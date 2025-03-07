Będzie nowy test, stosowany jako badanie przesiewowe. Na bezpłatny dostęp do niego kobiety czekały już od dłuższego czasu. Do tej pory skorzystała z niego tylko niewielka grupa kobiet, która wzięła udział w pilotażu. Chodzi o test HPV-DNA, wykrywający wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV), odpowiadającego za większość przypadków raka szyjki macicy.

Nowy, skuteczniejszy test na obecność HPV

Wirus HPV odpowiada za większość przypadków raka szyjki macicy. I choć klasyczna cytologia jest nadal dobrze ocenianym narzędziem diagnostycznym, kobiety od dawna czekały na nowe badanie. Zdaniem ekspertów jest ono skuteczniejsze i obarczone mniejszym ryzykiem błędu.

Od marca testy HPV-DNA mają być refundowane, kobiety będą je mogły wykonać w ramach NFZ. Test zalecany będzie jako podstawowe badanie przesiewowe. Zapewniał o tym na sejmowej komisji ds. onkologii Maciej Karaszewski, dyrektor Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia.

Na razie nie ma informacji czy będą to świadczenia bez limitu. Czyli takie, za które NFZ zwróci 100 proc. także tym placówkom, które przekroczą zakontraktowane limity.

Prace nad decyzją o refundacji tego badania trwały od wielu miesięcy, a termin wdrożenia testów był przesuwany. Argumentem przeciwników inicjatywy był fakt, że kobiety, pomimo powszechnego i bezpłatnego dostępu do badań profilaktycznych, w bardzo małym stopniu z nich korzystają.

Zdaniem dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH Bernarda Waśko, kobiety częściej wykonują cytologię, niż wskazują na to dane NFZ. A to dlatego, że nie wszystkie placówki wpisują wykonanie tego badania do Internetowego Konta Pacjenta.

Brodawczak ludzki to najczęściej przenoszony wirus płciowy na świecie

Wirus brodawczaka ludzkiego to grupa ponad 200 wirusów, z których niektóre są związane z różnymi rodzajami nowotworów oraz innymi schorzeniami. Większość przypadków zakażenia HPV jest bezobjawowa i ustępuje samoistnie. Jednak niektóre typy wirusa mogą prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, z których najczęstsze to:

nowotwory: niektóre typy HPV mogą inicjować procesy nowotworowe jak np. z rak szyjki macicy, ale również odbytu, gardła (np. migdałków), a nawet raka głowy i szyi, brodawki płciowe, które poza faktem, że są nieprzyjemne, mogą prowadzić do dyskomfortu i problemów psychologicznych, przewlekłe infekcje: u niektórych osób wirus może pozostać w organizmie w formie przewlekłej, co zwiększa ryzyko wystąpienia niektórych nowotworów w późniejszym okresie życia.