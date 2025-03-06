Już niedługo będziemy mogli skutecznie i bezpiecznie leczyć się w krajach UE

Choroba, która dopada na urlopie za granicą, to zmora turystów. Problemem są nie tylko koszty, ale i to, że często nie umiemy wytłumaczyć lekarzowi, do którego trafiamy w szpitalu czy przychodni w obcym kraju, na co się leczyliśmy i jakie leki przyjmujemy. Nadchodzi zmiana, która to wszystko zmienia na lepsze. Jednak nasze dane, choć zanonimizowane, mają posłużyć naukowcom do badań.

Parlament Europejski i Rada UE przyjęły właśnie nowe regulacje, które umożliwią powstanie European Health Data Space, czyli wspólnej "przestrzeni" przechowywania danych zdrowotnych (EPDZ). Dzięki temu każdy pacjent szybko i bezpiecznie uzyska dostęp do swoich danych medycznych, niezależnie od tego, w którym kraju Unii się znajduje. I czy jest tam na wakacjach, pracuje albo się uczy.

To ważna informacja dla Polaków, którzy dużo podróżują, a nie każdy, nawet mówiący dobrze po angielsku, zna w tym języku słownictwo medyczne.

Dostęp do danych medycznych ułatwi prawidłowe leczenie za granicą

Dzięki elektronicznemu systemowi dokumentacji medycznej pacjent będzie mógł błyskawicznie udostępnić swoją historię choroby i leczenia personelowi medycznemu w innych krajach, które są członkami Unii Europejskiej.

Dane na temat zdrowia, które określane są danymi wrażliwymi, będą chronione według najwyższych standardów bezpieczeństwa, zgodnych z RODO. Informacje o tym, kto, kiedy i dlaczego z nich korzystał, będą przejrzyste, abyśmy mieli pewność, że nie dostały się w niepowołane ręce.

Będzie to możliwe dzięki przyjętym właśnie nowym regulacjom Parlamentu Europejskiego i Rady UE. Powodem powstania rejestru jest m.in. uniknięcie sytuacji, którą znamy z pandemii Covid-19, gdzie dostęp i wymiana danych medycznych były znacznie utrudnione. To uniemożliwiało prawidłowe, a przede wszystkim skuteczne leczenie pacjentów.

Historia twojej choroby może przydać się naukowcom

Dane zdrowotne pacjentów, ale bez podawania informacji personalnych, będą mogły posłużyć naukowcom w prowadzonych badaniach naukowych. Umożliwi to w przyszłości tworzenie nowych leków czy skutecznych terapii dla pacjentów z wieloma chorobami.

W najbliższym czasie w poszczególnych krajach UE będą tworzone odpowiednie przepisy, które umożliwią wdrożenie systemu i uczynią go prostym w korzystaniu dla pacjentów. Tak, aby możliwość dostępu do swoich danych zdrowotnych była szybka i intuicyjna. System może zacząć działać już od 2026 r.