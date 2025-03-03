Kaszel to fizjologiczny odruch obronny, wspomagający oczyszczanie się dróg oddechowych z nadmiaru wydzieliny, w niektórych przypadkach również ciał obcych. Aby prawidłowo go leczyć, musimy najpierw odróżnić mokry od suchego. Jakie objawy są kluczowe?
To już suchy czy jeszcze mokry – jak go rozpoznać po objawach?
Kaszel pojawia się, gdy dochodzi do podrażnienia receptorów kaszlowych w oskrzelach. Następnie impulsy nerwowe są przekazywane do ośrodka kaszlu w mózgu. Objawy kaszlu suchego i mokrego różnią się od siebie i jeśli dobrze je zaobserwujemy, będziemy potrafili stwierdzić, z którym z nich mamy do czynienia. To rozpoznanie jest kluczowe do podjęcia decyzji o dalszej terapii.
Kaszel suchy:
Kaszel mokry (nazywany również produktywnym):
Kaszel mokry jest korzystny dla naszego organizmu, nie trzeba go więc hamować, a raczej skorzystać z możliwości usunięcia śluzu z dróg oddechowych. Dzięki temu nie rozwiną się bakterie, co mogłoby doprowadzić do bakteryjnego zapalenia dróg oddechowych, które leczone jest antybiotykiem.
Kilka sposobów na usunięcie wydzieliny przy kaszlu mokrym
Do najpopularniejszych z nich należą:
Inhalacje i nebulizacje nawilżające drogi oddechowe
Inhalacje to jedna z metod rozrzedzenia zalegającej wydzieliny, nawilżenia dróg oddechowych oraz złagodzenia podrażnień i stanu zapalnego. Rozróżniamy inhalację parową, która polega na wdychaniu pary wodnej lub rozpuszczonej w wodzie soli fizjologicznej oraz nebulizację, kiedy wdychamy aerozol, zawierający lek. Każda z tych metod może być skuteczniejsza niż podanie syropu lub tabletek wykrztuśnych.
Prawidłowe wykonanie inhalacji zaczyna się od przelania do miski zagotowanej wody, do której dodajemy kilka kropli olejku eterycznego lub ziół. Następnie pochylamy się nad miską, przykrywamy głowę ręcznikiem i wdychamy parę przez około 10-15 minut.
Nebulizacja polega na wlaniu do nebulizatora roztworu leku zaleconego przez lekarza i założeniu maseczki, która szczelnie przylega do twarzy, dzięki czemu cała dawka leku dostanie się do dróg oddechowych. Następnie włączamy nebulizator i oddychamy głęboko przez około 10-15 minut.
