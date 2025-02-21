Hormony tarczycy: tyroksyna (T4), trijodotyronina (T3) oraz kalcytonina warunkują zdrowie i dobre samopoczucie, wpływają także na układ krążenia czy nerwowy, przemianę materii, stan kości, a nawet płodność. Utrzymanie zdrowej diety przy chorobach tarczycy (niedoczynność tarczycy, Hasimoto) wymaga odpowiedniego leczenia i diety. Niektóre produkty mogą negatywnie wpływać na pracę tarczycy i utrudniać jej leczenie. Z tego tekstu dowiesz się, jakich produktów unikać i jak dbać o zdrowie tarczycy.
Skłonność do tycia, ciągłe zmęczenie i senność, brak energii i blada cera? Chorzy na niedoczynność tarczycy wiedzą, o czym mówię.
Szacuje się, że nawet 22 proc. populacji zmaga się z chorobami tarczycy. Oznacza to, że prawie co piąty Polak może mieć taki problem zdrowotny.
Niedoczynność tarczycy, w tym choroba Hashimoto, jest znacznie częstsza u kobiet. Statystyki wskazują, że panie chorują na niedoczynność tarczycy siedmiokrotnie częściej.
Szacuje się, że nawet połowa osób zmagających się z problemami tarczycy nie jest tego świadoma. Oprócz wykonywania regularnych badań i konsultacji lekarskich ważna jest odpowiednia dieta.