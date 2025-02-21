Przy chorobach tarczycy należy unikać m.in. cukru, glutenu, żywności mocno przetworzonej i laktozy. Fot. Paweł Relikowski / East News

Hormony tarczycy: tyroksyna (T4), trijodotyronina (T3) oraz kalcytonina warunkują zdrowie i dobre samopoczucie, wpływają także na układ krążenia czy nerwowy, przemianę materii, stan kości, a nawet płodność. Utrzymanie zdrowej diety przy chorobach tarczycy (niedoczynność tarczycy, Hasimoto) wymaga odpowiedniego leczenia i diety. Niektóre produkty mogą negatywnie wpływać na pracę tarczycy i utrudniać jej leczenie. Z tego tekstu dowiesz się, jakich produktów unikać i jak dbać o zdrowie tarczycy.

Skłonność do tycia, ciągłe zmęczenie i senność, brak energii i blada cera? Chorzy na niedoczynność tarczycy wiedzą, o czym mówię.

Szacuje się, że nawet 22 proc. populacji zmaga się z chorobami tarczycy. Oznacza to, że prawie co piąty Polak może mieć taki problem zdrowotny.

Niedoczynność tarczycy, w tym choroba Hashimoto, jest znacznie częstsza u kobiet. Statystyki wskazują, że panie chorują na niedoczynność tarczycy siedmiokrotnie częściej.

Szacuje się, że nawet połowa osób zmagających się z problemami tarczycy nie jest tego świadoma. Oprócz wykonywania regularnych badań i konsultacji lekarskich ważna jest odpowiednia dieta.

Oto, czego należy unikać przy chorobach tarczycy:

Warzywa krzyżowe: Kapusta, brokuły, kalafior, jarmuż i brukselka zawierają goitrogeny, które mogą zaburzać wchłanianie się jodu przez tarczycę. Z kolei gotowanie tych warzyw zmniejsza zawartość goitrogenów. Soja: Produkty sojowe mogą wpływać na wchłanianie leków na tarczycę. Gluten: Osoby z Hashimoto często cierpią na celiakię lub nietolerancję glutenu (to białko, które występuje w niektórych zbożach, m.in. w pszenicy, życie, jęczmieniu). Wyeliminowanie glutenu z diety może poprawić funkcjonowanie tarczycy i zmniejszyć poziom przeciwciał. Nabiał: Laktoza zawarta w nabiale może być trudna do strawienia dla osób z Hashimoto. Cukier: Nadmiar cukru w diecie może prowadzić do insulinooporności, która jest powiązana z chorobami tarczycy. Przetworzona żywność: Fast foody, słodycze i inne przetworzone produkty zawierają szkodliwe dodatki i konserwanty, które mogą negatywnie wpływać na tarczycę. Alkohol: Nadmierne spożywanie alkoholu może zaburzać pracę tarczycy i utrudniać leczenie.

Co jeść przy chorobie tarczycy?

Jod: Jedz produkty bogate w jod, takie jak ryby morskie, owoce morza, algi i sól jodowaną. Selen: Selen jest niezbędny do produkcji hormonów tarczycy. Znajdziesz go w orzechach brazylijskich, rybach, jajach i nasionach słonecznika. Cynk: Cynk wspomaga pracę tarczycy i układu odpornościowego. Jedz ostrygi, mięso, nasiona dyni i orzechy. Witaminy z grupy B: Witaminy te są ważne dla metabolizmu i energii. Znajdziesz je w mięsie, rybach, jajach, warzywach i owocach. Błonnik: Błonnik reguluje pracę jelit i pomaga w utrzymaniu prawidłowej wagi. Jedz warzywa, owoce, pełnoziarniste produkty zbożowe i nasiona. Zdrowe tłuszcze: Unikaj tłuszczów trans i utwardzonych. Wybieraj zdrowe tłuszcze, takie jak oliwa z oliwek, olej lniany, awokado i orzechy.

Pamiętaj: