Sezon infekcyjny w pełni. Kaszel, katar, gorączka – te objawy mogą wskazywać na wiele różnych chorób, w tym grypę, RSV i COVID-19. Niestety, w niektórych przypadkach testy dają wynik negatywny, a my nadal czujemy się źle. Jak więc rozpoznać, co nam dolega, gdy test nie daje odpowiedzi?
Objawy grypy, RSV i COVID-19 – podobieństwa i różnice
Zarówno grypa, RSV, jak i COVID-19 to choroby zakaźne, które atakują układ oddechowy. Wszystkie trzy mogą powodować podobne objawy, takie jak:
Różnice w objawach
Chociaż objawy mogą być podobne, istnieją pewne różnice, które mogą pomóc w odróżnieniu tych chorób.
Kiedy test może dać wynik negatywny, a my nadal jesteśmy chorzy?
Testy na grypę, RSV i COVID-19 nie są idealne. W niektórych przypadkach test może dać wynik negatywny, nawet jeśli jesteśmy zarażeni. Może się tak zdarzyć, jeśli:
Co zrobić, gdy test jest negatywny, a objawy utrzymują się?
Jeśli test na grypę, RSV lub COVID-19 dał wynik negatywny, a objawy nadal się utrzymują lub nasilają, skontaktuj się z lekarzem. Lekarz może zalecić dodatkowe badania lub leczenie.
Jak chronić się przed grypą, RSV i COVID-19?
Najlepszym sposobem ochrony przed grypą, RSV i COVID-19 jest szczepienie. Szczepionki przeciwko grypie i COVID-19 są dostępne dla większości osób. Nie ma szczepionki przeciwko RSV, ale istnieją inne sposoby ochrony, takie jak: