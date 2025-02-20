Ból brzucha? Sprawdź, czy to nie IBS, ale pamiętaj też o lekarzu! Fot. EAST NEWS

Problemy z trawieniem mogą być uciążliwe i wpływać na jakość życia. Wiele osób doświadcza od czasu do czasu dolegliwości takich jak wzdęcia, bóle brzucha czy nieregularne wypróżnienia. Jednak, gdy objawy te stają się przewlekłe i nawracające, mogą wskazywać na zespół jelita drażliwego (IBS).

Co to jest IBS?

Zespół jelita drażliwego (IBS) to przewlekłe zaburzenie czynnościowe przewodu pokarmowego, które charakteryzuje się występowaniem różnych dolegliwości, takich jak:

Bóle brzucha Wzdęcia Zaparcia lub biegunki (lub naprzemiennie występujące) Zmiany w konsystencji stolca Uczucie niepełnego wypróżnienia

Objawy IBS mogą być różne u różnych osób i różnić się nasileniem. Niektórzy doświadczają jedynie łagodnych dolegliwości, podczas gdy inni cierpią z powodu silnych, nawracających bólów brzucha i innych objawów, które utrudniają codzienne funkcjonowanie.

Przyczyny IBS

Przyczyny IBS nie są do końca poznane. Uważa się, że na rozwój tego zaburzenia wpływa wiele czynników, takich jak:

Zaburzenia motoryki jelit Nadwrażliwość trzewna (nadmierna reakcja na bodźce w jelitach) Zaburzenia osi mózg-jelito (nieprawidłowa komunikacja między mózgiem a jelitami) Czynniki psychologiczne (stres, lęk, depresja) Infekcje jelit Nietolerancje pokarmowe

Jak rozpoznać IBS?

Rozpoznanie IBS może być trudne, ponieważ objawy są niespecyficzne i mogą występować również w innych chorobach. Aby zdiagnozować IBS, lekarz musi wykluczyć inne możliwe przyczyny dolegliwości, takie jak choroby zapalne jelit, celiakia czy nietolerancje pokarmowe.

W diagnostyce IBS stosuje się tzw. kryteria rzymskie, które uwzględniają rodzaj i nasilenie objawów oraz czas ich trwania. Dodatkowo lekarz może zlecić badania laboratoryjne (np. morfologia krwi, badanie kału) oraz badania obrazowe (np. USG jamy brzusznej, kolonoskopia), aby wykluczyć inne choroby.

Leczenie IBS

Leczenie IBS jest kompleksowe i obejmuje zarówno modyfikację stylu życia, jak i leczenie farmakologiczne.

Modyfikacja stylu życia:

Dieta : Zaleca się unikanie pokarmów, które nasilają objawy, takich jak tłuste potrawy, ostre przyprawy, alkohol, kofeina, napoje gazowane. Niektórym osobom z IBS pomaga dieta o niskiej zawartości FODMAP (fermentujących oligosacharydów, disacharydów, monosacharydów i polioli). Regularne posiłki : Ważne jest spożywanie regularnych posiłków o stałych porach. Aktywność fizyczna : Regularna aktywność fizyczna może pomóc w redukcji stresu i poprawie funkcjonowania jelit. Redukcja stresu : Techniki relaksacyjne, takie jak medytacja, joga czy głębokie oddychanie, mogą być pomocne w redukcji stresu i poprawie samopoczucia.

Leczenie farmakologiczne:

W zależności od rodzaju i nasilenia objawów lekarz może zalecić leki, takie jak:

Leki przeciwbólowe i rozkurczowe Leki przeciwbiegunkowe lub przeciw zaparciom Probiotyki Leki przeciwdepresyjne (w niektórych przypadkach)

Czy IBS to poważna choroba?

IBS nie jest chorobą zagrażającą życiu, ale może znacząco wpływać na jakość życia. U niektórych osób objawy są łagodne i występują sporadycznie, podczas gdy u innych są ciężkie i utrudniają codzienne funkcjonowanie.

Ważne jest, aby pamiętać, że IBS to przewlekłe zaburzenie, które wymaga długotrwałego leczenia i monitorowania. Współpraca z lekarzem i stosowanie się do jego zaleceń może pomóc w kontrolowaniu objawów i poprawie jakości życia.

Kiedy zgłosić się do lekarza?

Jeśli doświadczasz przewlekłych problemów z trawieniem, takich jak bóle brzucha, wzdęcia, zaparcia lub biegunki, powinieneś skonsultować się z lekarzem. Wczesna diagnoza i leczenie mogą pomóc w zapobieganiu powikłaniom i poprawie jakości życia.

Pamiętaj: