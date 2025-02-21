Zbliżający się termin składania zeznań podatkowych za 2024 rok to doskonała okazja, aby przypomnieć o ulgach, które przysługują niektórym osobom w zakresie wydatków na leki oraz kosztów rehabilitacji. Warto wiedzieć, że można skorzystać z ulg, które mają na celu wsparcie osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin. Komu przysługują i do jakich kwot?
Jedną z kluczowych jest ulga rehabilitacyjna. Dzięki niej osoby, które poniosły wydatki związane z rehabilitacją, mogą odliczyć część kosztów od podstawy opodatkowania.
Ulga przysługuje osobom niepełnosprawnym (w jednym z trzech stopni niepełnosprawności) lub mającym na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, a także tym, którzy ponieśli wydatki na rehabilitację lub związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.
Warto pamiętać, że prawo do ulgi musi byś dokładnie udokumentowane, poprzez m.in. orzeczenia o niepełnosprawności czy decyzje o przyznaniu renty z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, renty szkoleniowej lub renty socjalnej.
W przypadku leków – prawo do odliczenia wydatków przysługuje tylko niepełnosprawnym i osobom, na których utrzymaniu pozostają osoby niepełnosprawne. Zakup leków należy udokumentować pisemnym zaleceniem lekarza (recepta/ karta pacjenta) oraz fakturą albo innym potwierdzeniem zakupu jak np. dowód wpłaty na poczcie lub potwierdzenie przelewu bankowego.
Limitowe i nielimitowane wydatki do odliczenia
Podatnicy powinni pamiętać, że w określonych przypadkach ulga rehabilitacyjna ma swoje limity, określone konkretną kwotą. Wydatki nielimitowane (odliczana jest pełna kwota wydatku) to m.in. (źródło: podatki.gov.pl):
Do limitowanych zalicza się m.in. zakup leków, jeżeli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować stale lub czasowo te leki. W tym przypadku odliczeniu podlegają wydatki w wysokości różnicy pomiędzy wydatkami rzeczywiście poniesionymi w danym miesiącu a kwotą 100 zł.
Maksymalna kwota odliczenia 2 280 zł przysługuje ponadto w przypadku m.in.:
Należy pamiętać, że wartością podlegającą odliczeniu są wyłącznie koszty poniesione z własnych środków, które nie zostały zwrócone podatnikowi w żaden sposób, np. przez NFZ lub inne ubezpieczenia – ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności czy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).
