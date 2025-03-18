Operacja bariatryczna to jedna z metod leczenia otyłości. Fot.123rf

Coraz więcej celebrytów otwarcie mówi, że w pokonaniu choroby otyłościowej pomogła im operacja bariatryczna. W Polsce to między innymi aktor Bartłomiej Nowosielski, a ostatnio też Andrzej Grabowski. Także dziennikarz Tomasz Sekielski i znana z prowadzenia kilku programów telewizyjnych Kinga Zawodnik. Jeśli też chcesz iść tą drogą, by zredukować masę ciała, przeczytaj, z czym wiąże się ten zabieg. A właściwie aż cztery sposoby zmniejszenia lub "oszukania" żołądka.

Otyłość to poważny problem zdrowotny, który dotyka coraz większej liczby osób na całym świecie, stąd nazywana jest ona często jedną z epidemii XXI wieku. Potencjalnych powikłań z nią związanych jest już ponad 200, a do najczęstszych należą m.in. nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, stan przedcukrzycowy czy hiperlipidemia.

Operacja bariatryczna to czasem ostatnia deska ratunku

Wiele osób zmagających się z otyłością poszukuje skutecznych metod leczenia, które pomogą im trwale zredukować masę ciała i poprawić jakość życia. Jedną z takich metod są operacje bariatryczne, stosowane u pacjentów, w u których zawiodły wszystkie wcześniejsze możliwości utraty masy ciała.

Leczenie otyłości powinno przebiegać kompleksowo, w określonej kolejności, zawsze przy wsparciu specjalisty i przy pełnym zaangażowaniu pacjenta. Pierwszym jego krokiem powinna być redukcja masy ciała, której celem jest zmniejszenie ryzyka związanych z otyłością powikłań. Często, aby wesprzeć ten proces, u pacjenta stosowana jest farmakoterapia.

W niektórych jednak przypadkach, zwłaszcza w sytuacji otyłości olbrzymiej, gdy BMI pacjenta wynosi 40 i ma on choćby jedno związane z otyłością powikłanie, a inne metody leczenia nie przynoszą efektów, rozważana jest operacja chirurgiczna.

Co to są operacje bariatryczne i na co działają?

Operacje bariatryczne to zabiegi chirurgiczne, których celem jest zmniejszenie żołądka, co ma prowadzić do ograniczenia ilości spożywanego jedzenia. Ale nie tylko – również zmniejszenie wchłaniania kalorii czy wpływ na stężenie hormonów, odpowiedzialnych za nasz metabolizm.

Kiedyś uważano, że zmniejszenie żołądka w trakcie operacji bariatrycznej spowoduje, że zmieści się w nim mniej jedzenia, stąd efekt utraty masy ciała.

Teraz już wiemy, że zmniejszenie żołądka prowadzi również do usunięcia najbardziej aktywnej hormonalnie części żołądka, gdzie produkowana jest grelina, zwana "hormonem głodu". Dzięki temu szybciej odczuwamy sytość i mniej jemy.

Po operacji bariatrycznej pacjenci mogą spodziewać się znacznej utraty wagi, która zwykle trwa przez pierwsze 18-24 miesiące. Operacje te mogą również prowadzić do poprawy lub wyleczenia chorób współistniejących otyłości, takich jak cukrzyca typu 2 i nadciśnienie tętnicze.

Metod interwencji bariatrycznej jest wiele

Decyzję o zabiegu operacji bariatrycznej zawsze musi podjąć lekarz prowadzący, po wcześniejszym wywiadzie z pacjentem. To on również decyduje o metodzie, jaka zostanie zastosowana. Pod uwagę brany jest tu stan zdrowia pacjenta oraz wyniki zleconych przez lekarza specjalistę badań.

W Polsce najczęściej stosuje się 4 metody. Należą do nich:

Balon żołądkowy – w żołądku umieszcza się specjalny balon wypełniony solą fizjologiczną, który zajmuje większą jego część. Metoda ta jest najczęściej stosowana u pacjentów, u których ze względu na bardzo wysoki stopień otyłości nie jest możliwe wykonanie zabiegu operacyjnego. Tacy pacjenci są szykowani na zabieg bariatryczny poprzez umieszczenie balonu na 6 lub 12 miesięcy. Rękawowa resekcja żołądka (Sleeve gastrectomy ) – polega na usunięciu części żołądka, co tworzy tylko wąski "rękaw". Zmniejsza to pojemność żołądka i ogranicza uczucie głodu. Gastric bypass – polegający na podzieleniu żołądka na dwie części i połączeniu mniejszej z nich bezpośrednio z jelitem cienkim . Ogranicza to ilość spożywanego jedzenia i zmniejsza wchłanianie kalorii. Opaska żołądkowa – ta metoda polega na umieszczeniu regulowanej opaski wokół górnej części żołądka, co ogranicza ilość spożywanego jedzenia.

Należy pamiętać, że operacje bariatryczne to poważne procedury chirurgiczne, które wiążą się z ryzykiem powikłań.