Odróżnienie kaszlu mokrego i suchego pomoże wdrożyć odpowiednie postępowanie w chorobie. Fot.123rf

Kaszel to fizjologiczny odruch obronny, wspomagający oczyszczanie się dróg oddechowych z nadmiaru wydzieliny, w niektórych przypadkach również ciał obcych. Aby prawidłowo go leczyć, musimy najpierw odróżnić mokry od suchego. Jakie objawy są kluczowe?

To już suchy czy jeszcze mokry – jak go rozpoznać po objawach?

Kaszel pojawia się, gdy dochodzi do podrażnienia receptorów kaszlowych w oskrzelach. Następnie impulsy nerwowe są przekazywane do ośrodka kaszlu w mózgu. Objawy kaszlu suchego i mokrego różnią się od siebie i jeśli dobrze je zaobserwujemy, będziemy potrafili stwierdzić, z którym z nich mamy do czynienia. To rozpoznanie jest kluczowe do podjęcia decyzji o dalszej terapii.

Kaszel suchy:

rozwija się w odpowiedzi na podrażnienie lub zapalenie dróg oddechowych pojawia się na początku infekcji nie występuje wydzielina do odkrztuszenia może powodować odczucie łaskotania w drogach oddechowych daje charakterystyczny dźwięk, podobny do "poszczekiwania" jest pokłosiem m.in. choroby refluksowej przełyku lub astmy

Kaszel mokry (nazywany również produktywnym):

zwykle powoduje go infekcja wirusowa pojawia się po kilku dniach od suchego pojawia się gęsta, lepka wydzielina, którą można odkrztusić może powodować uczucie zatkanej klatki piersiowej

Kaszel mokry jest korzystny dla naszego organizmu, nie trzeba go więc hamować, a raczej skorzystać z możliwości usunięcia śluzu z dróg oddechowych. Dzięki temu nie rozwiną się bakterie, co mogłoby doprowadzić do bakteryjnego zapalenia dróg oddechowych, które leczone jest antybiotykiem.

Kilka sposobów na usunięcie wydzieliny przy kaszlu mokrym

Do najpopularniejszych z nich należą:

nawadnianie organizmu – sprawdzi się przegotowana woda z miodem i sokiem z cytryny, herbaty owocowe, woda mineralna, nawilżanie powietrza w pomieszczeniu z osobą chorą, stosowanie leków rozrzedzających wydzielinę, oklepywanie po upływie 15 minut od zastosowania leku wykrztuśnego.

Inhalacje i nebulizacje nawilżające drogi oddechowe

Inhalacje to jedna z metod rozrzedzenia zalegającej wydzieliny, nawilżenia dróg oddechowych oraz złagodzenia podrażnień i stanu zapalnego. Rozróżniamy inhalację parową, która polega na wdychaniu pary wodnej lub rozpuszczonej w wodzie soli fizjologicznej oraz nebulizację, kiedy wdychamy aerozol, zawierający lek. Każda z tych metod może być skuteczniejsza niż podanie syropu lub tabletek wykrztuśnych.

Prawidłowe wykonanie inhalacji zaczyna się od przelania do miski zagotowanej wody, do której dodajemy kilka kropli olejku eterycznego lub ziół. Następnie pochylamy się nad miską, przykrywamy głowę ręcznikiem i wdychamy parę przez około 10-15 minut.