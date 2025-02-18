Fundacja Edukacji Społecznej alarmuje o niepokojących zmianach w ustawie o zakazie sprzedaży podgrzewaczy tytoniu. Fot. Mateusz Kotowicz/Reporter/East News

Krytycznie o “projekcie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych” wypowiada się Fundacja Edukacji Społecznej. Wystosowała do rządu pismo, apelując o przywrócenie projektu do zapisów z wcześniejszej wersji, argumentując o "nieuzasadnionych zmianach".

Fundacja Edukacji Społecznej (FES) wystosowała pismo do wszystkich posłów, alarmując o problemie związanym z opóźnieniem wdrażania unijnej dyrektywy 2022/2100 w Polsce. Dotyczy ona zakazu sprzedaży smakowych nowatorskich wyrobów tytoniowych do podgrzewania. Jak podkreśla organizacja, powinna być wdrożona już w 2023 roku, a w obecnej postaci jest niezgodna z interesem społecznym.

Apel FES

Obecny kształt ustawy, rozpatrywany przez Sejmową Komisję Zdrowia, pozwala firmom tytoniowym swobodnie magazynować, sprowadzać i sprzedawać aromatyzowane wkłady do podgrzewaczy tytoniu przez okres 9 miesięcy. Jak czytamy w oficjalnym piśmie, wedle FES to "drastyczne wydłużenie okresu przejściowego oraz rozszerzenie dozwolonych czynności dla firm tytoniowych".

Organizacja podkreśla, że dla porównania, na dostosowanie się do zmian w opodatkowaniu akcyzą nowatorskich wyrobów tytoniowych, branża tytoniowa ma tylko 3-miesiące.

"W związku z tym apelujemy o przywrócenie do projektu ustawy, zapisów z wcześniejszej wersji z końca września ubiegłego roku, czyli 2-tygodniowego vacatio legis oraz 9-miesięcznego okresu przejściowego, przeznaczonego na wyprzedaż tylko już dostępnych zapasów" – czytamy w piśmie FES, podpisanym przez wiceprezeskę zarządu Agnieszkę Waluszko.

Przepisy unijne stanowią część Europejskiego Planu Walki z Rakiem, którego celem jest zmniejszenie liczby osób używających tytoniu w UE do poziomu poniżej 5 proc. do 2040 roku.

Planowo dyrektywa miała wejść już z końcem lipca 2023 roku, a wejdzie pod koniec 2025 roku. W ubiegłym roku FES również apelowała do rządu o przyśpieszenie wdrożenia zakazu sprzedaży podgrzewaczy.

– Jako Fundacja Edukacji Społecznej od 21 lat działająca na rzecz pogłębiania wiedzy na temat problemów społecznych oraz zdrowia publicznego zwracamy uwagę na konieczność wdrożenia unijnej dyrektywy, która jest niezwykle istotna z punktu widzenia polityki walki z nowotworami i związanego z tym ograniczania dostępu do wyrobów tytoniowych – przekazywała prezes FES, Magdalena Ankiersztejn – Bartczak.

Czym jest FES?

Fundacja Edukacji Społecznej od 21 lat działa na rzecz pogłębiania w społeczeństwie wiedzy na temat problemów społecznych oraz zdrowia publicznego. Fundacja prowadzi działania edukacyjne w zakresie zdrowia psychicznego, psychoseksualnego, przeciwdziałania uzależnieniom od substancji psychoaktywnych oraz uzależnieniom behawioralnym.

Zajmuje się kompleksową profilaktyką HIV oraz innych chorób przenoszonych drogą płciową, oferując nieprzerwanie od 2004 r., powszechne, bezpłatne i anonimowe testowanie.