Phil Krzyzek - Prezes Zarządu Merck Polska Fot. materiały prasowe

Dbanie o dobrostan psychiczny dzieci i młodzieży to dzisiaj luksus i przywilej. Czy przyszłość przyniesie w tej kwestii pozytywne zmiany? Co należy zrobić, aby tak właśnie się stało? Między innymi o tym rozmawiali uczestnicy debaty „Zdrowie emocjonalne i dobre samopoczucie w niepewnych czasach”, która odbyła się w ramach projektu FutURe, zainicjowanego przez firmę Merck. Prezes jej zarządu, Phil Krzyzek, tłumaczy, dlaczego to właśnie zdrowie psychiczne młodych ludzi było przedmiotem pierwszej z wielu planowanych w tym cyklu dyskusji.

„Prawie połowa (49 proc.) młodych ludzi w UE zgłasza niezaspokojone potrzeby w zakresie opieki zdrowia psychicznego". Po debacie* i usłyszeniu, co mają do powiedzenia młodzi ludzie, jakie to są potrzeby i jak można je zaspokoić?

Podczas debaty „Zdrowie emocjonalne i dobre samopoczucie w niepewnych czasach”, w której miałem przyjemność uczestniczyć, młodzi i wybitni eksperci podkreślili trzy obszary wymagające natychmiastowej uwagi: brak dostępu do wsparcia psychologicznego w wielu polskich szkołach, nierówne szanse edukacyjne oraz wysokie koszty opieki psychologicznej, które dla wielu rodzin pozostają barierą nie do pokonania.

Czy wiedzieliście Państwo, że w Polsce brakuje 23,9 proc. psychologów szkolnych i choć nastąpiła poprawa w stosunku do lat ubiegłych, to nadal w 12 proc. gmin nie ma ani jednego takiego specjalisty?

Nasza dyskusja koncentrowała się nie tylko na diagnozowaniu problemów, ale także na proponowaniu konkretnych rozwiązań. Eksperci zwrócili uwagę na potrzebę wprowadzenia psychoedukacji jako stałego elementu szkolnych programów nauczania, zwiększenia liczby specjalistów w placówkach edukacyjnych oraz stworzenia systemowych zmian, które ułatwią młodym ludziom dostęp do wsparcia psychologicznego – również bez konieczności uzyskiwania zgody rodziców w sytuacjach kryzysowych.

Podkreślono także kluczową rolę współpracy międzysektorowej, w tym zaangażowania organizacji pozarządowych i firm prywatnych w inicjatywy wspierające zdrowie emocjonalne młodzieży oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Zdrowie psychiczne młodych ludzi to nie luksus, lecz fundament bezpiecznej przyszłości całego społeczeństwa, dlatego uważam, że biznes może być liderem pozytywnych zmian. Debata była ważnym krokiem, ale to dopiero początek. Kluczowe wnioski ze spotkania powinny stać się inspiracją dla konkretnych działań – w szkołach, na poziomie legislacyjnym i wśród liderów społecznych. Zdrowie psychiczne młodych wymaga wspólnego zaangażowania, tu i teraz.

Co oznacza dobrostan dla młodych ludzi dzisiaj? Dlaczego tak trudno jest im osiągnąć równowagę w życiu?

Myślę, że dla każdego z nas dobrostan to poczucie bezpieczeństwa – zarówno emocjonalnego, jak i materialnego. To możliwość realizacji swoich pasji i talentów, dostęp do świadczeń zdrowotnych oraz szansa na życie w zgodzie z własnymi wartościami. Jestem ojcem i z jednej strony martwię się o świat, w którym praktycznie wszystko wpływa na nasze zdrowie emocjonalne. Z drugiej strony widzę, że pomimo dużej niepewności i lęku o jutro, młodzi ludzie wykazują silną motywację do aktywnego udziału w kreowaniu lepszej przyszłości.

Trudności w osiągnięciu równowagi wynikają z wielu czynników: AI, nowe technologie, media społecznościowe, konflikty zbrojne, zmiany klimatyczne, ogólna sytuacja geopolityczna. Koszty życia, presja społeczna i zawodowa, niestabilny rynek nieruchomości, trudności na rynku pracy, a także brak wsparcia w kluczowych momentach życia potęgują ten problem.

Wszystko, co robimy jako firma, służy rozwojowi społeczeństwa, towarzyszymy ludziom na każdym etapie, pomagając z myślą o początku, jakości i długości ich życia, dlatego, liczymy się ze zdaniem młodego pokolenia i chcemy wychodzić naprzód ich oczekiwaniom. W naszej firmie staramy się wspierać młodych ludzi poprzez tworzenie inkluzywnego środowiska, wprowadzenie elastycznych godziny pracy czy promowanie świadomości zdrowia psychicznego w miejscu pracy.

Koncepcja „bezpieczeństwa psychologicznego" została podkreślona w raporcie jako kluczowa zarówno dla środowisk edukacyjnych, jak i zawodowych. Jak miejsca pracy w Polsce mogą promować kulturę bezpieczeństwa psychologicznego i jakie korzyści Pan przewiduje z takiego podejścia?

Bezpieczeństwo psychologiczne w miejscu pracy oznacza, że każdy pracownik może być sobą – wyrażać swoje opinie, zgłaszać pomysły i popełniać błędy bez obawy przed oceną wpływającą na jego postrzeganie w organizacji. Aby to osiągnąć, firmy muszą promować kulturę otwartości, wspierać różnorodność i zapewnić regularne szkolenia z zakresu komunikacji oraz zarządzania zespołami.

