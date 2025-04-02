Napoje słodzone cukrem mogą powodować raka jamy ustnej u kobiet Fot.123rf.

To picie alkoholu, palenie papierosów i infekcję HPV obwinialiśmy dotąd o zachorowania na raka jamy ustnej. Właśnie okazało się, że jest jeszcze inny czynnik, który istotnie zwiększa to ryzyko. To napoje, których wiele osób starało się unikać, ale z zupełnie innych względów, niż strach przed rakiem.

REKLAMA

Naukowcy z Uniwersytetu w Waszyngtonie przez 30 lat zbierali dane dotyczące nawyków żywieniowych ponad 162,6 tys. kobiet, a następnie przeanalizowali zależności między jedzeniem i piciem, a zachorowaniem na raka jamy ustnej.

Okazało się, że kobiety, które nie miały infekcji HPV, nie piły alkoholu i nie paliły papierosów, ale piły przynajmniej jeden słodki napój dziennie, były prawie pięć razy bardziej narażone na rozwój raka jamy ustnej, w porównaniu z tymi, które tego nie robiły.

Informację o wynikach badań podał portal Science Alert. Są one zaskakujące, bo tego, że napoje z cukrem mogą powodować ten rodzaj nowotworu, naukowcy dotąd w ogóle nie brali pod uwagę.

REKLAMA

Cytowani w artykule badacze mówią m.in., że "częstość występowania raka jamy ustnej wzrasta wśród osób niepalących i młodych, u których nie występują tradycyjne czynniki ryzyka". Dlatego właśnie zaczęli przyglądać się też innym aspektom naszego życia, by szukać tych mniej oczywistych związków z zachorowaniem na ten nowotwór.

To, że wzięli pod lupę nawyki żywieniowe wydaje się oczywiste. Nie tylko, dlatego, że jedzenia trafia najpierw do jamy ustnej.

Także ze względu na to, że udowodniono już związek miedzy regularnym jedzeniem produktów przetworzonych, obfitujących w tłuszcze nasycone i cukry, a powstawaniem długotrwałych reakcji zapalnych układu odpornościowego naszego organizmu.

REKLAMA

"Nasza hipoteza jest taka, że ​​produkty z większą ilością dodanego cukru mogą przyczyniać się do przewlekłego stanu zapalnego, który z kolei znacznie zwiększa ryzyko nowotworu jamy ustnej" – podkreślają naukowcy.

Chcą teraz zebrać więcej danych i sprawdzić, czy na zachorowanie na raka jamy ustnej mają wpływ także napoje zawierające słodziki, czyli "sztuczny" cukier, a nie ten wyprodukowany na bazie trzciny cukrowej czy buraków.

Wspomniane badanie, które trwało aż trzy dekady dotyczyło tylko kobiet, ale nie znaczy to, że taka sama zależność nie dotyczy też mężczyzn.