Coraz więcej dzieci i młodzieży spożywa alkohole 0 proc. GIS ostrzega przed negatywnymi konsekwencjami.

Alkohole z zerową zawartością alkoholu, czyli popularne "zerówki" piwa czy wina uznawane są za bezpieczną alternatywę dla alkoholi z procentami. Z tego powodu za zgodą rodziców spożywa je coraz więcej dzieci. Niestety może mieć to negatywne konsekwencje w przyszłości. Ostrzega przed nimi GIS.

Po spożyciu alkoholu odczuwa się przyjemny, lekki stan i poprawę nastroju. Nie jest to dziwne, ponieważ działa on trochę jak antydepresant, który tłumi i hamuje nieprzyjemne stany. To zwodnicze, bo reakcje te są dość krótkotrwałe, co często powoduje przyjęcie kolejnej porcji alkoholu.

Alkohole 0 proc. tego typu zachowań nie powodują i wielu rodzicom to wystarczy, aby pozwalać dzieciom na spożywanie tego typu produktów. Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) ostrzega, że może mieć to negatywne konsekwencje w przyszłości. Dlaczego?

Trochę alkoholu, dużo cukru i codzienny rytuał

Po pierwsze jak wskazuje GIS, napoje te nie zawsze mają 0 proc. alkoholu, jak wskazuje producent, mogą go zawierać do około 0,5 proc. Wydaje się, że to niewiele, ale pamiętajmy, że to już jednak napój z zawartością alkoholu.

Po drugie, na co zwraca uwagę GIS, warto zapoznać się z ich składem, bo większość "zerówek" zawiera sporo cukru. Biorąc pod uwagę fakt, że polskie dzieci są najbardziej otyłe w Europie, powinno to wykluczać je z sięgania po "drinki" non-alcohol.

Kolejny, bardzo istotny argument mówi o tym, że sięganie po piwa i wina 0 proc. może spowodować u dzieci i młodzieży normalizowanie spożywania alkoholu w przyszłości i budować przywiązanie do marki. I nie obejrzymy się, kiedy drink zero stanie się dla dzieci codziennym napojem.

Czują się dorosłe, bo to jednak jakiś alkohol, a badania pokazują, że te dzieci, które miały kontakt np. z piwem 0 proc., mogą w przyszłości, jak staną się dorosłe, częściej sięgać po procentowy alkohol.

