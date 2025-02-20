Luty to miesiąc, w którym większość z nas myśli o przeziębieniu, grypie i innych infekcjach sezonowych. Mało kto zdaje sobie sprawę, że katar, który pojawia się w tym okresie, może być objawem alergii. Alergie zimą? To możliwe!
Przyczyny alergii w lutym
Wbrew pozorom, zimą również możemy być narażeni na alergeny. Najczęstszymi przyczynami alergii w lutym są:
Objawy alergii w lutym
Objawy alergii w lutym mogą być podobne do objawów przeziębienia, ale istnieją pewne różnice. Katar alergiczny jest zazwyczaj wodnisty i obfity, towarzyszy mu kichanie, swędzenie nosa i oczu. Kaszel alergiczny jest suchy i uporczywy, a czasami pojawia się również duszność. W przeciwieństwie do przeziębienia alergia nie powoduje gorączki ani bólu mięśni.
Jak odróżnić alergię od przeziębienia?
Jeśli masz wątpliwości, czy Twój katar jest spowodowany alergią, czy przeziębieniem, zwróć uwagę na następujące cechy:
Co zrobić, gdy podejrzewasz alergię?
Jeśli podejrzewasz, że Twój katar jest spowodowany alergią, skonsultuj się z lekarzem. Lekarz może zlecić testy alergiczne, które pomogą zidentyfikować alergen odpowiedzialny za Twoje dolegliwości. Leczenie alergii polega na unikaniu kontaktu z alergenem, stosowaniu leków przeciwhistaminowych i kortykosteroidów donosowych. W niektórych przypadkach lekarz może zalecić immunoterapię, która polega na stopniowym podawaniu alergenu w celu zmniejszenia wrażliwości organizmu.
Jak zapobiegać alergii w lutym?
Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia alergii w lutym, warto podjąć następujące działania:
Pamiętaj, że alergia to problem, który można skutecznie leczyć. Jeśli podejrzewasz u siebie alergię, nie zwlekaj z wizytą u lekarza. Wczesna diagnoza i leczenie pozwolą Ci uniknąć poważnych powikłań i cieszyć się dobrym zdrowiem przez cały rok.