Podczas audiencji generalnej w środę, ze względu na trudności w mówieniu papież nie był w stanie odczytać katechezy i poprosił o to współpracowników. Początkowo podejrzewano silne przeziębienie, wczoraj jednak Watykan w swoim komunikacie prasowym poinformował, że zdiagnozowano zapalenie oskrzeli, na które 88-letni Franciszek choruje od kilku dni.
Dodano, że "W celu kontynuowania swojej aktywności w piątek i sobotę będzie przyjmować gości na audiencjach w Domu Świętej Marty, gdzie mieszka". Czy to wskazane w przypadku tej konkretnej diagnozy i stanu zdrowia, biorąc pod uwagę sędziwy wiek papieża?
Zapalenie oskrzeli: czym jest i jakie daje objawy
Zapalenie oskrzeli, które dotknęło papieża Franciszka, to stan zapalny dróg oddechowych, który może mieć naprawdę poważne konsekwencje, zwłaszcza u osób starszych. Pojawia się, gdy wirusy dostają się do dróg oddechowych i podrażniają błony śluzowe oskrzeli, powodując tam stan zapalny.
Zwykle dzieli się na dwie grupy:
Pierwszym i najczęstszym objawem jest suchy kaszel, który wraz z upływem czasu przechodzi w mokry, z możliwą do odkrztuszenia wydzieliną. Inne to gorączka, uczucie rozbicia, bóle mięśni, ból w klatce piersiowej, trudności w oddychaniu, świszczący oddech.
Dlaczego zapalenie oskrzeli jest niebezpieczne dla seniorów?
Przede wszystkim ze względu na fakt, że seniorzy są znacznie bardziej narażeni na powikłania związane z zapaleniem oskrzeli, jak np. wymagające hospitalizacji zapalenie płuc.
Ponadto seniorzy to osoby z obniżoną odpornością. Wraz z wiekiem dochodzi do wzrostu poziomu prozapalnych cytokin, co może wpływać na ogólne zdrowie i odporność. Układ odpornościowy ulega osłabieniu, gorzej funkcjonuje, a to zwiększa podatność na infekcje i inne choroby.
Większość starszych osób, a na pewno takich w wieku papieża Franciszka, cierpi na przewlekłe schorzenia, choroby współistniejące. Należą do nich najczęściej choroby serca czy przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), które mogą pogarszać przebieg zapalenia oskrzeli.
Dlatego w przypadku osób starszych, w razie wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów powinno się reagować niezwłocznie, aby zminimalizować ryzyko naprawdę poważnych powikłań, takich jak pogorszenie wydolności oddechowej, zapalenie płuc czy zatorowość płucna.
Lekami pierwszego rzutu są antybiotyki, zalecane jest ponadto pozostanie i odpoczynek w domu do zakończenia choroby. Wychodzenie na zewnątrz może skutkować narażeniem na kontakt z innymi wirusami bądź bakteriami, jak również substancjami drażniącymi, które spotęgują kaszel.
Zobacz także