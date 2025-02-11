GUS podał nową wysokość wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia. Fot. BSIP / East News

GUS ogłosił właśnie wysokość podwyżek w ochronie zdrowia, które wejdą w życie od 1 lipca 2025 roku. Wiemy, ile wzrosną i wyniosą pensje szerokiej grupy pracowników, w tym lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów czy innych pracowników ochrony zdrowia.

Wskaźnikiem, według którego wyliczana jest waloryzacja płac pracowników ochrony zdrowia, jest wysokość przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za poprzedni rok oraz ustawowo określonego współczynnika pracy, który przypisany jest do danego stanowiska.

Zgodnie z danymi GUS, wartość przeciętnej pensji za 2024 rok wyniosła 8 181,72 zł brutto. Tym samym minimalne wynagrodzenie w ochronie zdrowia wyniesie 5 312,11 zł i dotyczy pracowników działalności podstawowej, innych niż pracowników wykonujących zawód medyczny z wymaganym wykształceniem poniżej średniego.

Aktualne stawki brutto dla poszczególnych grup zawodowych przedstawiają się następująco:

lekarz lub lekarz dentysta ze specjalizacją – 11 863,49 zł (współczynnik 1,45), farmaceuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog kliniczny, fizjoterapeuta, pielęgniarka i położna z tytułem magistra i specjalizacją – 10 554,42 zł (1,29), lekarz lub lekarz dentysta bez specjalizacji – 9 736,25 zł (1,19), stażysta – 7 772,63 zł (0,95), farmaceuta, pielęgniarka, położna, technik elektroradiolog, psycholog oraz inne zawody medyczne z wykształceniem magisterskim lub średnim ze specjalizacją – 8 345,35 zł (1,02), fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny i inne zawody medyczne z licencjatem lub średnim wykształceniem – 7 690,82 zł (0,94), opiekun medyczny i pracownicy medyczni z wykształceniem średnim – 7 036,28zł (0,86), pracownik działalności podstawowej z wykształceniem wyższym (bez zawodu medycznego) – 8 181,72 zł (1,0), pracownik działalności podstawowej z wykształceniem średnim – 6 381,74 zł (0,78), pracownik działalności podstawowej z wykształceniem poniżej średniego – 5 318,12 zł (0,65).

Stawki obowiązujące od 1 lipca 2024 r. do 30 czerwca 2025 r. obliczono na podstawie przeciętnego wynagrodzenia w 2023 roku, które wyniosło 7 155,48 zł brutto.