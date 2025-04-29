Rząd chce wprowadzić osiem kluczowych zmian w w orzeczeniach o niepełnosprawności Fot. NewsLubuski/ East News

Rząd szykuje duże zmiany w orzecznictwie o niepełnosprawności. Mają usprawnić cały proces, zwiększyć jego transparentność i wyeliminować nadużycia. Na jakie konkrety mogą liczyć osoby z niepełnosprawnościami?

Zmiany w przepisach dotyczących orzeczeń o niepełnosprawności i kartach parkingowych zakłada nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami. Projekt ustawy wprowadza osiem kluczowych zmian:

Kluczowe zmiany dot. osób z niepełnosprawnościami

Skrócenie czasu przechowywania akt postępowań orzeczniczych i dokumentacji medycznej, w tym danych osobowych: do tej pory było to 50 lat, zmiana zakłada okres 20 lat. Po tym czasie dokumentacja będzie przekazywana do archiwum państwowego. Ułatwienie włączania do zespołów orzeczniczych specjalistów takich jak lekarze, psychologowie czy fizjoterapeuci, co do tej pory utrudniały przepisy nakazujące stosowanie Prawa zamówień publicznych. Doprowadzało to do wydłużenia całego procesu. Określenie terminów na rozpatrzenie wniosków o orzeczenie o niepełnosprawności albo jej stopniu w I i II instancji. Dla wniosków w I instancji będzie to maksymalnie 3 miesiące, w II – dwa miesiące. Możliwość weryfikacji ważności orzeczenia i jej stopnia, dzięki czemu łatwiej będzie ocenić potrzeby danej osoby w zakresie wsparcia i usług. Dzięki temu również pracodawca będzie mógł bezpłatnie otrzymać informację o ważności tego orzeczenia i zasadności pobierania przez daną osobę dofinansowania z PFRON do wynagrodzenia. Rozszerzenie na 2025 r . możliwości ustalania poziomu potrzeby wsparcia i uzyskania świadczenia wspierającego nie od momentu wydania stosownej decyzji, a już od chwili złożenia samego wniosku. Poprzednia decyzja będzie tracić ważność w momencie złożenia wniosku, a nie wydania kolejnej decyzji. Przedłużenie ważności karty parkingowej w sytuacji zachowania ważności orzeczenia o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności. Będzie to jednak możliwe dopiero w momencie wdrożenia centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych. Uchylenie poprzedniego orzeczenia w sytuacji wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, które uwzględnia zmianę stanu zdrowia i stopnia trudności w samodzielnym funkcjonowaniu. Ma to zapobiec posiadaniu przez osoby niepełnosprawne kilku różnych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności w jednym czasie. Uregulowanie zasad dotyczących miejsc , w których osoba niepełnosprawna może przebywać z psem asystującym poprzez dodanie miejsc „zamieszkania zbiorowego”, czyli pensjonatów oraz ośrodków wypoczynkowych.