Dopasowany do naszego ciała biustonosz wpływa korzystnie na zdrowie. Fot.123rf

O wpływie noszenia biustonosza, a także jego nienoszenia na zdrowie, powstało wiele tekstów. Część zawartych w nich tez jest poparta wynikami badań naukowych, ale mnóstwo tylko powiela mity. Jaka jest prawda – czy i kiedy noszenie tej części bielizny szkodzi zdrowiu kobiet? Poznaj 5 najczęstszych mitów na ten temat.

Noszenie biustonosza ma na pewno swoje wady i zalety. Ważne jest, aby decyzje o tym, czy będziemy go nosić, podejmować w oparciu o wiarygodne informacje, ale brać też pod uwagę własne potrzeby i komfort.

Jeśli masz wątpliwości lub obawy dotyczące noszenia biustonosza w kontekście zdrowia, zawsze skonsultuj się ze ekspertem, na przykład lekarzem ginekologiem i ortopedą.

Mit 1: Noszenie biustonosza zwiększa ryzyko raka

Mit ten opiera się na twierdzeniu, że noszenie biustonosza wpływa na drenaż limfatyczny, czyli proces, który pomaga usuwać toksyny i produkty przemiany materii z organizmu. Uważa się, że proces ten może powodować gromadzenie się tych substancji we krwi, potencjalnie zwiększając ryzyko zachorowania na raka.

Mit ten może wynikać z faktu, że kobiety z nadwagą mają zwykle większy biust i dlatego częściej noszą biustonosze. A nadwaga lub otyłość to znany czynnik ryzyka zachorowania na raka piersi. Jednak według American Cancer Society nie ma na to żadnych dowodów naukowych.

Mit 2: Noszenie biustonosza w nocy może mieć negatywny wpływ na cykl snu i czuwania

Jedyne do tej pory opublikowane badanie na ten temat pochodzi sprzed 25 lat i wskazuje na wpływ nacisku obcisłego biustonosza na wzrost temperatury ciała i spadek melatoniny, hormonu regulującego cykl snu i czuwania.

Badanie przeprowadzono na grupie 10 osób jedynie przez 58 godzin. Aby poprzeć jego wyniki, potrzebne są dalsze próby z udziałem większej, reprezentatywnej liczby uczestników przez znacznie dłuższy czas.

Mit 3: Noszenie biustonosza może być przeszkodą w ćwiczeniach

Jest wręcz odwrotnie. W badaniu z 2013 r. z udziałem 249 kobiet, 17 proc. stwierdziło, że ich biust bez stanika stanowi przeszkodę w ćwiczeniach. Powodem tego było m.in. zakłopotanie nadmiernym ruchem piersi i wzrost bólu z powodu intensywnych ćwiczeń i braku odpowiedniego podparcia piersi w tym czasie.

Rozwiązaniem jest dopasowany biustonosz sportowy, który zapewni wysoki poziom podparcia i komfortu. Naukowcy zauważyli, że stosowanie odpowiedniego biustonosza sportowego skutkowało zwiększonym poziomem ćwiczeń wśród uczestniczek.

Mit 4: Bez biustonosza biust będzie opadać i obwisać

Nie jest to prawda, ponieważ to, jak bez biustonosza będzie "zachowywać" się nasz biust zależy od mnóstwa czynników, m.in. takich jak wiek, nasze geny, zmiany hormonalne, waga biustu, elastyczność skóry czy przebieg naturalnego procesu starzenia.

Mit 5: Większy biust może być przyczyną bólu pleców

Wiele kobiet, szczególnie tych z większych biustem uważa, że przyczyną bólu pleców są jest właśnie on. Jednak według Instytutu Badań nad Zdrowiem Kobiet Uniwersytetu Northwestern nawet duże piersi rzadko są przyczyną tej dolegliwości.

Ból ten może być spowodowany innym, ukrytym problemem zdrowotnym, szczególnie u kobiet, które nie noszą biustonosza, ponieważ prawidłowo dopasowany biustonosz poprawia postawę i zapobiega bólom pleców, szczególnie u osób z dużym biustem.

Czym się kierować wybierając biustonosz?

Jak wskazują zacytowane badania, nie ma wystarczających dowodów naukowych sugerujących, że noszenie prawidłowo dopasowanego biustonosza ma jakikolwiek negatywny wpływ na zdrowie.

Jest wręcz przeciwnie – optymalny biustonosz stanowi wsparcie i podporę dla biustu, podczas zwykłych czynności i przy aktywności fizycznej. Może również poprawić naszą sylwetkę, co zwiększa komfort psychiczny.

Prawdą jest natomiast, że stosowanie biustonosza do nas niedopasowanego może powodować liczne dolegliwości, takie jak ból szyi, ramion i mięśni klatki piersiowej, a także otarcia skórne od zbyt ciasnych ramiączek.

Jak zatem dobrać odpowiedni biustonosz dla siebie? Podstawą jest regularne mierzenie obwodu biustu, co pozwala na wybranie tej części garderoby wg obwodu, a nie opisanego na biustonoszu rozmiaru. To ważne, ponieważ rozmiary mogą różnić się od siebie w zależności od producenta.

Warto zwracać uwagę na jakość materiału i stabilność konstrukcji, a także zakres regulacji ramiączek i dopasowanie fiszbin. Jeżeli mamy z doborem biustonosza problem, skorzystajmy z pomocy profesjonalnej brafitterki.

