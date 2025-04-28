Ten kubek wygląda pięknie. Niestety, jego walory kończą się na designie. Pijąc z niego możemy wprowadzić do swojego ciała rakotwórczy kadm i ołów. Główny Inspektor Sanitarny właśnie zdecydował, że kubek musi zniknąć ze sklepów.
Feralny kubek jest szklany i ozdobiony grafiką przedstawiającą lawendę. Toksyczne metale ciężkie znaleziono na jego brzegach. Chodzi o ołów i kadm.
Eksperci Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH PIB ocenili, że toksyczne substancje mogą przeniknąć do organizmu osób, które będą piły z tych kubków.
Główny Inspektorat Sanitarny apeluje do osób, które mają je w domu o nieużywanie ich do kontaktu z żywnością. I oczywiście cała partia kubków, które są w sprzedaży, zostaną wycofane ze sklepów i hurtowni.
Chodzi o ten produkt:
Nazwa: Kubek szklany 365 ml TR-A2411 Lawenda
Numer partii: 26062024
Nr kodu kreskowego: 5902738224107
Importer i dystrybutor w Polsce: TRAGAR TRĄBKA Sp. z o.o., Zebrzydowice 455B, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska
Dystrybutor wydał natychmiastową decyzję o wycofaniu z obrotu kubka, zaprzestaniu jego dystrybucji oraz o usunięciu kubka z oferty wszystkich partnerów hurtowych i detalicznych firmy. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej przy współpracy z dystrybutorem na bieżąco monitorują przebieg tych działań.
Toksyczne działanie kadmu i ołowiu na organizm
Kadm i ołów to toksyczne metale ciężkie, które kumulują się w organizmie człowieka. Ich obecność w żywności i środowisku, jest szkodliwa dla zdrowia i może prowadzić do różnych problemów zdrowotnych, dlatego ich zawartość w żywności jest ściśle regulowana.
Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC) zaklasyfikowała kadm jako czynnik rakotwórczy dla ludzi. Zwiększa on ryzyko raka płuc, prostaty, nerek i jąder.
Jakie szkody te metale mogą wyrządzić w organizmie?
Kadm:
Ołów ma negatywny wpływ na:
Jak można ograniczyć ekspozycję na kadm i ołów?
Unikanie narażenia na kadm i ołów jest kluczowe dla ochrony zdrowia. Oto kilka wskazówek:
- Unikaj spożywania żywności z zanieczyszczonych terenów.
- Regularnie czyść dom, zwłaszcza w miejscach, gdzie mogą znajdować się metale ciężkie
- Upewnij się, że produkty spożywcze są bezpieczne i spełniają normy jakościowe
- Unikaj palenia papierosów, ponieważ zawierają metale ciężkie
