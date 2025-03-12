Ważne wyznanie córki Tuska. Chodzi o jej chorobę Fot. Kasia Tusk/Instagram

Marzec jest miesiącem świadomości endometriozy. W tym tygodniu córka Donalda Tuska, Kasia podzieliła się osobistą refleksją na temat tego schorzenia, z którym ona również się zmaga.

"Dziś chyba połowa kobiet w Polsce ma endometriozę. Masz po prostu niski próg bólu. Taka twoja uroda. Pamiętam, jak przeczytałam takie komentarze, gdy ośmieliłam się w ramach solidarności z inną chorą kobietą powiedzieć, że ten (wstydliwy?) problem dotyczy też mnie" – napisała we wtorek Katarzyna Tusk.

Córka Tuska również zmaga się z endometriozą

"Zastanawiałam się wtedy, czy przekraczać kolejną granicę prywatności i opisać blizny na brzuchu i cały szereg średnio urodziwych objawów/konsekwencji endometriozy, tak aby od osoby komentującej uzyskać zrozumienie, a nie protekcjonalne docinki" – czytamy w jej wpisie na Instagramie.

"Ale wtedy wolałam odpuścić i nie marnować czasu. Ciężko przez ekran telefonu nauczyć kogoś wrażliwości" – podkreśliła.

Katarzyna Tusk wskazała, że od tamtej pory minęło kilka lat i sporo się zmieniło, choć "ludzka mentalność pozostała taka sama, a hejt rozgościł się na dobre". "Ale jeśli chodzi o diagnostykę, specjalistów i procedury leczenia, to podjęto właściwe kroki" – zauważyła znana blogerka.

Pod wpisem pojawił się także odnośnik do książki "Taka twoja uroda. Jak endometrioza niszczy życie Polek" autorstwa reporterek "Faktów" TVN Magdy Łucyan i Katarzyny Górniak.

Przypomnimy, że definicja choroby jest bardzo krótka i prosta, bo jest to obecność tkanki przypominającej endometrium, czyli błonę śluzową jamy macicy poza tą jamą. Endometrium, to jedyna w organizmie ludzkim tkanka, która potrafi implantować się w innych miejscach niż pierwotne, czyli jama macicy.