Jakie propozycje naprawy systemu ochrony zdrowia mają kandydaci na Prezydenta RP? Fot. Grzegorz Wajda/REPORTER/ Grzegorz Ksel/REPORTER/ JACEK DOMINSKI/REPORTER/ Mateusz Grochocki/East News/ Anita Walczewska/East News/ Stanislaw Bielski/REPORTER/ Marek Kowalczyk/REPORTER Tomasz Jedrzejowski/REPORTER/ Canva/ Kolaż: naTemat.pl

Wybory prezydenckie coraz bliżej. Wielu Polaków ma swojego kandydata i niezależnie od tego, jak powiedzie mu się występ w debacie prezydenckiej, zagłosuje na niego i tak. Inni wciąż się wahają i śledzą to, co każdy z chętnych na objęcie kluczowego stanowiska w państwie, mówi na ważne tematy. Jednym z nich ma pewno jest zdrowie. A że ta działka w Polsce jest niewdzięczna, choćby ze względu na niedofinansowanie, coraz dłuższe kolejki do lekarzy i starzejące się społeczeństwo, wie każdy z kandydatów. Tym bardziej interesujące jest to, jaki pomysł każdy z kandydatów ma na uzdrowienie ochrony zdrowia. Oto, co mówią na ten temat: Rafał Trzaskowski, Karol Nawrocki, Sławomir Mentzen, Szymon Hołownia, Joanna Senyszyn i inni kandydaci.

REKLAMA

Co sądzą kluczowi polscy politycy i kandydaci na prezydenta RP na temat polityki zdrowotnej państwa? Jakie zmiany proponują wprowadzić, aby nam, zwykłym obywatelom żyło się zdrowiej i dłużej?

Nawrocki chce szczepień, ale nie obowiązkowej edukacji zdrowotnej

Karol Nawrocki to zdecydowany przeciwnik obniżenia składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Uważa, że decyzja o jej obniżeniu zabierze polskim pacjentom ponad 5 miliardów złotych i nie uzupełni tej dziury w budżecie na leczenie.

Jest również na "nie" w kwestii aborcji, eutanazji i obowiązkowej edukacji zdrowotnej, którą uważa za "ideologiczny wytwór minister Nowackiej, którego celem jest wprowadzenie treści odnoszących się do seksualizacji dzieci".

REKLAMA

Opowiada się za walką z problem wydłużających się kolejek do lekarza, finansowaniem szpitali za nadwykonania i publiczną służbą zdrowia.

Rafał Trzaskowski to zwolennik cyfryzacji w ochronie zdrowia

Pierwszy w sondażach jest zwolennikiem obniżenia składki zdrowotnej, ale nie przeprowadzonego kosztem systemu opieki zdrowotnej. Uważa, że generalnie ochrona zdrowia wymaga reformy i unowocześnienia, np. za sprawą cyfryzacji – internetowego dostępu do danych medycznych oraz możliwości kontaktu z lekarzami za pośrednictwem internetu.

Jest również za ustawą o pigułce "dzień po" oraz aborcją do 12. tygodnia ciąży, uważa to za kwestię szacunku dla wolności i godności kobiet. Według niego konieczne są również obowiązkowe szczepienia, jako filar ochrony zdrowia nie tylko jednostki, ale także całej społeczności.

REKLAMA

Sprzeciwia się obowiązkowej edukacji zdrowotnej w szkole, uważa, że rodzice powinni mieć decydujące słowo w tej kwestii.

Rozbicie NFZ i wprowadzenie konkurencji – oto pomysły Mentzena

Lider Konfederatów proponuje rozbić monopol NFZ i wprowadzić konkurujące ze sobą fundusze ubezpieczeń zdrowotnych. Jako wzór do naśladowania wymienia Niemcy, gdzie funduszy jest około 100, czy Szwajcarię, w której jest ich kilkadziesiąt.

Uważa, że to ma sens, biorąc pod uwagę, że obecnie 60 proc. pacjentów negatywnie ocenia działalność NFZ, a prawie 5 mln Polaków jest już ubezpieczonych prywatnie.

REKLAMA

Jedną z najciekawszych propozycji jest chyba jednak pomysł, aby ludzi leczyć mógł każdy, nie tylko ktoś, kto pokończył jakieś uniwersytety. Także koncepcja, aby uniemożliwić absolwentom państwowych studiów medycznych wyjeżdżanie od razu po zakończeniu studiów za granicę.

Poza tym głośne "nie" dla aborcji, obowiązkowej edukacji zdrowotnej w szkole i obowiązkowych szczepień.

Marszałek Hołownia o edukacji zdrowotnej w szkole

Szymon Hołownia uważa, że system opieki zdrowotnej należy systemowo naprawić, poprzez m.in. lepsze zarządzanie środkami finansowymi przeznaczanymi na ochronę zdrowia, ponieważ samo zwiększanie ilości pieniędzy ochronę zdrowia nie przyniesie dużej poprawy.

