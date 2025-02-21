Przy rozliczeniu PIT warto pamiętać o ulgach na leki i rehabilitację. Fot. Bartłomiej Magierowski / East News

Zbliżający się termin składania zeznań podatkowych za 2024 rok to doskonała okazja, aby przypomnieć o ulgach, które przysługują niektórym osobom w zakresie wydatków na leki oraz kosztów rehabilitacji. Warto wiedzieć, że można skorzystać z ulg, które mają na celu wsparcie osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin. Komu przysługują i do jakich kwot?

REKLAMA

Jedną z kluczowych jest ulga rehabilitacyjna. Dzięki niej osoby, które poniosły wydatki związane z rehabilitacją, mogą odliczyć część kosztów od podstawy opodatkowania.

Ulga przysługuje osobom niepełnosprawnym (w jednym z trzech stopni niepełnosprawności) lub mającym na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, a także tym, którzy ponieśli wydatki na rehabilitację lub związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.

Warto pamiętać, że prawo do ulgi musi byś dokładnie udokumentowane, poprzez m.in. orzeczenia o niepełnosprawności czy decyzje o przyznaniu renty z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, renty szkoleniowej lub renty socjalnej.

REKLAMA

W przypadku leków – prawo do odliczenia wydatków przysługuje tylko niepełnosprawnym i osobom, na których utrzymaniu pozostają osoby niepełnosprawne. Zakup leków należy udokumentować pisemnym zaleceniem lekarza (recepta/ karta pacjenta) oraz fakturą albo innym potwierdzeniem zakupu jak np. dowód wpłaty na poczcie lub potwierdzenie przelewu bankowego.

Limitowe i nielimitowane wydatki do odliczenia

Podatnicy powinni pamiętać, że w określonych przypadkach ulga rehabilitacyjna ma swoje limity, określone konkretną kwotą. Wydatki nielimitowane (odliczana jest pełna kwota wydatku) to m.in. (źródło: podatki.gov.pl):

REKLAMA

koszty adaptacji i wyposażenia mieszkań oraz budynków mieszkalnych dostosowanych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności przystosowanie pojazdów mechanicznych do tych potrzeb, zakup, naprawa lub najem wyrobów medycznych wymienionych w przepisach dotyczących refundacji oraz wyposażenia umożliwiającego ich właściwe użytkowanie zakup, naprawa lub najem indywidualnego sprzętu i urządzeń wspierających rehabilitację i ułatwiających codzienne funkcjonowanie, odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym , w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, rehabilitacji leczniczej, opiekuńczo-leczniczym czy pielęgnacyjno- opiekuńczym, odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne lub leczniczo-rehabilitacyjne, kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia, odpłatny przewóz osoby niepełnosprawnej.

REKLAMA

Do limitowanych zalicza się m.in. zakup leków, jeżeli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować stale lub czasowo te leki. W tym przypadku odliczeniu podlegają wydatki w wysokości różnicy pomiędzy wydatkami rzeczywiście poniesionymi w danym miesiącu a kwotą 100 zł.

Maksymalna kwota odliczenia 2 280 zł przysługuje ponadto w przypadku m.in.:

zakupu pieluchomajtek, pieluch anatomicznych, chłonnych majtek, podkładów, wkładów anatomicznych, opłacenia przewodników osób niewidomych oraz utrzymania psa asystującego, używania samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne.