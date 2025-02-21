Przy rozliczeniu PIT warto pamiętać o ulgach na leki i rehabilitację.
Zbliżający się termin składania zeznań podatkowych za 2024 rok to doskonała okazja, aby przypomnieć o ulgach, które przysługują niektórym osobom w zakresie wydatków na leki oraz kosztów rehabilitacji. Warto wiedzieć, że można skorzystać z ulg, które mają na celu wsparcie osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin. Komu przysługują i do jakich kwot?

Jedną z kluczowych jest ulga rehabilitacyjna. Dzięki niej osoby, które poniosły wydatki związane z rehabilitacją, mogą odliczyć część kosztów od podstawy opodatkowania.

Ulga przysługuje osobom niepełnosprawnym (w jednym z trzech stopni niepełnosprawności) lub mającym na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, a także tym, którzy ponieśli wydatki na rehabilitację lub związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.

Warto pamiętać, że prawo do ulgi musi byś dokładnie udokumentowane, poprzez m.in. orzeczenia o niepełnosprawności czy decyzje o przyznaniu renty z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, renty szkoleniowej lub renty socjalnej.

W przypadku leków – prawo do odliczenia wydatków przysługuje tylko niepełnosprawnym i osobom, na których utrzymaniu pozostają osoby niepełnosprawne. Zakup leków należy udokumentować pisemnym zaleceniem lekarza (recepta/ karta pacjenta) oraz fakturą albo innym potwierdzeniem zakupu jak np. dowód wpłaty na poczcie lub potwierdzenie przelewu bankowego.

Limitowe i nielimitowane wydatki do odliczenia

Podatnicy powinni pamiętać, że w określonych przypadkach ulga rehabilitacyjna ma swoje limity, określone konkretną kwotą. Wydatki nielimitowane (odliczana jest pełna kwota wydatku) to m.in. (źródło: podatki.gov.pl):

  • koszty adaptacji i wyposażenia mieszkań oraz budynków mieszkalnych dostosowanych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
  • przystosowanie pojazdów mechanicznych do tych potrzeb,
  • zakup, naprawa lub najem wyrobów medycznych wymienionych w przepisach dotyczących refundacji oraz wyposażenia umożliwiającego ich właściwe użytkowanie
  • zakup, naprawa lub najem indywidualnego sprzętu i urządzeń wspierających rehabilitację i ułatwiających codzienne funkcjonowanie,
  • odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, rehabilitacji leczniczej, opiekuńczo-leczniczym czy pielęgnacyjno- opiekuńczym,
  • odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne lub leczniczo-rehabilitacyjne,
  • kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia,
  • odpłatny przewóz osoby niepełnosprawnej.

    • Do limitowanych zalicza się m.in. zakup leków, jeżeli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować stale lub czasowo te leki. W tym przypadku odliczeniu podlegają wydatki w wysokości różnicy pomiędzy wydatkami rzeczywiście poniesionymi w danym miesiącu a kwotą 100 zł.

    Maksymalna kwota odliczenia 2 280 zł przysługuje ponadto w przypadku m.in.:

  • zakupu pieluchomajtek, pieluch anatomicznych, chłonnych majtek, podkładów, wkładów anatomicznych,
  • opłacenia przewodników osób niewidomych oraz utrzymania psa asystującego,
  • używania samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne.

    • Należy pamiętać, że wartością podlegającą odliczeniu są wyłącznie koszty poniesione z własnych środków, które nie zostały zwrócone podatnikowi w żaden sposób, np. przez NFZ lub inne ubezpieczenia – ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności czy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

