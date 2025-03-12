Cierpisz na bezsenność? Wypróbuj metodę na błyskawiczne zasypianie, którą stosują amerykańscy żołnierze.

Prawie połowa Polaków cierpi na bezsenność. Trudności z zasypianiem czy nocne wybudzenia to uciążliwość, która rzutuje na zdrowie psychiczne i fizyczne. Jeśli należysz do osób, których dotyczy ten problem, koniecznie wypróbuj metodę amerykańskich żołnierzy. Podpowiadamy, na czym polega i jak z niej skorzystać, by szybko i słodko zasnąć.

Z raportu "Polki i przedsiębiorczość 2024: Trudności i wyzwania", przygotowanego na zlecenie Fundacji WłączeniPlus wynika, że 54 proc. kobiet i 41 proc. mężczyzn boryka się z bezsennością. To naprawdę sporo.

Przyczyn tego stanu jest wiele, a ich wzajemne oddziaływanie tworzy złożony obraz problemu. Należą do nich:

Stres i tempo życia: żyjemy w ciągłym biegu, a stres stał się naszym codziennym towarzyszem. Presja w pracy, problemy finansowe , trudności w relacjach – to tylko niektóre z czynników, które nie pozwalają nam się zrelaksować i zasnąć. smartfonów i komputerów emitują niebieskie światło, które zaburza produkcję Przebodźcowanie: w każdej sekundzie otacza nas mnóstwo informacji, a ekranyi komputerów emitują niebieskie światło, które zaburza produkcję melatoniny – hormonu odpowiedzialnego za sen. Niewłaściwa higiena snu: bagatelizujemy znaczenie regularnych pór snu, odpowiedniej temperatury w sypialni czy wygodnego materaca. Niewłaściwa dieta : spożywanie ciężkich posiłków, alkoholu czy kofeiny przed snem może utrudniać zasypianie. Choroby i zaburzenia: bezsenność może być objawem depresji, lęku , chorób tarczycy czy bezdechu sennego.

Metoda marynarki wojennej przyda się przy zasypianiu

Amerykańska marynarka wojenna opracowała dla swoich żołnierzy Military Sleep Method, metodę, która polega na połączeniu technik relaksacji ciała i umysłu, w tym głębokiego oddychania, wizualizacji, skanowania ciała i rozluźniania mięśni. Można porównać ją do procesu autohipnozy.

Najlepsze w niej jest jednak to, że pozwala zasnąć w mniej niż 2 minuty. Technika ta jest wykorzystywana w szczególności przez pilotów wojskowych, dla których jakość snu jest priorytetem.

Została opracowana po to, aby w jak najkrótszym czasie pilot mógł się zregenerować przed kolejnym zadaniem bojowym pomimo głośnych, stresujących lub niebezpiecznych okoliczności. Podpowiadamy krok po kroku jak ją wykonać:

Zamknij oczy i skup się na powolnym, głębokim oddechu. Rozluźnij mięśnie twarzy : zacznij od czoła i oczu, a następnie przesuwaj się w dół po policzkach, ustach, szczęce i języku. Skup się na jednej części ciała na raz. Rozluźnij szyję , mięśnie karku i barków, następnie ramion i dłoni. Powoli przenieś uwagę na inne części ciała , rozluźniając je po kolei. Przesuń się w dół klatki piersiowej, brzucha i miednicy, całych nóg i stóp. To pomoże kontrolować funkcje organizmu, takie jak oddychanie, tętno, ciśnienie krwi, t emperatura ciała czy napięcie mięśni. Oczyść umysł : możesz to zrobić, skupiając się na uspokajającym obrazie. Wyobraź sobie, że leżysz na łące pod błękitnym niebem albo śpisz w aksamitnym hamaku w ciemnym pokoju. Jeśli wizualizacja nie działa, powtarzaj w myślach słowa „nie myśl” przez 10 sekund.

Praktykowanie tej techniki przez sześć tygodni z rzędu pomoże opanować ją na tyle, że umożliwi zaśnięcie w czasie krótszym niż 2 minuty.

Pamiętajmy, że na jakość snu ma wpływ to, co robimy przed położeniem się do łóżka. Powinniśmy raczej wykonywać czynności, które pomogą nam się zrelaksować, wyciszyć i dać sygnał umysłowi i ciału, że nadszedł czas snu. A nie przewijać media społecznościowe i oglądać seriale na Netflixie.

Wystarczająca ilość jakościowego snu może pomóc m.in. w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, zmniejszeniu ryzyka przewlekłych schorzeń, takich jak cukrzyca i choroby serca, zmniejszeniu poziomu stresu czy poprawie koncentracji i kreatywności.