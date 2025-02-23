Wysoki cholesterol widać na twarzy. Sprawdź, czy masz te objawy. Wysoki cholesterol widać na twarzy. Sprawdź, czy masz te objawy

Wysoki poziom cholesterolu często nie daje żadnych odczuwalnych objawów, przez co bywa lekceważony. Tymczasem może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, takich jak choroby serca i udar mózgu. Na szczęście istnieją pewne sygnały, które mogą wskazywać na podwyższony poziom cholesterolu, a niektóre z nich są widoczne na twarzy.

Cholesterol jest składnikiem wszystkich komórek i krwi. Organizm wytwarza cholesterol, ponieważ jest on niezbędny do prawidłowego funkcjonowania stanowiąc ważny komponent błon komórkowych, a także jako składnik hormonów i kwasów żółciowych, które wspomagają trawienie. Poziom cholesterolu mierzy się za pomocą badania krwi. Te może zlecić internista czy lekarz rodzinny. Ich wynik obrazuje nie tylko stan całkowitego cholesterolu, ale i jego poszczególne rodzaje: LDL i HDL.

Ten pierwszy nazwano "złym cholesterolem", gdyż może odkładać się na ścianach naczyń krwionośnych. Natomiast drugi – HDL – może usunąć cholesterol zalegający w naczyniach krwionośnych i przetransportować go do wątroby, gdzie zostaje zredukowany.

Objawy zbyt wysokiego cholesterolu widoczne są także na twarzy. Poniżej znajdziecie wskazówki, na co należy zwrócić uwagę.

Objawy wysokiego cholesterolu widoczne na twarzy:

Żółte plamy na powiekach (żółtaki) : To miękkie, żółte grudki, które najczęściej pojawiają się na powiekach, zwłaszcza w ich wewnętrznych kącikach. Są to złogi cholesterolu pod skórą. Łuk starczy rogówki ( arcus senilis ) : Jest to szarawy lub białawy pierścień wokół tęczówki oka. U osób starszych jest to często naturalny objaw starzenia, ale u młodszych osób może wskazywać na wysoki poziom cholesterolu. Kępki żółte ( ksantelazma ) : To małe, żółte lub pomarańczowe guzki, które mogą pojawiać się na różnych częściach ciała, w tym na twarzy, zwłaszcza wokół oczu i nosa.

Inne objawy wysokiego cholesterolu :

Bóle w klatce piersiowej (dławica piersiowa) Duszność Zawroty głowy Problemy z pamięcią i koncentracją Bóle nóg podczas chodzenia

Kto jest narażony na wysoki cholesterol?

Mają niezdrową dietę, bogatą w tłuszcze nasycone i cholesterol Prowadzą siedzący tryb życia Palą papierosy Nadmiernie spożywają alkohol Cierpią na otyłość lub nadwagę Mają cukrzycę Mają choroby nerek Mają wysoki poziom cholesterolu w rodzinie

Jak zbadać poziom cholesterolu?

Najprostszym sposobem na sprawdzenie poziomu cholesterolu jest wykonanie badania krwi. Lipidogram pozwala ocenić poziom cholesterolu całkowitego, "złego" cholesterolu LDL, "dobrego" cholesterolu HDL i trójglicerydów.

Jak obniżyć poziom cholesterolu?

Zmień dietę: Ogranicz spożycie tłuszczów nasyconych i cholesterolu, a zwiększ spożycie błonnika, warzyw i owoców. Ćwicz regularnie: Aktywność fizyczna pomaga obniżyć poziom "złego" cholesterolu LDL i podnieść poziom "dobrego" cholesterolu HDL. Rzuć palenie: Palenie papierosów podnosi poziom "złego" cholesterolu LDL i obniża poziom "dobrego" cholesterolu HDL. Ogranicz spożycie alkoholu: Nadmierne spożywanie alkoholu może podnieść poziom cholesterolu i trójglicerydów. Utrzymuj prawidłową wagę: Nadwaga i otyłość zwiększają ryzyko wysokiego poziomu cholesterolu. Skonsultuj się z lekarzem: W niektórych przypadkach konieczne może być przyjmowanie leków obniżających poziom cholesterolu.

Pamiętaj: