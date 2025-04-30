Jaki jest najlepszy jogurt z Biedronki? Fot. PIOTR JEDZURA/REPORTER/EN

Czy w popularnym dyskoncie da się znaleźć produkt, który spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających dietetyków? Michał Wrzosek, znany ekspert ds. żywienia, postanowił przyjrzeć się jogurtowi z Biedronki. Chodzi o Fruvita Low Carb – oto wnioski.

REKLAMA

To najlepszy jogurt z Biedronki. Dietetyk nie ma wątpliwości

Na pierwszy rzut oka ten jogurt wyróżnia się bardzo prostym składem – i to właśnie zwróciło uwagę Michała Wrzoska. Produkt składa się wyłącznie z trzech składników:

odtłuszczonego mleka z obniżoną zawartością laktozy, śmietanki, kultur bakterii jogurtowych.

Co ważne, nie znajdziemy tu ani cukru, ani słodzików, ani konserwantów. To duży atut, zwłaszcza dla osób dbających o jakość codziennego menu.

Fruvita Low Carb zawiera 12 g białka i jedynie 2 g węglowodanów w porcji 150 g. Według producenta to czterokrotnie mniej niż w standardowych jogurtach.

REKLAMA

Taki skład wpisuje się w założenia diety ketogenicznej czy niskowęglowodanowej, które zyskują coraz większą popularność wśród osób odchudzających się i aktywnych fizycznie.

Wrzosek nie ukrywa, że produkt zrobił na nim dobre wrażenie. "Produkt bez zarzutu, ale nie popadajmy w obsesję z unikaniem węglowodanów" – podkreśla. Jak wyjaśnił w rozmowie z Interią, nie każdy musi eliminować węglowodany, by osiągnąć zdrową masę ciała czy dobre samopoczucie.

– To klasyczny przykład uproszczenia, które może być mylące. Nie twierdzę, że nie ma węglowodanów, których lepiej unikać – np. słodkie napoje, ultra przetworzona żywność czy wyroby cukiernicze. Ale nie istnieją rzetelne badania naukowe potwierdzające tzw. insulinową teorię otyłości, która zakłada, że wyłącznie skoki insuliny są przyczyną nadmiernej masy ciała – tłumaczył Wrzosek.

REKLAMA

Zamiast ślepo eliminować całe grupy składników, lepiej – jak podkreśla dietetyk – stosować podejście indywidualne. Dieta musi być dopasowana do potrzeb konkretnej osoby, a nie do aktualnych trendów z mediów społecznościowych.

Redukcja węglowodanów może służyć niektórym, ale dla innych będzie szkodliwa – zwłaszcza jeśli wiąże się z ograniczeniem produktów bogatych w błonnik, witaminy i minerały.

W linii Fruvita Low Carb znajdziemy także jogurty smakowe – jednak Wrzosek ich nie komentuje. Można się jednak domyślić, że z jego wcześniejszych wypowiedzi wynika sceptycyzm wobec substancji słodzących, które często zastępują cukier. Dla osób, szukających naprawdę czystego składu, wersja naturalna będzie bezpieczniejszym wyborem.

REKLAMA

Cena wszystkich jogurtów z serii Low Carb wynosi 2,94 zł za opakowanie. To czyni je przystępnymi nie tylko pod względem składu, ale i portfela.