Niespełna milion Polaków zaszczepiło się przeciw Covid-19. Na zdjęciu szczepienie uczniów w jednej z warszawskich szkół. Fot. Piotr Molecki/East News

Ponad 30 milionów szczepionek było utylizowanych w ciągu ostatnich dwóch lat, bo tak małe było zainteresowanie Polaków szczepieniami, że zdążyły się przeterminować. W 2024 roku wykonano tylko 864 708 szczepień. A od 1 marca raporty o tym, ile osób zaszczepiło się przeciwko Covid-19, już nie będą publikowane.

REKLAMA

Poseł Konfederacji Grzegorz Płaczek złożył w styczniu interpelację dotyczącą szczepionek przeciw Covid-19 w 2024 oraz 2025 r. Portal Cowzdrowiu.pl podaje, że dopytywał szczególnie o zakup szczepionek przeciw Covid-19 przez Polskę, a także przez Komisję Europejską, ale w imieniu Polski.

Interesowało go też to, jaką liczbę dawek przyjęli Polacy w ciągu ubiegłego roku. Dopytywał też, dlaczego od 1 marca 2025 roku już nie będzie podawana do wiadomości publicznej informacja o tym, ile osób się zaczepiło. Takie raporty były regularnie publikowane na stronie www.gov.pl.

REKLAMA

Wiceminister zdrowia Marek Kos odpowiedział, że to Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zapowiedziało, że przestaje aktualizować i publikować raporty dotyczące liczby podanych szczepień przeciw COVID-19 w Polsce.

Poinformował także, że w sezonie 2024/2025 Polska kupiła ponad milion dawek szczepionek firmy Moderna (dokładnie 1054000). I że przez cały ubiegły rok wykonano w Polsce 864 tys. 708 szczepień przeciw COVID-19.

Utylizacja szczepionek, które ze względu na mniejsze niż oczekiwało Ministerstwo Zdrowia, zainteresowanie szczepieniami Polaków, przeterminowały się w ciągu 2023 i 2024 roku, kosztowała ponad 300 tys. zł. Bo było to ponad 30 mln dawek (dokładnie 31 mln 294 tys. 506 dawek). Wiceminister Marek Kos określił tę liczbę jako "bardzo wysoką i zaskakującą".