Nowy narkotyk na rynku polskim powoduje halucynacje, urojenia i myśli samobójcze. Zabił już kilka osób. fot. Unsplash.com

Powoduje bardzo silne, toksyczne skutki, szczególnie dla serca. Także halucynacje, urojenia i myśli samobójcze. Główny Inspektor Sanitarny informuje, że w 2024 r. zostało odnotowanych kilka zgonów z powodu zażycia substancji pod nazwą N-etylonorpentedron (NEP). To tzw. nowy narkotyk na polskim rynku.

Nowy narkotyk spowodował śmierć kilku osób

N-etylonorpentedron (w skrócie NEP) to związek chemiczny stosowany ze względu na swoje działanie pobudzające. Występuje w postaci białego proszku lub bryłek w kolorze białym, lub jasnożółtym, najczęściej dostarcza się go do organizmu przez nos, usta lub wapowanie.

W 2024 r. substancja ta spowodowała śmierć kilku osób. Wykryto ją w materiale biologicznym zmarłych, a zgony nastąpiły w wyniku zażycia samego NEP lub łącznie z innymi substancjami, działającymi na ośrodkowy układ nerwowy.

W związku z tym GIS ostrzega, że: „Nowe narkotyki mogą zawierać niezadeklarowane i niebezpieczne zanieczyszczenia, które zwiększają ryzyko wystąpienia poważnych zatruć, a nawet zgonów. Zażywanie ich to narażanie się na utratę zdrowia lub życia”.

Jak działa NEP?

Może stanowić śmiertelne zagrożenie, ponieważ w wyniku jego zażycia u człowieka mogą wystąpić bardzo silne fizjologiczne efekty toksyczne. NEP może upośledzać funkcje układu sercowo-naczyniowego i doprowadzać do zaburzeń rytmu serca, zmian ciśnienia krwi, w skrajnych przypadkach doprowadzając do utraty przytomności i zatrzymania krążenia.

NEP powoduje również liczne negatywne odczucia psychiczne i poznawcze jak np. agresja, silne pobudzenie, problemy z kojarzeniem nazw i miejsc, brak orientacji czasowej, halucynacje, urojenia i myśli samobójcze.

