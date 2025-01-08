Ból w klatce piersiowej może mieć wiele innych, poza sercowych przyczyn. Fot.123rf.

Budzi niepokój i często skłania do natychmiastowej wizyty u lekarza. Choć najczęściej kojarzy się z problemami kardiologicznymi, istnieje wiele innych potencjalnych przyczyn tego objawu. Warto wiedzieć, że ból w klatce piersiowej może być wynikiem różnych schorzeń, a nie tylko chorób serca.

W przypadku bólu powiązanego z chorobami serca, które stanowią poważne zagrożenie zdrowotne, najczęściej wymienia się:

niedokrwienie serca i zawał mięśnia sercowego, które objawiają się silnym bólem, promieniującym do ramion, szyi lub pleców zapalenie osierdzia - stan zapalny błony otaczającej serce, skutkujący ostrym bólem, nasilającym się przy głębokim oddechu lub kaszlu zaburzenia rytmu serca i arytmie, powodujące uczucie dyskomfortu w klatce piersiowej

Poza sercowe przyczyny bólu w klatce piersiowej

Ból ten może mieć jednak wiele innych przyczyn, również wymagających interwencji specjalisty. Oto najczęstsze z nich.

1. Problemy z układem oddechowym

Choroby płuc, takie jak zatorowość płucna (zator w naczyniach płucnych) czy spowodowane np. infekcją lub stanem zapalnym zapalenie płuc, mogą prowadzić do bólu w klatce piersiowej. Również dodatkowych objawów, takich jak duszność czy uczucie ciężkości w klatce piersiowej, zwłaszcza podczas kaszlu i głębokiego oddychania.

2. Problemy żołądkowo-jelitowe

Wiele dolegliwości ze strony układu pokarmowego może objawiać się bólem w klatce piersiowej. Do najczęstszych należy refluks żołądkowo-przełykowy, sytuacja, w której treść żołądkowa cofa się do przełyku. To może wywołać dyskomfort, często mylony z bólem sercowym. Ból przypominający ból serca mogą też powodować skurcze przełyku.

3. Problemy mięśniowo-szkieletowe

Dyskomfort w klatce piersiowej może być także wynikiem problemów z układem mięśniowo-szkieletowym, takich jak uraz klatki piersiowej, spowodowany uderzeniem czy kontuzją tego miejsca. Znacznie ostrzejszy, nasilający się przy ruchach ból zaobserwujemy przy zapaleniu mięśni międzyżebrowych.

4. Stres, lęk i inne problemy psychiczne

Istnieje wiele czynników psychicznych, które powodują ból w klatce piersiowej. Do częstych należą zaburzenia lękowe i ataki paniki, podczas których ludzie skarżą się na bóle tej okolicy, duszności i uczucie niepokoju.

Ale powodem może być po prostu przewlekły stres, skutkujący tzw. nerwobólami, podczas których napięcie mięśniowe w okolicy klatki piersiowej powoduje ostry ból.

5. Inne choroby przewlekłe

Warto wymienić dwie, które są niejako plagą naszych czasów: nadciśnienie tętnicze oraz cukrzyca, w której długotrwałe problemy z regulacją poziomu glukozy mogą wpływać na układ krążenia.

W efekcie objawia się właśnie bólem w klatce piersiowej. Kluczowe jest, aby nie bagatelizować objawów i skonsultować się z odpowiednim specjalistą.

Diagnostyka i leczenie bólu w klatce piersiowej

Każdy trwający dłużej ból tej okolicy wymaga diagnostyki, ponieważ może być objawem poważnych chorób. Reakcji natychmiastowej wymaga na pewno ból ostry, uciskający, promieniujący do ramienia lub pleców, występujący z dusznościami, zawrotami głowy czy omdleniami. Jeśli utrzymuje się przez kilkanaście minut, jest to wskazaniem do wezwania pogotowia ratunkowego.

Podstawowa diagnostyka zwykle obejmuje elektrokardiogram (EKG), badania krwi, oceniające ilości enzymów normalnie występujących w mięśniu sercowym oraz prześwietlenie klatki piersiowej (RTG). Wczesne rozpoznanie może być kluczowe dla właściwego leczenia.

Leczenie zawsze zależy od przyczyny. Jeśli jest nią choroba niedokrwienna serca, stosuje się leczenie zachowawcze lub inwazyjne (angioplastyka, bypasy). Przy refluksie żołądkowo-jelitowym wskazane są leki zmniejszające produkcję kwasu w żołądku. Gdy ból jest objawem stresu, warto na początek zapoznać się z technikami relaksacyjnymi i redukującymi napięcie psychiczne.