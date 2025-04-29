Rząd szykuje duże zmiany w orzecznictwie o niepełnosprawności. Mają usprawnić cały proces, zwiększyć jego transparentność i wyeliminować nadużycia. Na jakie konkrety mogą liczyć osoby z niepełnosprawnościami?
Zmiany w przepisach dotyczących orzeczeń o niepełnosprawności i kartach parkingowych zakłada nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami. Projekt ustawy wprowadza osiem kluczowych zmian:
Kluczowe zmiany dot. osób z niepełnosprawnościami
- Skrócenie czasu przechowywania akt postępowań orzeczniczych i dokumentacji medycznej, w tym danych osobowych: do tej pory było to 50 lat, zmiana zakłada okres 20 lat. Po tym czasie dokumentacja będzie przekazywana do archiwum państwowego.
- Ułatwienie włączania do zespołów orzeczniczych specjalistów takich jak lekarze, psychologowie czy fizjoterapeuci, co do tej pory utrudniały przepisy nakazujące stosowanie Prawa zamówień publicznych. Doprowadzało to do wydłużenia całego procesu.
- Określenie terminów na rozpatrzenie wniosków o orzeczenie o niepełnosprawności albo jej stopniu w I i II instancji. Dla wniosków w I instancji będzie to maksymalnie 3 miesiące, w II – dwa miesiące.
- Możliwość weryfikacji ważności orzeczenia i jej stopnia, dzięki czemu łatwiej będzie ocenić potrzeby danej osoby w zakresie wsparcia i usług. Dzięki temu również pracodawca będzie mógł bezpłatnie otrzymać informację o ważności tego orzeczenia i zasadności pobierania przez daną osobę dofinansowania z PFRON do wynagrodzenia.
- Rozszerzenie na 2025 r. możliwości ustalania poziomu potrzeby wsparcia i uzyskania świadczenia wspierającego nie od momentu wydania stosownej decyzji, a już od chwili złożenia samego wniosku. Poprzednia decyzja będzie tracić ważność w momencie złożenia wniosku, a nie wydania kolejnej decyzji.
- Przedłużenie ważności karty parkingowej w sytuacji zachowania ważności orzeczenia o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności. Będzie to jednak możliwe dopiero w momencie wdrożenia centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych.
- Uchylenie poprzedniego orzeczenia w sytuacji wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, które uwzględnia zmianę stanu zdrowia i stopnia trudności w samodzielnym funkcjonowaniu. Ma to zapobiec posiadaniu przez osoby niepełnosprawne kilku różnych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności w jednym czasie.
- Uregulowanie zasad dotyczących miejsc, w których osoba niepełnosprawna może przebywać z psem asystującym poprzez dodanie miejsc „zamieszkania zbiorowego”, czyli pensjonatów oraz ośrodków wypoczynkowych.
