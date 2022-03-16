Pulsujący ból, obrzęk, zaczerwienie, sącząca się ropa... Zanokcica to częsta i uciążliwa dolegliwość wału paznokciowego, która utrudnia nam codzienne funkcjonowanie. Co ją powoduje i jak skutecznie leczyć zanokcicę paznokci?
Zanokcica paznokci: co to jest?
Zanokcica to ropne zapalenie wału paznokciowego, czyli tkanek wokół paznokci u dłoni i stóp. Jest to najczęstsza infekcja bakteryjna wału paznokciowego. Może pojawiać się na jednym palcu lub kilku jednocześnie i występuje zarówno u dorosłych, jak i u dzieci.
Wyróżniamy dwa rodzaje zanokcicy paznokci:
Zanokcica: przyczyny
Przyczyny zanokcicy to:
Zanokcica: objawy
Objawy zanokcicy zwykle rozwijają się w ciągu kilku godzin lub dni. Czasami mogą jednak rozwijać się znacznie dłużej. Pojawiają się one na styku paznokcia ze skórą (na wału paznokciowym i naskórku), a czasami również po bokach paznokcia.
Objawy zanokcicy to:
W przypadku zanokcicy przewlekłej mogą pojawić się takie objawy, jak:
Zanokcica: jak ją rozpoznać?
W przypadku występowania powyższych objawów należy udać się do lekarza pierwszego kontaktu, chirurga lub dermatologa. Zanokcica paznokci jest łatwa do rozpoznania i lekarz zwykle nie ma problemu z jej diagnozą. Aby ją postawić, musi jednak obejrzeć paznokieć ze zmianami chorobowymi i zadać pacjentowi kilka pytań, m.in. o objawy. Do rozpoznania zanokcicy na ogół niepotrzebne są badania. W ciężkim przypadku lekarz może zalecić jednak przeprowadzenie badań laboratoryjnych, czyli pobranie tkanki i zbadanie jej pod kątem infekcji bakteryjnej czy grzybiczej. Pozwoli to dobrać właściwe leki.
Zanokcica: leczenie
Większość infekcji bakteryjnych paznokci szybko ustępuje w wyniku dobrze dobranej kuracji antybiotykowej (miejscowej lub doustnej). Pamiętajmy jednak, aby na własną rękę nie skracać kuracji, gdyż może to poskutkować odnowieniem się dolegliwości. Jeśli na wału paznokciowym pojawił się ropień, konieczna będzie wizyta u chirurga. Specjalista natnie chore miejsce i wykona drenaż ropnia za pomocą sączka. Pamiętajmy o dezynfekcji rany i zmianie opatrunku – zawsze postępujmy zgodnie z zaleceniami lekarza.
Z kolei jeśli lekarz rozpozna u nas zanokcicę przewlekłą, leczenie trwa znacznie dłużej i jest bardziej uciążliwe, gdyż zanokcica może się odnawiać. W takim przypadku specjalista może przepisać nam nie tylko antybiotyki, ale również (jeśli jest taka konieczność) leki przeciwgrzybicze.
Pamiętajmy, aby nie lekceważyć nawet łagodnych objawów zanokcicy, gdyż szybko może ona przybrać bardziej uciążliwą formę przewlekłą. Mogą wtedy pojawić się również takie powikłania, jak łuszczenie się naskórka, a nawet odpadnięcie paznokcia.
Zanokcica paznokci: leczenie domowe
Jeśli objawy nie są uciążliwe i poważne, można przed wizytą u lekarza spróbować wyleczyć zanokcicę w domu. Nie dotyczy to jednak oczywiście ciężkich przypadków zanokcicy paznokci oraz jej przewlekłej formy. Na czym polega leczenie domowe zanokcicy paznokci?
Zakażone miejsce moczmy w ciepłej wodzie przez około 15 minut. Warto dodać do niej odrobinę szarego mydła, które ma działanie przeciwobrzękowe. Zabieg powtarzajmy kilka razy dziennie. Moczenie naskórka i wału paznokciowego pomaga bowiem odprowadzić ropę spod skóry. Pamiętajmy jednak, aby dokładnie i delikatnie wysuszyć miejsce ze zmianami chorobowymi, gdyż wilgotność może zaognić objawy.
Jeśli objawy zanokcicy paznokci nie ustępują po dniu lub dwóch dniach stosowania domowych środków zaradczych, należy skontaktować się z lekarzem, gdyż konieczna może być interwencja chirurga, a także przepisanie antybiotyków lub leków przeciwgrzybiczych.
Zanokcica: działania profilaktyczne
Co robić, aby uniknąć zanokcicy paznokci?