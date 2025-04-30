Dietetyk zdradza przepis na najzdrowszą jajecznicę świata. Tych składników się nie spodziewasz Fot. 123rf/zdjęcie seryjne

Dla jednych leniwe śniadanie z dzieciństwa, dla innych codzienny rytuał w pośpiechu przed wyjściem do pracy. Jajecznica – niby prosta, niby znana, ale czy wiemy, jak przyrządzić ją naprawdę dobrze – i zdrowo? Dr Bartosz Kulczyński, specjalista ds. żywienia, przekonuje, że klasyczne jajka na patelni mogą być małą bombą zdrowotną. Wystarczy kilka dodatków, które masz pewnie pod ręką – a jeśli nie, to warto je mieć.

REKLAMA

Najzdrowsza jajecznica według dietetyka. Ten przepis to hit pełen smaku

Ekspert nie ogranicza się do samego białka i tłuszczu. W jego przepisie jajecznica staje się wręcz miksem kuchni indyjskiej i śródziemnomorskiej, nasyconym aromatycznymi przyprawami i świeżymi warzywami. To śniadanie, które nie tylko syci, ale realnie wspiera odporność, metabolizm i serce.

W jego wersji do jajecznicy trafiają: cebula, czosnek, pomidory, imbir, kurkuma, kmin rzymski, kolendra, garam masala i papryczka chili. Sporo, prawda?

ALe każdy z tych składników ma swoją rolę. Cebula i czosnek to naturalne antybiotyki. Pomidor to źródło likopenu – antyoksydantu, który wspiera serce. Kurkuma i imbir wzmacniają odporność, a chili dodaje energii i podkręca metabolizm.

REKLAMA

Składniki na superjajecznicę dr. Kulczyńskiego:

2 jajka, pół cebuli, pół pomidora, 1 cm świeżego imbiru, pół ząbka czosnku, pół papryczki chili, 1/4 łyżeczki kurkumy, 1/4 łyżeczki mielonego kminu rzymskiego, 1/4 łyżeczki mielonej kolendry, szczypta garam masali, świeża kolendra do posypania, sól i pieprz do smaku, 1 łyżeczka masła klarowanego do smażenia.

To danie robi się szybko – w niecałe 15 minut – i można je dowolnie modyfikować. Jeśli jesteś fanem bardziej klasycznego smaku, pomiń garam masalę, a jeśli lubisz eksperymentować, dorzuć szpinak albo tofu.

A jeśli chcesz więcej inspiracji, przypominamy nasz niedawny hit z działu kulinarnego – szakszuka, o której pisaliśmy kilka tygodni temu. Równie szybka, a jeszcze bardziej sycąca. Bo zdrowe śniadanie nie musi być nudne.