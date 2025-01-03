Sezonowe zaburzenie afektywne (SAD, ang. seasonal affective disorder), często nazywane również depresją sezonową, jest specyficznym rodzajem zaburzeń nastroju, które pojawia się w związku ze zmianami pór roku. Najczęściej objawy występują jesienią i zimą, kiedy dni stają się krótsze, a dostęp do światła słonecznego zdecydowanie się zmniejsza. Osoby, które w latach poprzednich doświadczyły SAD, powinny podejmować działania prewencyjne, aby zredukować ryzyko jego wystąpienia ponownie.

Objawy i przyczyny SAD

Pierwsze symptomy pojawiają się późną jesienią i mogą trwać całą zimę, a ustępują wraz z początkiem wiosny, kiedy dni stają się dłuższe. Początkowo objawy mogą być łagodne, ale z czasem się nasilają.

Do najczęstszych z nich należą: długotrwałe uczucie smutku, obniżony poziom energii i chroniczne zmęczenie, trudności w koncentracji, uczucie beznadziejności, zmiany w apetycie oraz kłopoty ze snem. Towarzyszą im negatywne, przytłaczające myśli.

– Przyczyny sezonowego zaburzenia afektywnego nie są do końca poznane, jednak naukowcy wskazują na związek z niedoborem światła słonecznego, wpływającego na produkcję melatoniny i neuroprzekaźników, takich jak serotonina i noradrenalina. Zaburzona produkcja melatoniny, hormonu regulującego rytm dobowy, może prowadzić do uczucia senności i zmęczenia – mówi Sylwia Rozbicka, psycholog, psychoterapeuta, kierownik ds. psychologii i psychiatrii w Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth.

– Z kolei niski poziom serotoniny, nazywanej potocznie hormonem szczęścia, wpływa na obniżenie nastroju i spadek energii. Swój udział mogą mieć również m.in. stres związany z pracą, niesatysfakcjonujące życie osobiste, czy przyjmowane leki, a konkretnie efekty uboczne ich stosowania, a nawet dieta – dodaje.

Statystyki wskazują, że problem ten jest poważny: w 2023 roku liczba dni zwolnienia lekarskiego z powodu zaburzeń nastroju wzrosła o 7,9 proc. w porównaniu do roku poprzedniego. W ostatnich trzech latach, co piąty pracownik korzystał z prawa do zwolnienia lub urlopu z powodu obniżonego samopoczucia psychicznego.

Aktywność fizyczna jako naturalne wsparcie w SAD

Wczesne wykrycie i odpowiednie interwencje mają kluczowe znaczenie w terapii SAD. Należy je rozpocząć, zanim objawy się nasilą i doprowadzą do takich problemów zdrowotnych jak nasilenie lęków, zaburzenia odżywiania czy unikanie kontaktów społecznych.

Leczenie może obejmować farmakoterapię, fototerapię, psychoterapię oraz techniki relaksacyjne, ale równie ważna jest regularna aktywność fizyczna i zdrowa dieta. Ćwiczenia, nawet o niskiej lub średniej intensywności, mogą pomóc zredukować poziom kortyzolu, hormonu stresu, oraz zwiększyć produkcję noradrenaliny i serotoniny.

Jak pokazuje jednak praktyka, mimo że wiele osób ma świadomość znaczenia aktywności fizycznej dla zdrowia, również psychicznego, wciąż nie spełnia norm WHO, dotyczących ćwiczeń.

Organizacja rekomenduje, aby osoby dorosłe (18-64 lata) wykonywały aktywność fizyczną przez 150-300 minut tygodniowo o umiarkowanej intensywności lub 75-150 minut o dużej intensywności. Zaniechanie aktywności fizycznej może jeszcze pogłębiać problemy psychiczne.