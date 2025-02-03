Kampanię (P)okaż serce wspierają Paulina Krupińska-Karpiel i Sebastian Karpiel-Bułecka. Mat. prasowe Instytutu Matki i Dziecka

Badanie społeczne przeprowadzone na zlecenie Kliniki Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka (IMiD) na początku stycznia br. jednoznacznie wskazuje, że Polacy nie posiadają wystarczającej wiedzy na temat nowotworów dziecięcych. Co więcej, aż 20 proc. respondentów nie potrafi wymienić żadnego objawu mogącego wskazywać na chorobę onkologiczną. Kampania (P)okaż serce, zainicjowana przez Klinikę Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży IMiD, ma na celu zwiększyć wiedzę w tym zakresie.

Niespecyficzne objawy nowotworów u dzieci to wyzwanie diagnostyczne

Pierwsze symptomy nowotworów dziecięcych często nie wzbudzają niepokoju. Objawy takie jak utrata masy ciała, bóle kości, powiększone węzły chłonne czy nietypowe zmiany skórne mogą wskazywać na inne dziecięce dolegliwości.

U małych pacjentów, u których występuje nawracająca gorączka czy infekcje, jak np. zapalenie ucha, często wdrażane jest leczenie objawowe, co wpływa na czas diagnozy, a co za tym idzie rozpoczęcie terapii przeciwnowotworowej.

Jak tłumaczy prof. Anna Raciborska, Kierownik Kliniki Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży w Instytucie Matki i Dziecka: – Choć nowotwory dziecięce to choroby rzadkie, zarówno rodzice jak i lekarze pierwszego kontaktu powinni mieć świadomość ich występowania i zachować czujność onkologiczną. Opiekunowie jako osoby znające najlepiej swoje dziecko powinni zgłaszać wszystkie niepokojące objawy lekarzom pierwszego kontaktu. Z kolei pediatrzy, w przypadku, gdy zaordynowane leczenie nie przynosi oczekiwanych efektów, warto, aby zweryfikowali pierwotnie postawioną diagnozę i rozszerzyli diagnostykę.

Objawy nowotworów, jakie powinny zwrócić uwagę opiekunów dzieci i lekarzy pierwszego kontaktu. Mat. prasowe

Wciąż wiemy za mało, ale chcemy wiedzieć więcej o nowotworach dziecięcych

Fakt, iż choroby nowotworowe u dzieci występują rzadko, może przekładać się także na nikłą wiedzę na ich temat. W badaniu społecznym przeprowadzonym przez agencję ABR SESTA i SYNO Poland na zlecenie Kliniki Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży IMiD, 66 proc. dorosłych Polaków deklaruje, że nie ma żadnej wiedzy na temat nowotworów dziecięcych lub jest ona niewielka, zaś 20 proc. nie potrafi wymienić ani jednego objawu mogącego świadczyć o chorobie.

66 proc. Polaków deklaruje, że nie posiada wystarczającej wiedzy na temat nowotworów dziecięcych. Mat. prasowe

Choć liczba diagnozowanych nowotworów u dzieci w Polsce od kilku lat utrzymuje się na podobnym poziomie (co roku rozpoznaje się ok. 1100-1200 przypadków), to blisko połowa badanych (47 proc.) uważa, że w ostatnim czasie nastąpił wzrost liczby tych zachorowań, w tym 8 proc. jest tego pewnych.

Co istotne, większość respondentów (67 proc.) chciałaby wiedzieć więcej na temat nowotworów dziecięcych, w tym 24 proc. wyraża jednoznaczną gotowość do pogłębienia wiedzy w tym zakresie.

Polacy wciąż wiedzą zbyt mało o nowotworach dziecięcych. Mat. prasowe

– Świadomość objawów nowotworów dziecięcych jest kluczowa dla szybkiej diagnozy, a co za tym idzie, skutecznego leczenia. Niestety, w Polsce wciąż brakuje wiedzy na ten temat. To pokazuje, jak ważna jest edukacja społeczeństwa, która zwiększy onkoczujność rodziców i lekarzy oraz pozwoli na wczesne wychwycenie niepokojących objawów. Cieszy zatem fakt, że społeczeństwo wykazuje chęć pozyskania wiedzy w tym temacie. Warto rozważyć wprowadzenie takich treści do programównauczania w szkołach, aby od najmłodszych lat budować świadomość zdrowotną – podkreśla prof. Anna Raciborska.

Kampania społeczna (P)okaż serce

Kampania społeczna (P)okaż serce ma na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat nowotworów dziecięcych. Tegoroczna, trzecia już edycja akcji, zwraca szczególną uwagę na objawy, które nie są jednoznaczne i mogą być błędnie interpretowane.

– Nowotwory dziecięce to trudny temat, ale nie należy się go bać czy unikać. Dzięki zwiększaniu wiedzy możemy wpłynąć na szybszą diagnozę i skuteczne leczenie najmłodszych pacjentów. Zachęcamy do dołączenia do kampanii (P)okaż serce, aby pomóc nam dotrzeć z kluczowymi informacjami do jak najszerszego grona odbiorców. Razem możemy wpłynąć na zdrowie najmłodszych. Wystarczy jeden prosty gest i odrobina serca – mówi Joanna Pruban, psychoonkolog z Instytutu Matki i Dziecka.

W ramach kampanii (P)okaż serce powstał spot, w którym wystąpili podopieczni Kliniki wraz z opiekunami. Ukazuje on temat z perspektywy rodziców dzieci chorych na nowotwory, w przypadku których diagnoza odwlekała się z uwagi na mylące objawy.

Kampanię wspierają Paulina Krupińska-Karpiel i Sebastian Karpiel-Bułecka, którzy gościnnie wystąpili w spocie. Wideo można obejrzeć w internecie, social mediach Kliniki, w telewizji, na nośnikach multimedialnych w PKP oraz w sieci niezależnych kin w całym kraju.

Wszystkie informacje na temat kampanii, a także materiały edukacyjne znajdują się na stronie www.pokazserce.pl.

Ważnym elementem kampanii po raz kolejny będzie również akcja w social mediach, która rozpocznie się 15 lutego, w Międzynarodowy Dzień Nowotworów Dziecięcych, i potrwa do końca miesiąca. Ma ona na celu dotarcie z kluczowymi informacjami do jak największej liczby użytkowników.

Dołączyć może do niej każdy, wystarczy dodać na swój profil w social mediach zdjęcie dłoni złożonych w symbol serca, opatrzyć hasztagami #pokazserce i #onkoimid, a także poinformować o objawach nowotworów dziecięcych. Szczegóły wraz z infografiką do pobrania dostępne są na stronie kampanii.

Honorowy patronat nad kampanią objęła Rzeczniczka Praw Dziecka, Monika Horna Cieślak. Partnerami akcji są Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Mięsaki i Czerniaki Sarcoma, Fundacja Herosi, Fundacja Cancer Fighters, Fundacja Ronalda McDonalda, Cools, instytut badawczy ABR SESTA, SYNO Poland, portal edukacyjny Librus, Instytut Monitorowania Mediów S.A., agencja graficzna Diea, agencja SeoFly, PKP Intercity, KinAds.

W działania na jej rzecz zaangażowały się także studia Black Photon, Stodoła i Puzzel oraz sala zabaw Sensorysie. Za realizację i komunikację kampanii odpowiedzialna jest agencja Good One PR.

