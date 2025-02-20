Kolejka do szczepień na Covid-19. Fot. Piotr Kamionka/REPORTER

Sezon infekcyjny w pełni. Kaszel, katar, gorączka – te objawy mogą wskazywać na wiele różnych chorób, w tym grypę, RSV i COVID-19. Niestety, w niektórych przypadkach testy dają wynik negatywny, a my nadal czujemy się źle. Jak więc rozpoznać, co nam dolega, gdy test nie daje odpowiedzi?

Objawy grypy, RSV i COVID-19 – podobieństwa i różnice

Zarówno grypa, RSV, jak i COVID-19 to choroby zakaźne, które atakują układ oddechowy. Wszystkie trzy mogą powodować podobne objawy, takie jak:

Gorączka Kaszel Ból gardła Ból mięśni i stawów Zmęczenie

Różnice w objawach

Chociaż objawy mogą być podobne, istnieją pewne różnice, które mogą pomóc w odróżnieniu tych chorób.

Grypa: Objawy grypy zwykle pojawiają się nagle i są bardziej intensywne niż w przypadku RSV czy COVID-19 . Wysoka gorączka, dreszcze, silne bóle mięśni i stawów to typowe objawy grypy . RSV: RSV (wirus syncytialny oddechowy) najczęściej atakuje małe dzieci i niemowlęta, ale może również powodować infekcje u dorosłych. U dzieci RSV może prowadzić do poważnych problemów z oddychaniem, takich jak zapalenie oskrzelików i płuc. U dorosłych objawy RSV są zwykle łagodniejsze i przypominają przeziębienie. COVID-19: COVID-19 może powodować szeroki zakres objawów, od łagodnych do ciężkich. Niektóre osoby z COVID-19 mogą nie mieć żadnych objawów. Typowe objawy COVID-19 to gorączka, kaszel, utrata węchu lub smaku, duszność i zmęczenie.

Kiedy test może dać wynik negatywny, a my nadal jesteśmy chorzy?

Testy na grypę, RSV i COVID-19 nie są idealne. W niektórych przypadkach test może dać wynik negatywny, nawet jeśli jesteśmy zarażeni. Może się tak zdarzyć, jeśli:

Test został wykonany zbyt wcześnie lub zbyt późno po wystąpieniu objawów. Osoba, która pobierała wymaz, nie zrobiła tego prawidłowo. Test był przechowywany lub transportowany w niewłaściwy sposób.

Co zrobić, gdy test jest negatywny, a objawy utrzymują się?

Jeśli test na grypę, RSV lub COVID-19 dał wynik negatywny, a objawy nadal się utrzymują lub nasilają, skontaktuj się z lekarzem. Lekarz może zalecić dodatkowe badania lub leczenie.

Jak chronić się przed grypą, RSV i COVID-19?

Najlepszym sposobem ochrony przed grypą, RSV i COVID-19 jest szczepienie. Szczepionki przeciwko grypie i COVID-19 są dostępne dla większości osób. Nie ma szczepionki przeciwko RSV, ale istnieją inne sposoby ochrony, takie jak:

Częste mycie rąk Unikanie kontaktu z osobami chorymi Zakrywanie ust i nosa podczas kaszlu lub kichania Dezynfekcja powierzchni

Pamiętaj:

Grypa , RSV i COVID-19 to poważne choroby, które mogą prowadzić do powikłań, zwłaszcza u małych dzieci, osób starszych i osób z przewlekłymi chorobami. Jeśli masz objawy grypy , RSV lub COVID-19 , skontaktuj się z lekarzem. Nawet jeśli test dał wynik negatywny, nie oznacza to, że nie jesteś chory. Jeśli objawy utrzymują się, skonsultuj się z lekarzem.