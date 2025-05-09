Dziecięcy Telefon Zaufania to dla wielu dzieci jedyna szansa na to, by ktoś wysłuchał ich problemów bez oceniania. Fot. Canva

Telefon zaufania dla dzieci dzwoni coraz częściej. W zeszłym miesiącu dyżurujący psycholodzy przeprowadzili ponad cztery tysiące rozmów, w tym 1777 przez czat. Wśród tematów rozmów dominowała samotność, niezrozumienie przez rówieśników i rodziców, którzy dodatkowo utrudniają dzieciom pójście do psychologa czy psychiatry, przemoc w szkole. I jeszcze jeden problem. Może się go domyślacie.

Pod numer telefonu Dziecięcego Telefonu Zaufania (800 12 12 12) zadzwoniło w kwietniu 2688 dzieci. Kolejne 1777 kontaktowało się na czacie Rzecznika Praw Dziecka. Dyżurujący eksperci przeprowadzili więc ponad cztery tysiące rozmów w ciągu zaledwie miesiąca.

Dziecięcy Telefon Zaufania. Zapamiętaj numer 800 12 12 12

Dziecięcy Telefon Zaufania i czat Rzecznika Praw Dziecka to miejsca, gdzie dzieci mogą zostać wysłuchane siedem dni w tygodniu, przez całą dobę. Bezpłatnie.

Konsultanci, którzy w nich dyżurują, to wykwalifikowani eksperci, psychologowie i pedagodzy. Wysłuchają bez oceniania, pouczania, krytykowania.

Każde dziecko może bezpiecznie opowiedzieć im o swoich emocjach, odczuciach, lękach. A jeśli trzeba, nie kończy się na wysłuchaniu, bo eksperci podejmują konkretne działania, czasem takie, które ratują nie tylko zdrowie, ale i życie.

Psychiatra i psycholog dziecięcy. Wielu rodziców nie chce szukać u nich pomocy

W kwietniu 2025 r. wśród łącznie prawie 4,5 tys. rozmów dzieci sygnalizowały konsultantom głównie problemy związane z:

Poczuciem osamotnienia i bycia nieważnym dla rodziców, znajomych i przyjaciół. Niestety, wśród problemów związanych z rodzicami, dzieci wymieniały także opór rodziców przed pójściem dziecka po pomoc do psychiatry i psychologa. Przemocowymi zachowaniami w szkole, których dzieci doświadczały zarówno ze strony uczniów, jak i nauczycieli. Brakiem akceptacji własnego wyglądu i związanych z tymi zaburzeniami odżywiania, takimi jak kompulsywne objadanie się, bulimia czy anoreksja.