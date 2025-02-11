GUS ogłosił właśnie wysokość podwyżek w ochronie zdrowia, które wejdą w życie od 1 lipca 2025 roku. Wiemy, ile wzrosną i wyniosą pensje szerokiej grupy pracowników, w tym lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów czy innych pracowników ochrony zdrowia.
Wskaźnikiem, według którego wyliczana jest waloryzacja płac pracowników ochrony zdrowia, jest wysokość przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za poprzedni rok oraz ustawowo określonego współczynnika pracy, który przypisany jest do danego stanowiska.
Zgodnie z danymi GUS, wartość przeciętnej pensji za 2024 rok wyniosła 8 181,72 zł brutto. Tym samym minimalne wynagrodzenie w ochronie zdrowia wyniesie 5 312,11 zł i dotyczy pracowników działalności podstawowej, innych niż pracowników wykonujących zawód medyczny z wymaganym wykształceniem poniżej średniego.
Aktualne stawki brutto dla poszczególnych grup zawodowych przedstawiają się następująco:
Stawki obowiązujące od 1 lipca 2024 r. do 30 czerwca 2025 r. obliczono na podstawie przeciętnego wynagrodzenia w 2023 roku, które wyniosło 7 155,48 zł brutto.
Nowe stawki muszą jeszcze zostać zatwierdzone po oficjalnym przeliczeniu przez Ministerstwo Zdrowia i rząd. Pracownicy ochrony zdrowia liczą na to, że wzrost płac przyczyni się do poprawy ich warunków pracy.