Holenderscy naukowcy udowodnili, że oglądanie horrorów naprawdę "mrozi krew w żyłach" Fot. Nong; Daniele Levis Pelusi / Unsplash. Montaż: naTemat.pl.

Oglądasz "Obecność" lub "Milczenie owiec" i nie robi to na tobie wrażenia, bo horrorów boją się tylko mięczaki? Być może tego nie okazujesz, ale biologii nie oszukasz. W czasie gdy ty się "nie boisz", w twoich żyłach niemal dosłownie mrozi się krew. Jak naukowcy tłumaczą to zjawisko? Już wyjaśniam.

Wyzwalacze strachu, do których należą m.in. filmy z gatunku horrorów, zaburzają przepływ krwi i zwiększają jej krzepliwość. I być może sama ta informacja nie jest aż taka straszna, gdyby nie fakt, że zwiększona krzepliwość to większe ryzyko zakrzepów, a nawet udaru mózgu czy zawału mięśnia sercowego. Strach się nie bać, prawda?

Patrz w ekran i zacznij się bać

Odkrycia dokonali naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Lejdzie (Holandia). Wybrali oni 24 osoby poniżej 30 r.ż., które zostały poproszone o obejrzenie filmu. 14 osób w pierwszej kolejności oglądało horror "Naznaczony", a po tygodniu "Rok w Szampanii", nudny dokument o powstawaniu szampana. Pozostałe 10 osób oglądało filmy w odwrotnej kolejności.

Uczestnicy nie byli świadomi ani gatunku filmu, ani hipotezy badania. Otrzymali informację, że badanie ma na celu określenie wpływu siedzenia bez ruchu i oglądania filmów na krzepnięcie krwi. Sala, w której odbywało się badanie, została przekształcona w domowe kino.

Oba "dzieła" trwały 90 minut. Uczestnikom, zanim zaczęli oglądać oraz w 15 minucie filmu pobrano krew. Następnie ochotnicy zostali poproszeni o wypełnienie ankiety, w której w skali 0–10 ocenili "straszność" filmu. Horror otrzymał aż o około 5,4 punktów więcej niż dokument.

A jakie wyniki dały analizy krwi? Stwierdzono, że podczas oglądania horroru w organizmie uczestników zwiększył się poziom pewnego białka (czynnika koagulacyjnego VIII), które odpowiada za krzepliwość krwi.

To powoduje, że jej gęstość się zwiększa, a więc rzeczywiście krew niejako zastyga, "mrozi się". W teorii może to zwiększać ryzyko zakrzepów, udaru mózgu czy zawału mięśnia sercowego.

Zwiększona krzepliwość to dar ewolucji, ale dziś są lepsze metody na strach

Badacze podejrzewają, że większa krzepliwość w sytuacji strachu ma związek z naszą ewolucją i koniecznością zaadaptowania się do niebezpiecznych warunków życia naszych praprzodków.

W sytuacji, w której narażeni byli oni np. na spotkanie z dzikim zwierzęciem i odczuwali strach, krzepnięcie krwi było jednym z ich mechanizmów obronnych. O co chodzi?

Gdyby zwierzę zaatakowało człowieka, dzięki zwiększonej krzepliwości i gęstnieniu nie doszłoby do nadmiernej utraty krwi i być może nasz przodek przeżyłby tę konfrontację. Czy to nie jest genialne?

Dziś raczej nie musimy żyć w ciągłym strachu przed atakiem agresywnego zwierza, ale nie należy zapominać, że mamy wystarczająco dużo stresogennych sytuacji na co dzień. I każda z nich, niekoniecznie przewlekła, a nawet ta łagodna wywołuje zmiany w układzie krążenia.

Jak więc sobie radzić z tym napięciem psychicznym? Rozładowywania lęku i stresu można się nauczyć, tak abyśmy mieli nad tym kontrolę i poczucie, że panujemy nad sytuacją.

Możemy wesprzeć się różnymi technikami relaksacyjnymi i rozwijać w sobie świadomość tego, co nas najbardziej stresuje, jaka sytuacja, jakie wydarzenie.

Jeśli tego nie zrobimy, to każda nasza kolejna reakcja w sytuacji stresowej będzie de facto dokładnie taka sama, jak gdybyśmy nadal byli oko w oko z rozwścieczonym lwem.

Zobacz także

logo
#TopDekady. 40 najlepszych horrorów, które nie dały nam spać w nocy
logo
Przewodnik halloweenowy. Wielki przegląd nowych filmów dla tych, którzy lubią (i nie lubią) się bać
logo
Ranking najlepszych serialowych horrorów według widzów. Jest strasznie i... śmiesznie
logo
Przebadano horrory na grupie śmiałków. Najstraszniejsze podnoszą puls do 130 BPM-ów [LISTA]
logo
To najlepszy horror roku, a w Polsce może zostać spacyfikowany. Tak zmieniono jego tytuł
logo
Co obejrzeć w Halloween? Przewodnik po horrorach, które w tym miesiącu będą dostępne na VOD