Aborcja jest dla marszałka kwestią do uregulowania w drodze ogólnopolskiego referendum, co do edukacji zdrowotnej w szkole nie ma wątpliwości – powinna być przedmiotem obowiązkowym, jedynie część o edukacji seksualnej powinna być fakultatywna.

Adrian Zandberg o PKB na ochronę zdrowia

Lider formacji Razem uważa, że należy zwiększyć ilość środków przeznaczanych na publiczną służbę zdrowia choćby z powodu faktu, że mamy jedno z najszybciej starzejących się społeczeństw w Europie – powinno być na to przeznaczane 8 proc. PKB.

Jest zdecydowanym przeciwnikiem prywatyzacji ochrony zdrowia, ponieważ jego zdaniem prawo do leczenia jest równe dla wszystkich, nie tylko dla bogatych. Za to zwolennikiem aborcji i zabiegów tranzycji płci. Nie chce obniżenia składki zdrowotnej dla przedsiębiorców.

REKLAMA

Korporacje i ochrona zdrowia według Magdaleny Biejat

Lewicowa posłanka jest zdecydowanie przeciwna obniżaniu nakładów pieniężnych przeznaczanych na państwową służbę zdrowia, stąd również obniżeniu składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Uważa, że składka zdrowotna nie działa, dlatego należy przejść na finansowanie służby zdrowia bezpośrednio z budżetu państwa.

Skłonna byłaby podpisać się pod wprowadzeniem podatku zdrowotnego, który płacić miałyby także wielkie korporacje, proporcjonalnie do swoich dochodów. Powinny one dokładać się do finansowania ochrony zdrowia.

REKLAMA

Aborcja do 12. tygodnia ciąży, obowiązkowe szczepienia i edukacja zdrowotna w szkole to trzy razy "tak" Magdaleny Biejat.

Grzegorz Braun chce, by Polska wyszła z WHO

Kontrowersyjny poseł Parlamentu Europejskiego uważa, że Polska musi wziąć przykład ze Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa i opuścić Światową Organizację Zdrowia (WHO). Opowiada się również za przełamaniem monopolu Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) i izb lekarskich.

Proponuje, aby szczepił się i przestrzegał zasad sanitarnych w przypadku zagrożenia pandemią wyłącznie ten, kto chce. Ze względu na swoje ultra prawicowe poglądy jest oczywiście przeciwnikiem edukacji zdrowotnej, jako elementu deprawacji polskich dzieci i młodzieży.

REKLAMA

Aborcja jest niedopuszczalna, ponieważ zdaniem europosła człowiek "zaczyna się" w momencie poczęcia. A tranzycję płci należałoby karać więzieniem.

Krzysztof Stanowski ma Polskę za kraj żebraków

Twórca "Kanału Zero" sądzi, że polska służba zdrowia działa fatalnie i potrzebuje gruntownej reformy. Jego zdaniem w kontekście zdrowotnym staliśmy się krajem żebraczym – kiedy jakąś rodzinę spotka duże nieszczęście i problemy zdrowotne, to najczęściej jest ona przymuszona do uwłaczającego żebractwa.

A poza tym, to prezydent nie jest w stanie niczego zmienić w kontekście systemu ochrony zdrowia. Przy poparciu poniżej 2 proc. Krzysztof Stanowski nie będzie miał raczej okazji się o tym przekonać.

REKLAMA

Joanna Senyszyn, Marek Jakubiak i Artur Bartoszewicz a zdrowie

Co ochronie zdrowia sądzą inni, poza Grzegorzem Braunem i Krzysztofem Stanowskim kandydaci z poparciem poniżej 2 proc.?

Kandydat koła poselskiego Wolni Republikanie Marek Jakubiak: system opieki zdrowotnej w Polsce należy zreformować w takim kierunku, aby to lekarze zabiegali o pacjentów, a nie pacjenci o lekarzy. Wzorem dla przebudowania sektora zdrowotnego w Polsce powinien być Singapur.

Kandydatka niezależna Joanna Senyszyn: składka zdrowotna dla przedsiębiorców powinna zostać utrzymana, a odliczona dla tych, którzy wykażą się kompletem szczepień. PKB przeznaczane na publiczną służbę zdrowia zwiększone. "Tak" dla aborcji do 12. tygodnia ciąży, obowiązkowych szczepień i edukacji zdrowotnej.

REKLAMA

Kandydat niezależny Artur Bartoszewicz: obywatele Rzeczypospolitej powinni być leczeni w służbie zdrowia finansowanej przez obywateli Rzeczpospolitej. Deficyty, które dzisiaj występują, pojawiają się z powodu czerpania korzyści z polskiego systemu ochrony zdrowia przez inne państwo (chodzi najpewniej o Ukrainę).

Bezpartyjni Samorządowcy - Łączy nas Polska Marek Woch: państwowa służba zdrowia w Polsce jest grą interesów uskutecznianą przez polityków, którzy kupują poszczególne zagraniczne, jak i lokalne grupy wpływów, a także rozmaite organizacje, aby rozdzielić kasę.

REKLAMA