Jako organizacja działająca w 65 krajach z pracownikami reprezentującymi 139 narodowości, zdajemy sobie sprawę, że nasz dalszy sukces zależy od naszej zdolności do budowania środowiska pracy, które promuje równe traktowanie i różnorodność w zespołach. Wierzymy, że pomaga nam to lepiej zrozumieć potrzeby naszych interesariuszy, przekraczać oczekiwania naszych klientów oraz napędzać przełomowe innowacje, które przyczyniają się do postępu ludzkości.

Merck stawia na inkluzywność i różnorodność w swoich zespołach, co przekłada się na większą kreatywność i innowacyjność. Z badań wiemy, że zespoły działające w środowisku opartym na bezpieczeństwie psychologicznym są nawet o 40 proc. bardziej produktywne. Wierzymy, że tworząc takie miejsca pracy, budujemy również przestrzeń do rozwoju zawodowego i osobistego, co pozytywnie wpływa na samopoczucie naszych pracowników.

Musimy jednak pamiętać, że kultura bezpieczeństwa psychologicznego zaczyna się od liderów i ich podejścia. W naszej firmie promujemy zdrowy styl przywództwa oparty na wzajemnym szacunku, otwartej komunikacji i zaufaniu.

Dlaczego zdecydowaliście się zaangażować w Projekt FutURe? Jakie cele chcecie osiągnąć?

Celem międzynarodowego projektu FutURe, zainicjowanego i realizowanego przez naszą firmę jest zwrócenie uwagi na wyzwania i obawy młodych ludzi żyjących w trudnych i niepewnych czasach. Projekt FutURe to nasza odpowiedź na potrzebę wsłuchania się w ich głos.

Chcemy jeszcze lepiej rozumieć wyzwania, z którymi mierzą się ludzie na całym świecie. Chcemy budować platformy, które umożliwią ich aktywne uczestnictwo w kształtowaniu przyszłości. Chcemy wreszcie, aby młodzież miała realny wpływ na decyzje dotyczące zdrowia, edukacji i rynku pracy oraz konkretne działania polityczne i systemowe.

Angażując się w taki projekt, przyczyniamy się do budowy społeczeństwa, które wspiera zdrowie emocjonalne, równość szans i inkluzywność, bo tylko w takich warunkach możliwy jest prawdziwy rozwój. To nie tylko kwestia odpowiedzialności społecznej, ale również inwestycja w przyszłość, ponieważ młodzi ludzie są siłą napędową innowacji i zmian.

Debata „Zdrowie emocjonalne i dobre samopoczucie w niepewnych czasach”, która odbyła się w ramach projektu FutURe, była próbą podjęcia międzypokoleniowego dialogu na rzecz poprawy zdrowia psychicznego – tylko w ten sposób, jako społeczeństwo, może stawić czoła globalnym wyzwaniom. Jednym z kluczowych priorytetów przyjętych w ramach polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej jest zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży, dlatego realizowanie i wspieranie wszelkich inicjatyw z udziałem młodych ludzi i dla młodych ludzi jest potrzebne jak nigdy dotąd.

W jaki sposób firma taka jak Merck może pomóc w złagodzeniu kryzysu zdrowia psychicznego w Polsce?

Działania na rzecz zdrowia psychicznego młodych ludzi to kluczowy element społecznej odpowiedzialności, który powinien być priorytetem dla firm na całym świecie. Poprzez współpracę międzysektorową i działania na rzecz inkluzywności możemy stworzyć system, w którym każdy z nas będzie miał szansę na rozwój i poczucie bezpieczeństwa.

Jako firma wspierająca zdrowie psychiczne, skupiamy się na trzech filarach: edukacji, dostępie do zasobów i promowaniu kultury zdrowia w miejscu pracy.

Po pierwsze, jako lider w innowacjach zdrowotnych, wspieramy promowanie tematów związanych ze zdrowiem psychicznym. Od kilku lat prowadzimy obszerne badania wśród młodych ludzi, analizując ich potrzeby, priorytety i wyzwania w kontekście zdrowia emocjonalnego.

Po drugie, promując kulturę bezpieczeństwa psychologicznego w miejscu pracy, oferujemy naszym pracownikom takie programy jak Global Employee Health Program BeHealthy, wzmacniający dobrostan psychiczny, emocjonalny i fizyczny, a także Flexible Working, zapewniający elastyczne warunki oraz godziny pracy, a także pracę w trybie hybrydowym.

Po trzecie, wierzymy w partnerstwa z organizacjami publicznymi i pozarządowymi, które mogą wypełnić luki w systemie poprzez innowacyjne podejście i edukację społeczną. Kryzys zdrowia psychicznego wymaga zintegrowanego podejścia, a Merck jest gotowy działać jako partner w budowie bardziej zrównoważonego i wspierającego systemu dla nas wszystkich.

Phil Krzyzek – Dyrektor Generalny Healthcare i Dyrektor Zarządzający Merck w Polsce przez ostatnie 5 lat. W czerwcu 2023 roku został Wiceprezesem Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA a od grudnia 2024 został powołany na Prezesa Zarządu INFARMY.

