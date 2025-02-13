Czy będzie obowiązek noszenia maseczek w miejscach publicznych? Fot. Marek Bazak / East News

– Jestem zaskoczony, jak jadę autobusem albo tramwajem, a zdarza mi się to nie tak rzadko, że osoby starsze, osoby, które wyglądają na schorowane, a nawet osoby, które pokasłują czy sprawiają wrażenie po prostu chorych, nie jadą w maseczkach, nie zakładają ich, nie izolują się – mówił w czwartkowych "Sygnałach Dnia" Polskiego Radia wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny.

REKLAMA

Nie nakaz, a rekomendacja

Słowa wiceministra dotyczyły oczywiście dobrowolnego noszenia maseczek, bo na razie, nie ma takiego nakazu ze strony instytucji rządowych. Biorąc jednak pod uwagę 200 tys. zachorowań na grypę tygodniowo, rekomendacja ich noszenia w miejscach publicznych wydaje się zasadna.

– We wszystkich miejscach, gdzie wchodzą, gdzie jest tłok, gdzie jest tłoczno, gdzie spotykają się z innymi osobami, gdzie ten wirus może się łatwo przenosić, rekomendowałbym zakładanie maseczek, żeby się nie wstydzić tych maseczek. Przecież po pandemii wiemy, że to jest normalny środek zapobiegawczy. Podobnie pewna izolacja, mycie rąk – powiedział.

REKLAMA

Leki przeciwgrypowe już wkrótce dostępne

Wojciech Konieczny odniósł się również do kwestii obecnego braku dostępności leków na grypę. Potwierdził, że zamówionych zostało 400 tys. opakowań preparatów i zgodnie z wtorkową deklaracją minister Leszczyny w piątek, 14 lutego do aptek trafi z hurtowni 20 tys. opakowań.

Wyjaśnił, że rzeczywiście można było zabezpieczyć większe niż np. w roku ubiegłym zapasy leków, natomiast nikt nie brał pod uwagę takiego wzrostu zakażeń i w związku z tym tak dużego zapotrzebowania na te leki.

Podkreślił, że zakupiony lek należy przyjąć jak najszybciej od momentu wystąpienia objawów, maksymalnie do dwóch dób.

REKLAMA