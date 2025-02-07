88-letni papież Franciszek choruje na zapalenie oskrzeli. Fot. Tomasz Żukowski / East News

Podczas audiencji generalnej w środę, ze względu na trudności w mówieniu papież nie był w stanie odczytać katechezy i poprosił o to współpracowników. Początkowo podejrzewano silne przeziębienie, wczoraj jednak Watykan w swoim komunikacie prasowym poinformował, że zdiagnozowano zapalenie oskrzeli, na które 88-letni Franciszek choruje od kilku dni.

Dodano, że "W celu kontynuowania swojej aktywności w piątek i sobotę będzie przyjmować gości na audiencjach w Domu Świętej Marty, gdzie mieszka". Czy to wskazane w przypadku tej konkretnej diagnozy i stanu zdrowia, biorąc pod uwagę sędziwy wiek papieża?

Zapalenie oskrzeli: czym jest i jakie daje objawy

Zapalenie oskrzeli, które dotknęło papieża Franciszka, to stan zapalny dróg oddechowych, który może mieć naprawdę poważne konsekwencje, zwłaszcza u osób starszych. Pojawia się, gdy wirusy dostają się do dróg oddechowych i podrażniają błony śluzowe oskrzeli, powodując tam stan zapalny.

Zwykle dzieli się na dwie grupy:

ostre zapalenie oskrzeli – wywoływane przez wirusy grypy i przeziębienia , najczęściej rozwija się po przebytej infekcji górnych dróg oddechowych. Trwa poniżej 3 tygodni. przewlekłe zapalenie oskrzeli – stan przewlekły (może trwać nawet ponad 8 tygodni), związany najczęściej z paleniem papierosów lub długotrwałym narażeniem na substancje drażniące.

Pierwszym i najczęstszym objawem jest suchy kaszel, który wraz z upływem czasu przechodzi w mokry, z możliwą do odkrztuszenia wydzieliną. Inne to gorączka, uczucie rozbicia, bóle mięśni, ból w klatce piersiowej, trudności w oddychaniu, świszczący oddech.

Dlaczego zapalenie oskrzeli jest niebezpieczne dla seniorów?

Przede wszystkim ze względu na fakt, że seniorzy są znacznie bardziej narażeni na powikłania związane z zapaleniem oskrzeli, jak np. wymagające hospitalizacji zapalenie płuc.

Ponadto seniorzy to osoby z obniżoną odpornością. Wraz z wiekiem dochodzi do wzrostu poziomu prozapalnych cytokin, co może wpływać na ogólne zdrowie i odporność. Układ odpornościowy ulega osłabieniu, gorzej funkcjonuje, a to zwiększa podatność na infekcje i inne choroby.

Większość starszych osób, a na pewno takich w wieku papieża Franciszka, cierpi na przewlekłe schorzenia, choroby współistniejące. Należą do nich najczęściej choroby serca czy przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), które mogą pogarszać przebieg zapalenia oskrzeli.

Dlatego w przypadku osób starszych, w razie wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów powinno się reagować niezwłocznie, aby zminimalizować ryzyko naprawdę poważnych powikłań, takich jak pogorszenie wydolności oddechowej, zapalenie płuc czy zatorowość płucna.