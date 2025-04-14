21-latka zmarła po zjedzeniu kanapki. Fot. Facebook

Do wstrząsających scen doszło w wyniku wizyty 21-letniej studentki z Los Angeles w wegańskiej restauracji w Rzymie. Młoda kobieta zjadła kanapkę z orzechami nerkowca, na które miała alergię. Próbowała poinformować o tym personel lokalu w dzielnicy Pigneto. Bariera językowa okazała się jednak prawdopodobnie przyczyną jej tragedii.

21-latka Avarie Anne Tierney, studentka z USA, na początku kwietnia wybrała się do lokalu przy Via Giovanni Agostino de Cosmi – czytamy we włoskim ilmessaggero.it.

Zjadła lunch w wegańskiej restauracji. Gdy zamawiała posiłek, próbowała wyjaśnić obsłudze, że ma alergię na orzechy nerkowca. I jak czytamy, możliwe, że to właśnie bariera językowa uniemożliwiła wytłumaczenie tego obsłudze restauracji.

Jak informowali policjanci z komisariatu Porta Maggiore na podstawie wstępnej rekonstrukcji, dziewczyna nie była w stanie jasno przekazać personelowi restauracji, jakich produktów musi unikać ze względu na alergię.

Avarie po zjedzeniu kanapki z orzechami nerkowca źle się poczuła. Od razu zdała sobie sprawę, że wystąpiła u niej reakcja na alergię. Wybiegła z restauracji do swojego mieszkania. Chciała zażyć leki, jednak nie zdążyła tego zrobić.

21-latka doznała wstrząsu anafilaktycznego po zjedzeniu kanapki

Kobieta doznała wstrząsu anafilaktycznego i straciła przytomność przed wejściem do budynku. Ratownicy zareagowali szybko. Podali jej dwie dawki kortyzonu i reanimowali przez pół godziny. Niestety, 21-latki nie udało się uratować. Kobieta zmarła 2 kwietnia.

Włoska policja prowadzi dochodzenie w sprawie. Funkcjonariusze próbują ustalić, czy w restauracji nie doszło do nieprawidłowości.

Alergia na orzechy

Alergia na orzechy to jedna z najczęstszych i najgroźniejszych alergii pokarmowych, dotykająca zarówno dzieci, jak i dorosłych. Występuje u około 1–2 procent ludności, choć dane różnią się w zależności od regionu i grupy wiekowej.

W przypadku orzechów nerkowca badania wskazują, że wśród dzieci z objawami alergii pokarmowej w Sztokholmie, 5 procent przypadków dotyczyło właśnie tych orzechów.​

Objawy alergii na orzechy mogą być różnorodne, od łagodnych, takich jak swędzenie w jamie ustnej, wysypka czy bóle brzucha, po ciężkie reakcje, w tym wstrząs anafilaktyczny.

Wstrząs anafilaktyczny to nagła, zagrażająca życiu reakcja organizmu, objawiająca się spadkiem ciśnienia krwi, trudnościami w oddychaniu i utratą przytomności. Wymaga natychmiastowej interwencji medycznej i podania adrenaliny.​