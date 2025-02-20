Zdjęcie jest ilustracją do tekstu. Fot. EAST NEWS

Luty to miesiąc, w którym większość z nas myśli o przeziębieniu, grypie i innych infekcjach sezonowych. Mało kto zdaje sobie sprawę, że katar, który pojawia się w tym okresie, może być objawem alergii. Alergie zimą? To możliwe!

Przyczyny alergii w lutym

Wbrew pozorom, zimą również możemy być narażeni na alergeny. Najczęstszymi przyczynami alergii w lutym są:

Roztocza kurzu domowego: Te mikroskopijne pajęczaki żyją w naszych domach, szczególnie w pościeli, dywanach i meblach tapicerowanych. Ich odchody są silnym alergenem , który może powodować katar , kichanie, łzawienie oczu i inne objawy alergii . Sierść zwierząt: Koty, psy i inne zwierzęta domowe mogą być źródłem alergenów , które wywołują reakcje alergiczne u osób uczulonych. Sierść zwierząt unosi się w powietrzu i osiada na różnych powierzchniach, co ułatwia kontakt z alergenem . Pleśnie: Zarodniki pleśni mogą występować w wilgotnych pomieszczeniach, takich jak łazienki, piwnice i pralnie. Wdychanie zarodników pleśni może prowadzić do rozwoju alergii .

Objawy alergii w lutym

Objawy alergii w lutym mogą być podobne do objawów przeziębienia, ale istnieją pewne różnice. Katar alergiczny jest zazwyczaj wodnisty i obfity, towarzyszy mu kichanie, swędzenie nosa i oczu. Kaszel alergiczny jest suchy i uporczywy, a czasami pojawia się również duszność. W przeciwieństwie do przeziębienia alergia nie powoduje gorączki ani bólu mięśni.

Jak odróżnić alergię od przeziębienia?

Jeśli masz wątpliwości, czy Twój katar jest spowodowany alergią, czy przeziębieniem, zwróć uwagę na następujące cechy:

Czas trwania objawów: Przeziębienie zwykle trwa kilka dni, natomiast alergia może utrzymywać się przez kilka tygodni lub nawet miesięcy. Charakter wydzieliny z nosa: W przypadku przeziębienia wydzielina z nosa jest gęsta i żółta, natomiast przy alergii jest wodnista i przezroczysta. Dodatkowe objawy: Alergii często towarzyszy swędzenie nosa i oczu, a także kichanie. Przeziębienie rzadziej powoduje te objawy.

Co zrobić, gdy podejrzewasz alergię?

Jeśli podejrzewasz, że Twój katar jest spowodowany alergią, skonsultuj się z lekarzem. Lekarz może zlecić testy alergiczne, które pomogą zidentyfikować alergen odpowiedzialny za Twoje dolegliwości. Leczenie alergii polega na unikaniu kontaktu z alergenem, stosowaniu leków przeciwhistaminowych i kortykosteroidów donosowych. W niektórych przypadkach lekarz może zalecić immunoterapię, która polega na stopniowym podawaniu alergenu w celu zmniejszenia wrażliwości organizmu.

Jak zapobiegać alergii w lutym?

Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia alergii w lutym, warto podjąć następujące działania:

Regularnie sprzątać mieszkanie: Usuwać kurz, roztocza i sierść zwierząt z dywanów, mebli i pościeli. Wietrzyć pomieszczenia: Regularnie wietrzyć mieszkanie, aby usunąć alergeny z powietrza. Unikać kontaktu z alergenami: Jeśli wiesz, na co jesteś uczulony, staraj się unikać kontaktu z tym alergenem .