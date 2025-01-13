Ciągłe zmęczenie i brak energii w sezonie zimowym to może być objaw anemii. Fot.123rf.

Czujesz się chronicznie zmęczona, nawet po przespaniu zalecanych 8 godzin snu? Twoja skóra jest blada, a ty często nie masz energii na wstanie z łóżka? Oczywiście może to być skutkiem przepracowania, przewlekłego stresu czy tzw. sezonowej depresji. Ale przyczyna może być również czysto fizjologiczna. Anemia, która nieleczona może powodować poważne problemy zdrowotne.

Czym jest anemia, skąd się bierze i jakie daje objawy?

Anemia to dość powszechny problem zdrowotny. Stan, w którym w naszej krwi występuje zbyt mało czerwonych krwinek (erytrocytów) lub hemoglobiny. Powoduje to, że transport tlenu do organizmu poprzez krew zostaje niejako upośledzony. Najczęstsze przyczyny anemii to m.in.:

związane z dietą niedobory takich pierwiastków jak żelazo, kwas foliowy czy witamina B12, utrata krwi wskutek urazów, krwawień wewnętrznych czy długo trwającej i obfitej miesiączki, choroby przewlekłe mogące wpływać na produkcję krwinek, takie jak nowotwory, cukrzyca, choroby nerek, zaburzenia genetyczne : anemia sierpowata, czyli rodzaj wrodzonej niedokrwistości, spowodowanej nieprawidłową budową hemoglobiny.

Anemię rozpoznać możemy po takich objawach jak zmęczenie i osłabienie, zawroty i bóle głowy, omdlenia, bladość skóry, duszność nawet przy niewielkim wysiłku czy przyspieszenie akcji serca, które pracuje ciężej, aby zaopatrywać organizm w tlen. Zdarza się również, że rozwija się niezauważona albo objawy są tak subtelne, że łatwo je przeoczyć. Zawsze jednak wpływają na jakość życia.

Żadnych objawów, które nas niepokoją, nie należy bagatelizować – ważne jest, aby w porę uzyskać konsultację lekarską.

Dlaczego mamy anemię akurat zimą?

W zimę możemy być bardziej podatni na anemię z kilku przyczyn. Po pierwsze to okres, w którym spożywamy mniej świeżych warzyw i owoców. Są one mniej smaczne, ponieważ zimowe odmiany mają mniej cukrów i bardziej gorzki posmak.

Często są przechowywane przez dłuższy czas, co może wpływać na ich świeżość i jakość. Inną przyczyną jest ich kilkukrotnie wyższa niż w miesiącach letnich i jesiennych cena.

Po drugie zima to czas infekcji, które mogą powodować m.in. zaburzenia produkcji erytrocytów. A także mniejsza ekspozycja na słońce, wpływająca na poziom witamin w organizmie.

To wszystko prowadzi do niedoborów istotnych składników odżywczych, takich jak żelazo, witamina B12 czy kwas foliowy, które są niezbędne do produkcji czerwonych krwinek.

Diagnozowanie anemii

Diagnoza anemii opiera się na szczegółowym wywiadzie lekarskim oraz badaniach laboratoryjnych. Kluczowym, podstawowym badaniem rozpoczynającym diagnostykę jest morfologia krwi, która pozwala ocenić poziom hemoglobiny, liczby czerwonych krwinek i innych istotnych parametrów.

– W przypadku stwierdzenia nawet niewielkiej niedokrwistości bezwzględnie konieczne jest ustalenie jej przyczyny. Do często wykonywanych badań należy stężenie witamin krwiotwórczych – B12 i kwasu foliowego oraz gospodarki żelaza. Zwykle przeprowadzane są także podstawowe badania funkcji wątroby, nerek czy tarczycy. W dalszej kolejności wykonywane są badania mające na celu ustalenie przyczyny niedokrwistości, m.in. badania endoskopowe przewodu pokarmowego – tłumaczy dr n. med. Marek Dudziński, specjalista chorób wewnętrznych i hematologii z Fundacji Saventic.

– Jeśli wykonane badania nie pozwalają na rozpoznanie choroby, która spowodowała anemię, konieczne jest poszerzenie diagnostyki o rzadkie przyczyny anemii i wykonanie bardziej specjalistycznych badań. W przypadku stwierdzenia anemii hemolitycznej (stan, w którym następuje zwiększone niszczenie czerwonych krwinek – red.) jednym z nich jest badanie krwi metodą cytometrii przepływowej. Pomoże to wykryć brak specyficznych białek na powierzchni czerwonych krwinek, co powoduje ich rozpad i w konsekwencji niedokrwistość – dodaje.

Leczenie anemii

Leczenie jest zwykle przyczynowe i obejmuje zarówno farmakoterapię, jak i konieczne zmiany w stylu życia.

W przypadku leczenia farmakologicznego zaleca się w pierwszej kolejności uzupełnienie niedoborów, widocznych w badaniach laboratoryjnych, jak suplementacja żelaza, witaminy B12 czy kwasu foliowego. Ważne, aby stosować je zgodnie z zaleceniami lekarza, minimalizując tym samym ryzyko skutków ubocznych.

Zmiany stylu życia obejmują spożywanie pokarmów bogatych w żelazo, które wspierają produkcję czerwonych krwinek. Należą do nich m.in. czerwone mięso, ryby, jaja oraz rośliny strączkowe. Warto również sięgnąć po produkty zawierające witaminę C, które zwiększają przyswajalność żelaza.

Kolejne zalecenie to umiarkowana aktywność fizyczna, która poprawi ogólny stan zdrowia i będzie wspierać krążenie krwi.