Mężczyzna częstuje drugiego papierosem.
Unia może wprowadzić docelową cenę za papierosy na poziomie 40 złotych. Fot. Piotr Kamionka/Reporter/East News

Na brukselskich korytarzach coraz głośniej mówi się o podwyżce podatków na wyroby tytoniowe. Komisja chce zniwelować różnice cenowe między krajami nowej i starej Unii. Wbrew zapowiedziom Brukseli o potrzebie deregulacji unijnego prawa, jedną z pierwszych decyzji nowej Komisji Europejskiej może być podniesienie podatków – i nowe obostrzenia prawne.

Obserwuj naTemat na WhatsApp
REKLAMA

Jak donoszą brukselskie media, m.in. portal Euractiv, urzędnicy Komisji Europejskiej po cichu przyznają, że "na stole" znów pojawiły się propozycje zmian w unijnych przepisach dot. podatków na wyroby tytoniowe i nikotynowe. Chodzi o tzw. tytoniową dyrektywę akcyzową TED (Tobacco Excise Directive).

Skokowa podwyżka

Według Financial Times, który już pod koniec 2022 r. jako pierwszy ujawnił plany Brukseli, urzędnicy UE zamierzali podnieść o 100 proc. minimalny podatek akcyzowy od paczki papierosów do poziomu co najmniej 3,6 euro, czyli blisko 15 zł.

To oznacza, że papierosy w Polsce mogłyby kosztować docelowo ok. 40 zł. Jednocześnie np. w Niemczech cena nie zmieniałaby się w ogóle, ponieważ Niemcy już teraz spełniają minimum akcyzowe na papierosy. Do unijnej kasy dorzuciliby się za to palacze z "nowych" krajów członkowskich UE, w tym z Polski.

Według źródeł bliskich Komisji Europejskiej jedną z osób popierających taki model jest sama przewodnicząca KE, Ursula von der Leyen.

Papierosy w Polsce drogie jak w Niemczech

Dla palaczy w Belgii, Niemczech, Holandii czy Hiszpanii nie zmieni się w zasadzie nic. Ceny papierosów pójdą za to w górę w tzw. krajach "Nowej Unii". Jeżeli nowy plan Komisji wejdzie w życie, paczka papierosów nad Wisłą może kosztować tyle, co w Berlinie czy w Paryżu.

Kraje "Nowej Unii" wciąż gonią Europę pod względem pensji i między innymi dlatego mają najniższe na kontynencie ceny papierosów. Zdaniem ekspertów branżowych, Komisja Europejska planując podwyżkę, powinna uwzględnić różnice w poziomie wynagrodzeń w poszczególnych państwach. Na tym etapie decyzja nie jest jasna.

Gdzie palenie jest najdroższe?

Według danych Tax Foundation Europe najniższą akcyzę od paczki papierosów płacą obecnie Bułgaria ok. 8 zł; Polska 9,65 zł i Chorwacja 10,44 zł. Bułgarzy, według ostatnich danych Eurostatu, zarabiają ok. 3 tys. zł miesięcznie na rękę, Polacy ok. 4,8 tys. zł, a Chorwaci niewiele ponad 4 tys. zł.

Na drugim biegunie jest Irlandia, Holandia, Francja czy Niemcy, w których średnia miesięczna pensja na rękę wyraźnie przekracza 10 tys. zł. W tych krajach palaczy podwyżki nie dotkną, bo już teraz płacą gigantyczne podatki, które miały zmusić ich do rzucenia palenia.

Zobacz także

logo
USA wycofały się ze Światowej Organizacji Zdrowia. Za to krytykują WHO
logo
Myślała, że pod kurtkę nikt nie zajrzy. "Kreatywna" pasażerka przyłapana na Lotnisku Chopina
logo
Mamy jedne z najgorszych statystyk palenia w Europie. Zakaz sprzedaży saszetek może ją pogorszyć
logo
W Gdańsku zakazali palenia na balkonach. Pomysł... podzielił mieszkańców
logo
Przedsiębiorcy wznoszą apel: Ministerstwo Finansów zerwało umowę społeczną ws. akcyzy!
logo
Akcyza na wyroby tytoniowe. Eksperci są na "TAK", ale mają też wątpliwości

Jak pokazuje przykład Francji, w której wciąż pali co trzeci dorosły, podwyżki akcyzy wyhodowały za to gigantyczny szary rynek tytoniowy. Nad Sekwaną już co trzeci papieros pochodzi z nielegalnych źródeł, a za paczkę papierosów trzeba zapłacić co najmniej 45 zł, w tym 31 zł podatku akcyzowego. Najdroższe papierosy w UE mają Irlandczycy – tam kosztują co najmniej 63 zł, z czego 41 zł to akcyza.

Podwyżki nie dotkną też unijnych średniaków, bo według danych Tax Foundation Europe średnia akcyza na papierosy w UE wynosi obecnie około 3,90 euro, czyli o 30 eurocentów więcej niż ujawniona 3 lata temu przez Financial Times propozycja Komisji Europejskiej. O ile UE nie zdecyduje się podnieść minimalną akcyzę na papierosy jeszcze bardziej, niż wcześniej planowała.

Czytaj także:
logo
PieniądzeCzesi robią "pielgrzymki" do Polski nie tylko po masło. Na tym oszczędzają setki koron