Apteka – 6 produktów kosmetycznych za grosze. Nie przepłacaj

Apteczne kosmetyki często okazują się skuteczniejsze i bardziej przystępne cenowo niż produkty drogeryjne. Ich składy są proste, działanie potwierdzone dermatologicznie, a ceny nie obciążają portfela. Jeśli szukasz sprawdzonych kosmetyków, które poprawią stan twojej skóry, oto kilka perełek, na które warto zwrócić uwagę.

Tanie apteczne perełki kosmetyczne, które warto mieć w swojej kosmetyczce

Mydło siarkowe – pogromca niedoskonałości

Cena: 5-10 zł

Mydło siarkowe to klasyk w pielęgnacji cery tłustej i trądzikowej. Kosztuje zaledwie kilka złotych, a dzięki zawartości siarki działa antybakteryjnie, redukuje nadmiar sebum i pomaga w walce z zaskórnikami. Regularne stosowanie oczyszcza skórę, zapobiega powstawaniu stanów zapalnych i wygładza cerę. To świetne rozwiązanie dla osób borykających się z problemami skórnymi, zwłaszcza w strefie T.

Ziaja tonik rumiankowy – ukojenie dla skóry

Cena: ok. 10 zł

Naturalny, łagodny tonik rumiankowy od Ziaji to idealne rozwiązanie dla skóry wrażliwej i skłonnej do podrażnień. Wyciąg z rumianku działa kojąco, nawilża i regeneruje cerę, przygotowując ją do dalszych etapów pielęgnacji. Nie zawiera alkoholu, dzięki czemu nie przesusza skóry. To doskonały wybór dla każdego, kto szuka delikatnej, naturalnej pielęgnacji.

Alantandermoline krem głęboko nawilżający – ratunek dla suchej skóry

Cena: 12-15 zł

Alantandermoline to intensywnie nawilżający krem, który doskonale sprawdzi się przy suchej, podrażnionej skórze. Zawiera alantoinę oraz d-pantenol, które regenerują, łagodzą i wzmacniają barierę hydrolipidową skóry. Można go stosować zarówno do twarzy, jak i do rąk czy łokci. Świetnie sprawdza się w zimowe dni, gdy skóra potrzebuje dodatkowego nawilżenia.

Dermosan – krem półtłusty – pielęgnacja i ochrona

Cena: ok. 20 zł

Dermosan to klasyk wśród kremów pielęgnacyjnych, ceniony za swoje wszechstronne działanie nawilżające i odżywcze. Dzięki zawartości witamin A i E regeneruje skórę, chroniąc ją przed wysuszeniem i podrażnieniami. Idealny do codziennej pielęgnacji twarzy i ciała, zwłaszcza w chłodniejsze dni. Sprawdza się także jako krem ochronny pod makijaż. Niezawodny wybór dla osób szukających prostego, ale skutecznego nawilżenia.

Acne Derm krem przeciwtrądzikowy – skuteczna walka z przebarwieniami

Cena: ok. 30 zł

Acne Derm to krem zawierający kwas azelainowy, który działa przeciwzapalnie, redukuje przebarwienia i pomaga w walce z trądzikiem. Regularne stosowanie rozjaśnia skórę, wygładza jej strukturę i reguluje wydzielanie sebum.

Jest świetnym wyborem dla osób zmagających się z trądzikiem hormonalnym i plamami potrądzikowymi. Można stosować go punktowo lub na całą twarz, ale warto pamiętać o stosowaniu filtrów przeciwsłonecznych, ponieważ kwas azelainowy może uwrażliwiać skórę na słońce.

Flos-Lek Pharma Arnika żel z arniką – na cienie pod oczami i siniaki

Cena: ok. 15 zł

Ten żel to prawdziwy hit, jeśli chodzi o pielęgnację delikatnej skóry pod oczami. Wyciąg z arniki poprawia mikrokrążenie, zmniejsza opuchliznę i rozjaśnia cienie pod oczami. Można go również stosować na siniaki i stłuczenia, przyspieszając ich gojenie. Idealnie sprawdzi się u osób, które borykają się z przemęczonym spojrzeniem lub mają tendencję do powstawania zasinień.

Wcale nie trzeba wydawać fortuny na dobre kosmetyki. Wiele produktów aptecznych ma skuteczne, sprawdzone składy, a ich działanie dorównuje lub nawet przewyższa drogie kosmetyki dostępne w perfumeriach.