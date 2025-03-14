Marka Vichy wprowadziła na rynek nowe serum - Liftactiv Collagen Specialist 16. Fot. Materiały prasowe Vichy

Nie 1 a 16 typów kolagenu w skórze? To właśnie ten fakt zainspirował naukowców Vichy do opracowania rewolucyjnej technologii co-bonding, zastosowanej po raz pierwszy w najnowszym serum Liftactiv Collagen Specialist 16. To unikatowe połączenie mocy 3 proc. Matrixylu, 0,5 proc. Maitake i 5 proc. Ramnozy, które działa regeneracyjnie i redukuje 16 oznak starzenia się skóry*.

Kolagenu ubywa skórze z wiekiem

Sekretem młodzieńczego wyglądu skóry jest kolagen. Niestety, z upływem lat jego naturalna produkcja w organizmie maleje, proces starzenia się skóry przyspieszają również czynniki zewnętrzne, takie jak promieniowanie UV, niezdrowa dieta czy chroniczny stres.

Pierwsze oznaki tego procesu, takie jak drobne linie i zmarszczki, mogą pojawić się już po 25 roku życia, dlatego nieodłącznym elementem rutyny anti-age powinny być działania prewencyjne.

Marka Vichy wyszła naprzeciw potrzebom skóry i opracowała LIFTACTIV COLLAGEN SPECIALIST 16 – gamę dermokosmetyków stworzonych, by skutecznie redukować oznaki utraty kolagenu.

Tajemnica skuteczności nowego serum

Najistotniejszym preparatem z gamy jest Serum Liftactiv Collagen Specialist 16 z technologią co-bonding i kompleksem 3 składników aktywnych: 3 proc. Matrixylu, 5 proc. Ramnozy i 0,5 proc. Maitake.

Nowe serum Liftactiv Collagen Specialist 16 Fot. Materiały prasowe Vichy

– Pielęgnacja anti-age, oparta na składnikach takich jak peptydy kolagenowe czy ramnoza, ma kluczowe znaczenie w walce z oznakami starzenia, wspierając regenerację skóry, poprawę jej jędrności i elastyczności, co pomaga redukować zmarszczki i spowolnić procesy starzenia skóry. (…) Regularne stosowanie dermokosmetyków zawierających te składniki aktywne, może znacząco wesprzeć skórę, przywracając jej młodszy wygląd i zdrowy blask – podkreśla dr Agnes Frankel, dyplomowany lekarz medycyny estetycznej i anti-aging.

Skuteczność preparatu potwierdzona badaniami

Serum redukuje 16 oznak starzenia, m.in.:* redukuje zmarszczki i drobne linie, ujędrnia i zmniejsza wiotkość skóry. Poprawia jej strukturę, sprężystość i gęstość, dodatkowo wzmacnia skórę, nadaje jej blasku, wyrównuje koloryt.

Preparat można używać zarówno rano, jak i wieczorem. Stosując laboratoryjną pipetę, należy zaaplikować kilka kropli na czystą i suchą skórę, a następnie delikatnie wmasować, jednocześnie unikając kontaktu z oczami.

Serum szybko się wchłania i się nie klei. Jego skuteczność została potwierdzona klinicznie – technologia ta w badaniach in vitro wykazała zwiększenie ilości kolagenu typu I i III o 350%**, a także przez konsumentki – 84% zauważyło redukcję zmarszczek, a 88% potwierdza poprawę jędrności skóry***.

Najnowsze osiągnięcie Vichy Laboratoires zostało zaprezentowane polskiemu odbiorcy 21 lutego 2025 r. Podczas wydarzenia goście mieli okazję poznać, w jaki sposób marka realizuje swoją misję w obszarze integralnego podejścia do zdrowia.

Premiera nowego serum Vichy Liftactiv Collagen Specialist 16 z udziałem gwiazd. Fot. Materiały prasowe Vichy