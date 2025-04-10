Najzdrowszy jogurt z Biedronki. Oto, dlaczego warto kupić

W gąszczu produktów, które obiecują bycie "fit" i "bez cukru", a potem rozczarowują składem, coraz częściej szukamy poleceń od ekspertów – kogoś, kto sprawdził za nas etykiety i wie, co naprawdę warto wrzucić do koszyka. I właśnie taką perełkę wyłapała dietetyczka Dominika Hatala. W jednym ze swoich nagrań zwróciła uwagę na jogurt dostępny w Biedronce, który – jak twierdzi – zdecydowanie wyróżnia się na tle innych.

Najzdrowszy jogurt z Biedronki. Oto, dlaczego warto kupić

Wchodzisz do sklepu z zamiarem kupienia czegoś zdrowego, ale po kilku minutach błądzenia między półkami masz tylko więcej pytań niż odpowiedzi. Fit, light, bez cukru, z błonnikiem, proteinowy…

Brzmi dobrze, dopóki nie spojrzysz na skład. A tam: syropy, zagęstniki, barwniki i cała lista dodatków, których nazw nie da się wymówić za pierwszym razem. Trudno się w tym wszystkim nie pogubić.

Jogurt, o którym mowa, to Fruvita Pure. Znacie go? Niepozorne opakowanie, ale środek to czyste złoto (oczywiście nie dosłownie). Skład? Zaledwie trzy składniki. Tak, tylko trzy: jogurt naturalny (aż 70 proc.), banany (18 proc.) i jagody (12 proc.). Bez dodatku cukru, bez zbędnych konserwantów i sztucznych aromatów.

Brzmi jak luksusowy produkt z półki za 7 zł? Otóż nie. Za 150-gramowe opakowanie zapłacimy tylko 2,59 zł. A to wszystko przy kaloryczności 136 kcal – idealnie na szybką przekąskę albo zdrowy deser.

Dietetyczka podkreśla, że to świetny wybór dla osób dbających o zdrowie, sylwetkę i świadome odżywianie. Dla tych, którzy chcą jeść mniej przetworzone produkty i nie dać się nabrać na “fit” napisy na etykietach.

Bonus dla głodnych białka – naturalny skyr

Hatala wspomniała też o jeszcze jednej opcji, którą jest naturalny skyr, czyli jogurt typu islandzkiego. Najlepiej wybierać ten z jak najwyższą zawartością białka, bo to ono daje uczucie sytości na dłużej i ogranicza ryzyko sięgania po przekąski typu „batonik po obiedzie”.

