Przed majówkowym wypoczynkiem oraz w jego trakcie mogą dopaść nas bóle głowy i brzucha. Ekspertka podpowiada jak sobie z nimi radzić. Fot.123rf.

Wybór kierunku urlopu oraz przedmajówkowa logistyka potrafią przyprawić o ból głowy. Chcemy wszystkiego dopilnować, ale spowodowany stresem ból brzucha obniża naszą sprawność psychofizyczną. Czujemy się cały czas zmęczeni, mamy mniejszą koncentrację, nie możemy zapamiętać wszystkich ważnych rzeczy. Jak sobie z tym radzić, redakcji naTemat wyjaśnia lek. Elżbieta Dobrowolska, anestezjolog i lekarz medycyny bólu Centrum Medycznego SafiMed z Zabierzowa.

Przyczyny bólu głowy i brzucha przed urlopem

Wypad za miasto czy dalsza podróż? Czy wszystko zabrałam? A co jak będą korki w drodze powrotnej? Ilość pytań, jakie kłębią nam się w głowie już na kilka dni przed majówką i w jej trakcie nie ma końca. Ich zdrowotną konsekwencją są konkretne objawy somatyczne, najczęściej w postaci różnego rodzaju bólów.

Do tego dochodzi odpuszczanie w obcym miejscu standardowej diety, próbowanie nowych, nieznanych potraw. No i majówkowy król Polaków – grill, podczas którego zwykle zjemy więcej, niż planowaliśmy. I nieprzyjemne dolegliwości bólowe ze strony układu pokarmowego gotowe.

Jak sobie z tym wszystkim radzić?

Alicja Jabłońska-Krzywy, naTemat: Jak długo możemy lekceważyć taki stresowy ból głowy, a jakie objawy powinny nas jednak skłonić do wizyty lekarskiej?

Lek. Elżbieta Dobrowolska: Są pacjenci, u których bóle głowy są faktycznie zdiagnozowane. Tego typu osoby zazwyczaj już od dawna są prowadzone przez neurologów czy lekarzy z poradni leczenia bólu. Posiadają leki przerywające napady migreny.

Jeśli chodzi o bóle głowy, to statystycznie najczęstsze są pierwotne bóle głowy (niespowodowane innymi chorobami), czyli migrenowe, następnie napięciowe. Tak naprawdę to, co zawsze powinno budzić niepokój, to bóle utrzymujące się przez długi czas, nawet po zażyciu leków.

Towarzyszą im zazwyczaj nudności, wymioty, silne zawroty głowy, do utraty przytomności i drgawek włącznie. Zawsze jest to więc stan, który powinien być pilnie skonsultowany z lekarzem lub – w razie naprawdę silnego bólu – przez pogotowie ratunkowe.

Jak sobie pomóc we własnym zakresie?

Biorąc pod uwagę, że najczęściej mamy do czynienia z typowym pierwotnym bólem głowy o podłożu migrenowo-naczyniowym, spokojnie można radzić sobie z nim metodami domowymi: powszechnie dostępnymi lekami bez recepty czy lekami łagodzącymi migreny.

W kwestii niwelowania bólów głowy preferuje się przede wszystkim leki niesteroidowe przeciwzapalne i pyralginę. Uważa się, że paracetamol jest mniej aktywny.

Naczelnymi zasadami pomagającymi w walce z bólami głowy, powinny być zawsze: profilaktyka, obserwacja i posiadanie przy sobie leków przeciwbólowych, żeby w razie czego niepotrzebnie nie wzywać na miejsce pomocy medycznej.

Jakie, oprócz pochodzących ze stresu, bóle brzucha mogą nam się zdarzyć podczas urlopu?

Wszystko zależy tak naprawdę od charakteru bólu brzucha, z którym mamy do czynienia. Czy jest to ból pourazowy, samoistny, czy też wynika z jakichś błędów pokarmowych, czy towarzyszą mu biegunki. W każdym razie silny ból powinien być zawsze dla pacjenta sygnałem ostrzegawczym, że powinien on skierować się do lekarza.

Ogólnie, jeśli chodzi o bóle brzucha, dominują głównie dolegliwości zapalno-trzewne, do których należy stosować leki adekwatne, czyli: rozkurczowe (w tym kontekście wybierajmy pyralginę lub nospę), jeśli natomiast bólowi towarzyszy gorączka, wówczas należy podejrzewać u siebie infekcję.

Może być to bowiem grypa jelitowo-żołądkowa, zapalenie wyrostka robaczkowego czy dróg żółciowych. Wszystko zależy tak naprawdę od objawów towarzyszących.

W przypadku innych dolegliwości towarzyszących nie radzę pacjentom leczyć się "na własną rękę", doradzam natomiast po prostu wizytę u lekarza.

Jak można sobie pomóc przy tych bólach "domowymi" sposobami, jeśli nie mamy możliwości skonsultować się z lekarzem?

Wyjeżdżając na wypoczynek czy organizując podróż, trzeba zawsze zaopatrzyć się w leki dostępne bez recepty, lecz również w niezbędne farmaceutyki, przyjmowane na co dzień w terapii chorób przewlekłych.

Jeśli chodzi o sposoby domowe, należy przyjmować leki dostępne bez recepty – aż do uzyskania pożądanej skuteczności. W przypadku jej braku – oczywiście wskazana jest już wizyta u lekarza.

Z innych tzw. "domowych" sposobów, w walce z bólem głowy zawsze wskazany jest sen, przebywanie w zaciemnionych pomieszczeniach, relaks, rezygnacja z napojów alkoholowych, nawadnianie się i wyższe ułożenie głowy. Tak, aby nie zwiększać ciśnienia śródczaszkowego.

