Ten kubek wygląda pięknie. Niestety, jego walory kończą się na designie. Pijąc z niego możemy wprowadzić do swojego ciała rakotwórczy kadm i ołów. Główny Inspektor Sanitarny właśnie zdecydował, że kubek musi zniknąć ze sklepów.

Feralny kubek jest szklany i ozdobiony grafiką przedstawiającą lawendę. Toksyczne metale ciężkie znaleziono na jego brzegach. Chodzi o ołów i kadm.

Eksperci Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH PIB ocenili, że toksyczne substancje mogą przeniknąć do organizmu osób, które będą piły z tych kubków.

Główny Inspektorat Sanitarny apeluje do osób, które mają je w domu o nieużywanie ich do kontaktu z żywnością. I oczywiście cała partia kubków, które są w sprzedaży, zostaną wycofane ze sklepów i hurtowni.

Chodzi o ten produkt:

Nazwa: Kubek szklany 365 ml TR-A2411 Lawenda

Numer partii: 26062024

Nr kodu kreskowego: 5902738224107

Importer i dystrybutor w Polsce: TRAGAR TRĄBKA Sp. z o.o., Zebrzydowice 455B, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska

Kubek, w którym znaleziono ołów i kadm Fot. Główny Inspektorat Sanitarny

Dystrybutor wydał natychmiastową decyzję o wycofaniu z obrotu kubka, zaprzestaniu jego dystrybucji oraz o usunięciu kubka z oferty wszystkich partnerów hurtowych i detalicznych firmy. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej przy współpracy z dystrybutorem na bieżąco monitorują przebieg tych działań.

Toksyczne działanie kadmu i ołowiu na organizm

Kadm i ołów to toksyczne metale ciężkie, które kumulują się w organizmie człowieka. Ich obecność w żywności i środowisku, jest szkodliwa dla zdrowia i może prowadzić do różnych problemów zdrowotnych, dlatego ich zawartość w żywności jest ściśle regulowana.

Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC) zaklasyfikowała kadm jako czynnik rakotwórczy dla ludzi. Zwiększa on ryzyko raka płuc, prostaty, nerek i jąder.

Jakie szkody te metale mogą wyrządzić w organizmie?

Kadm:

uszkodzenie nerek: gromadzi się głównie w nerkach, powodując uszkodzenie kłębuszków nerkowych i kanalików. W efekcie może doprowadzić do przewlekłej niewydolności nerek osteoporoza i zaburzenia kostne: zaburza metabolizm wapnia i fosforu, co prowadzi do osłabienia kości, zwiększonego ryzyka złamań i zaburza metabolizm wapnia i fosforu, co prowadzi do osłabienia kości, zwiększonego ryzyka złamań i osteoporozy choroby układu oddechowego: wdychanie pyłów lub oparów może prowadzić do ostrego, lub przewlekłego zapalenia płuc i innych chorób układu oddechowego. nadciśnienie tętnicze i choroby sercowo-naczyniowe: może przyczyniać się do rozwoju nadciśnienia tętniczego i zwiększać ryzyko chorób serca zaburzenia płodności i rozwoju: ekspozycja na kadm w czasie ciąży może negatywnie wpływać na rozwój płodu, prowadząc do niskiej masy urodzeniowej i innych powikłań. U mężczyzn może powodować uszkodzenie jąder i bezpłodność.

Ołów ma negatywny wpływ na:

układ nerwowy: jest neurotoksyną, może prowadzić do obniżenia ilorazu inteligencji (IQ), zaburzeń zachowania, trudności w uczeniu się, nadpobudliwości i opóźnienia rozwoju układ krwiotwórczy: prowadzi do niedokrwistości (anemii) układ pokarmowy: zatrucie ołowiem może objawiać się bólami brzucha, zaparciami, nudnościami i wymiotami układ rozrodczy: może wpływać na płodność zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet. U kobiet w ciąży zwiększa ryzyko poronienia i przedwczesnego porodu kości: może gromadzić się w kościach, zastępując wapń i wpływając na ich strukturę

Jak można ograniczyć ekspozycję na kadm i ołów?

Unikanie narażenia na kadm i ołów jest kluczowe dla ochrony zdrowia. Oto kilka wskazówek: