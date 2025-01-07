Długotrwałe siedzenie przed ekranami może prowadzić do syndromu widzenia komputerowego. Fot.123rf.

Praca zdalna to w dzisiejszym świecie niejako oczywisty element życia. Ma swoje plusy - brak konieczności wczesnego wstawania, dojazdu, stania w korkach. Ale są również wady, a wśród nich negatywny wpływ na nasze oczy. Niewyraźne widzenie, zmęczenie oczu czy nadwrażliwość na światło to pokłosie permanentnego siedzenia przed ekranem komputera. Objawy te składają się na dolegliwość zwaną syndromem widzenia komputerowego. Jak z tym walczyć?

REKLAMA

Syndrom widzenia komputerowego (ang. CVS - Computer Vision Syndrome) pojawił się wraz ze wzrostem popularności pracy zdalnej, a więc w trakcie pandemii COVID-19 i niestety został z nami do dziś.

W urządzeniach elektronicznych - komputerach, laptopach, tabletach, smartfonach zaczęło toczyć się nasze życie - praca, wirtualne spotkania czy rozrywka online. Badania wskazują, że syndromu tego doświadczyło ok. 74 proc. osób.

Objawy i czynniki ryzyka syndromu widzenia komputerowego

Objawy związane z tą dolegliwością można podzielić na trzy kategorie:

objawy wzrokowe - niewyraźne oraz podwójne widzenie, zmęczenie oraz dyskomfort wzrokowy objawy oczne - suchość oczu, zaczerwienienie, zmęczenie oczu i podrażnienie objawy zewnątrzgałkowe - ból głowy i ramion, szyi i pleców

REKLAMA

Badania wskazują również, że istnieją dwie grupy czynników ryzyka związanych z CVS. Do pierwszej należą czynniki mające podłoże osobiste, takie jak zła postawa podczas siedzenia, nieprawidłowa odległość między oczami a ekranem, niewłaściwy kąt widzenia, brak przerw w pracy przy komputerze.

Dalszy ciąg artykułu pod naszą zbiórką – pomóżcie seniorom razem z nami!

Grupa druga to czynniki komputerowe i środowiskowe, obejmujące nieodpowiednie stanowisko pracy, niewystarczające oświetlenie, słaby kontrast i rozdzielczość, zwiększoną obecność odblasków na ekranie, nadmierną jasność i nierównowagę światła między ekranem a otaczającym środowiskiem pracy.

REKLAMA

Jak walczyć z CVS?

Biorąc pod uwagę jak duży jest to problem i jak wielu osób dotyczy, należy zastanowić się co możemy zmienić, aby zniwelować dolegliwość i tym samym poprawić jakość swojego życia. Tu kłania się często wyśmiewana i zapomniana higiena pracy. O czym powinniśmy pamiętać?

rób regularne przerwy, co 20 minut oderwij wzrok od komputera. W tym czasie przez 20 sekund spójrz na coś, co jest oddalone ok. 6 metrów od ciebie. To pomaga rozluźnić mięśnie rzęskowe oka mrugaj często, to zapewnia naturalne nawilżenie oczu. Jeśli potrzeba, możesz wesprzeć się nawilżającymi kroplami do oczu zadbaj o wskazaną odległość od komputera, powinna wynosić około 70 cm popatrz na zielone obiekty - drzewa za oknem czy rośliny w pomieszczeniu, to działa kojąco i pomaga w rozluźnieniu wzroku zrób krótki spacer po biurze czy domu i połącz go z rozciągnięciem całego ciała, nie używając w tym czasie żadnych urządzeń cyfrowych

REKLAMA

Kolejny aspekt, który będzie nas wspierał to ergonomia stanowiska pracy. Pod tym pojęciem mieści się np. odpowiednie oświetlenie czy wilgotność powietrza w pokoju (zwłaszcza w klimatyzowanych pomieszczeniach).