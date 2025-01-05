Michael J. Fox odznaczony Prezydenckim Medalem Wolności przez Joe Bidena Fot. CHRIS KLEPONIS / AFP / East News

Michael J. Fox został odznaczony medalem przez Joe Bidena. Gwiazdora "Powrotu do przyszłości" wyróżniono za działalność na rzecz osób dotkniętych chorobą Parkinsona. Amerykański prezydent pomógł aktorowi w czasie ceremonii. Fox nie krył wzruszenia.

Michael J. Fox jest najbardziej znany z roli Marty'ego McFlya w serii filmów "Powrót do przyszłości" w reżyserii Roberta Zemeckisa. Fantastyczno-naukowa trylogia cieszyła taką samą popularnością co "Gwiezdne wojny" George'a Lucasa i "Indiana Jones" Stevena Spielberga.

W 2000 roku kanadyjsko-amerykański aktor, który miał na swoim koncie występy w serialu "Spin City" oraz komedii familijnej "Stuart Malutki", ogłosił, że musi zwolnić tempo. Na początku lat 90. zdiagnozowano u niego chorobę Parkinsona.

Przez dłuższy czas gwiazdor nie potrafił pogodzić się ze wspomnianą wiadomością, co poskutkowało problemami z alkoholem i epizodami depresji. W 1998 roku założył fundację wspierającą osoby z tą samą dolegliwością co on.

Michael J. Fox odznaczony medalem przez Joe Bidena

W sobotę (4 stycznia) w Białym Domu odbyła się uroczystość, podczas której Michael J. Fox odebrał z rąk Joe Bidena Prezydencki Medal Wolności, jedną z najwyższych cywilnych odznaczeń w Stanach Zjednoczonych. Prezydent USA pomógł mu wejść na scenę, co internauci nazwali wzruszającą chwilą.

"Michael J. Fox jest aktorem, który zdobył pięć nagród Emmy, cztery Złote Globy, dwie nagrody Gildii Aktorów Ekranowych i statuetkę Grammy. Jest światowej sławy orędownikiem badań nad chorobą Parkinsona" – mogliśmy przeczytać w oficjalnym oświadczeniu Białego Domu.

"Otrzymanie tego medalu jest dla mnie zaszczytem, którego nigdy bym się nie spodziewał. Jestem wdzięczny za to uznanie. Dzielę się nim ze swoimi pacjentami, ich rodzinami, a także badaczami, którzy przybliżają nas do zakończenia choroby Parkinsona raz na zawsze" – napisał 63-letni aktor na stronie fundacji The Michael J. Fox Foundation.

Dalszy ciąg artykułu pod naszą zbiórką – pomóżcie seniorom razem z nami!

Oprócz aktora z "Powrotu do przyszłości" prezydent USA odznaczył tego samego dnia m.in. irlandzkiego piosenkarza Bono z zespołu U2, redaktorkę naczelną amerykańskiego wydania "Vogue'a" Annę Wintour, brytyjską prymatolożkę Jane Goodall, nowojorskiego aktora Denzela Washingtona ("Gladiator II"), byłą pierwszą damę USA Hillary Clinton i legendarnego koszykarza Earvina "Magilka" Johnsona.