Masło – co zamiast masła na kanapki? 5 lepszych zamienników Fot. 123 rf/zdjęcie seryjne

Masło, choć pyszne i aromatyczne, ma w sobie sporo tłuszczu nasyconego, który w nadmiarze może negatywnie wpływać na zdrowie. W związku z tym coraz więcej osób poszukuje zdrowych alternatyw, które pozwalają na zachowanie smaku, ale jednocześnie dostarczają organizmowi wartościowych składników odżywczych. W tym artykule przedstawiamy pięć zdrowych zamienników masła, w tym jeden, który na pewno cię zaskoczy.

1. Awokado – kremowa alternatywa

Awokado to jeden z najbardziej popularnych zamienników masła, a jego zastosowanie w kuchni zyskuje na popularności. Bogate w jednonienasycone kwasy tłuszczowe, awokado ma dobroczynny wpływ na zdrowie serca i poziom cholesterolu. Zawiera również potas, który wspiera pracę serca i układu krążenia, oraz witaminę E, znaną z właściwości przeciwzapalnych i przeciwstarzeniowych.

Jako alternatywa dla masła, awokado może być używane do smarowania kanapek, dodawania do sałatek, a także w pastach kanapkowych. A do tego jest to wybór pełen zdrowych tłuszczów, które pomagają w utrzymaniu prawidłowego poziomu cholesterolu.

2. Masło orzechowe – białko i zdrowe tłuszcze w jednym

Masło orzechowe to jeden z tych zamienników masła, który cieszy się ogromną popularnością, szczególnie wśród osób aktywnych fizycznie. Zawiera mnóstwo zdrowych tłuszczów, białka, witamin i minerałów. Orzechy są źródłem tłuszczów jednonienasyconych, które obniżają ryzyko chorób serca, a także błonnika, który wspomaga trawienie.

Warto jednak pamiętać, aby wybierać naturalne masło orzechowe, które nie zawiera dodatku soli, cukru ani tłuszczów trans. Najlepiej postawić na masło z orzechów arachidowych lub migdałów, ponieważ te mają najmniej przetworzony skład. Można je również wykorzystać do przygotowania zdrowych batoników energetycznych lub jako dodatek do owsianki.

3. Biały serek kanapkowy – lekka alternatywa dla tradycyjnego masła

Biały serek kanapkowy to kolejny zdrowy zamiennik masła, który nie wymaga wielkich zmian w codziennym jadłospisie. Jest to produkt o niskiej zawartości tłuszczu, a dzięki swojej kremowej konsystencji i neutralnemu smakowi, świetnie sprawdza się w połączeniu z pieczywem.

Ser kanapkowy jest także źródłem białka i wapnia, co sprawia, że jest dobrym wyborem dla osób dbających o zdrowie kości i układ kostny. W porównaniu do tradycyjnego masła, biały serek kanapkowy ma znacznie mniej kalorii, dlatego jest to opcja chętnie wybierana przez osoby na diecie redukcyjnej.

Można go używać nie tylko na kanapkach, ale także jako składnik past kanapkowych, sałatek czy dipów. Można go połączyć z ziołami i warzywami, tworząc smaczną alternatywę dla tłustych smarowideł.

4. Ghee – masło klarowane z korzyściami zdrowotnymi

Ghee to masło klarowane, które w ostatnich latach stało się bardzo popularne, szczególnie wśród osób na diecie paleo czy wegetariańskiej. To masło, które pozbawione jest laktozy i kazeiny, co sprawia, że jest odpowiednie dla osób nietolerujących tych składników. Ghee powstaje w wyniku klarowania masła – usuwane są z niego białka mleka, przez co jest bardziej stabilne w wysokich temperaturach.

Ghee ma również długą tradycję w medycynie ajurwedyjskiej, gdzie jest wykorzystywane ze względu na swoje właściwości oczyszczające i wspomagające trawienie. Zawiera również witaminy A, D, E i K, które wspierają zdrowie skóry, wzroku oraz układu odpornościowego.

Ghee może być używane do smażenia, pieczenia, a także jako dodatek do potraw mięsnych i warzywnych. Z uwagi na swoje właściwości, świetnie sprawdza się jako alternatywa masła w kuchni, zwłaszcza w wysokotemperaturowych procesach obróbki.

5. Ziemniaki – najdziwniejszy, ale bardzo zdrowy zamiennik

A teraz… największe zaskoczenie! Ziemniaki! Choć wydaje się to nietypowe, ziemniaki, szczególnie gotowane lub pieczone, mogą być doskonałym zamiennikiem masła w wielu przepisach. Dzięki swojej konsystencji, mogą być wykorzystane do przygotowania zdrowych past kanapkowych, które w smaku przypominają masło, ale są znacznie mniej kaloryczne.

Ziemniaki, zwłaszcza te o niskim indeksie glikemicznym, są pełne błonnika, witamin (w tym witaminy C) i minerałów, takich jak potas i magnez. Stanowią także źródło skrobi opornej, która wspiera pracę układu pokarmowego i korzystnie wpływa na mikroflorę jelitową.

Aby stworzyć zamiennik masła na bazie ziemniaków, wystarczy ugotować je, a następnie zmiksować z oliwą z oliwek, przyprawami i ziołami. Tak przygotowaną pastę można używać do smarowania chleba, jako dodatek do sałatek czy też jako kremową bazę do różnych dań.

Zamienniki masła, które przedstawiliśmy, są zdrowe, łatwe do przygotowania i doskonale nadają się do wprowadzenia do codziennej diety. Wśród tych alternatyw każdy znajdzie coś dla siebie. A jeśli zależy ci na zdrowym, ale i smacznym rozwiązaniu, te produkty będą doskonałym wyborem na co dzień.