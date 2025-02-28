Unia może wprowadzić docelową cenę za papierosy na poziomie 40 złotych. Fot. Piotr Kamionka/Reporter/East News

Na brukselskich korytarzach coraz głośniej mówi się o podwyżce podatków na wyroby tytoniowe. Komisja chce zniwelować różnice cenowe między krajami nowej i starej Unii. Wbrew zapowiedziom Brukseli o potrzebie deregulacji unijnego prawa, jedną z pierwszych decyzji nowej Komisji Europejskiej może być podniesienie podatków – i nowe obostrzenia prawne.

Jak donoszą brukselskie media, m.in. portal Euractiv, urzędnicy Komisji Europejskiej po cichu przyznają, że "na stole" znów pojawiły się propozycje zmian w unijnych przepisach dot. podatków na wyroby tytoniowe i nikotynowe. Chodzi o tzw. tytoniową dyrektywę akcyzową TED (Tobacco Excise Directive).

Skokowa podwyżka

Według Financial Times, który już pod koniec 2022 r. jako pierwszy ujawnił plany Brukseli, urzędnicy UE zamierzali podnieść o 100 proc. minimalny podatek akcyzowy od paczki papierosów do poziomu co najmniej 3,6 euro, czyli blisko 15 zł.

To oznacza, że papierosy w Polsce mogłyby kosztować docelowo ok. 40 zł. Jednocześnie np. w Niemczech cena nie zmieniałaby się w ogóle, ponieważ Niemcy już teraz spełniają minimum akcyzowe na papierosy. Do unijnej kasy dorzuciliby się za to palacze z "nowych" krajów członkowskich UE, w tym z Polski.

Według źródeł bliskich Komisji Europejskiej jedną z osób popierających taki model jest sama przewodnicząca KE, Ursula von der Leyen.

Papierosy w Polsce drogie jak w Niemczech

Dla palaczy w Belgii, Niemczech, Holandii czy Hiszpanii nie zmieni się w zasadzie nic. Ceny papierosów pójdą za to w górę w tzw. krajach "Nowej Unii". Jeżeli nowy plan Komisji wejdzie w życie, paczka papierosów nad Wisłą może kosztować tyle, co w Berlinie czy w Paryżu.

Kraje "Nowej Unii" wciąż gonią Europę pod względem pensji i między innymi dlatego mają najniższe na kontynencie ceny papierosów. Zdaniem ekspertów branżowych, Komisja Europejska planując podwyżkę, powinna uwzględnić różnice w poziomie wynagrodzeń w poszczególnych państwach. Na tym etapie decyzja nie jest jasna.

Gdzie palenie jest najdroższe?

Według danych Tax Foundation Europe najniższą akcyzę od paczki papierosów płacą obecnie Bułgaria ok. 8 zł; Polska 9,65 zł i Chorwacja 10,44 zł. Bułgarzy, według ostatnich danych Eurostatu, zarabiają ok. 3 tys. zł miesięcznie na rękę, Polacy ok. 4,8 tys. zł, a Chorwaci niewiele ponad 4 tys. zł.

Na drugim biegunie jest Irlandia, Holandia, Francja czy Niemcy, w których średnia miesięczna pensja na rękę wyraźnie przekracza 10 tys. zł. W tych krajach palaczy podwyżki nie dotkną, bo już teraz płacą gigantyczne podatki, które miały zmusić ich do rzucenia palenia.

Jak pokazuje przykład Francji, w której wciąż pali co trzeci dorosły, podwyżki akcyzy wyhodowały za to gigantyczny szary rynek tytoniowy. Nad Sekwaną już co trzeci papieros pochodzi z nielegalnych źródeł, a za paczkę papierosów trzeba zapłacić co najmniej 45 zł, w tym 31 zł podatku akcyzowego. Najdroższe papierosy w UE mają Irlandczycy – tam kosztują co najmniej 63 zł, z czego 41 zł to akcyza.

Podwyżki nie dotkną też unijnych średniaków, bo według danych Tax Foundation Europe średnia akcyza na papierosy w UE wynosi obecnie około 3,90 euro, czyli o 30 eurocentów więcej niż ujawniona 3 lata temu przez Financial Times propozycja Komisji Europejskiej. O ile UE nie zdecyduje się podnieść minimalną akcyzę na papierosy jeszcze bardziej, niż wcześniej planowała.

