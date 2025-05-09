Gry video na platformie 3D mogą wspierać procesy zapamiętywania i uczenia się seniorów Fot.123rf.

Granie w gry video na platformie 3D może zatrzymać zaburzenia w istocie szarej mózgu. Szczególnie te, wpływające na funkcje poznawcze i chorobę Alzheimera u starszych osób. Czy to możliwe? Grupa naukowców z kilku kanadyjskich uniwersytetów dowiodła, że tak. To może być przełom w terapiach zaburzeń, wpływających na procesy poznawcze.

REKLAMA

Funkcje poznawcze pogarszają się wraz z wiekiem

Istota szara w hipokampie, czyli obszarze mózgu odpowiedzialnym za pamięć i zdolność przyswajania nowych informacji, jest istotnym wskaźnikiem zaburzeń neurologicznych i psychiatrycznych w całym okresie życia ludzi. Ma to szczególne znaczenie u osób starszych, u których często występują upośledzenia funkcji poznawczych.

Zapobieganie więc "ubytkowi" istoty szarej w hipokampie jest priorytetem w przypadku seniorów. Grupa kanadyjskich naukowców wpadła na pomysł sprawdzenia, czy na poprawę tych funkcji poznawczych może wpływać granie w gry wideo na platformie 3D.

REKLAMA

Dlaczego akurat ta czynność? Ponieważ takie korzyści wykazało wcześniejsze badanie, ale przeprowadzone na młodszych dorosłych, którzy trenowali granie w grę Super Mario 64.

Eksperymentalna grupa osób w wieku 55 - 75 lat została poproszona, aby przez 6 miesięcy uczestniczyła w treningu gry wideo na platformie 3D.

Gry video przynoszą korzyści seniorom

Wyniki analizy wykazały, że czas spędzony na graniu w gry wideo takie jak Super Mario 64 i gry logiczne oraz łamigłówki, takie jak Tetris, był związany z większą ilością istoty szarej w strukturze, która jest strukturalnie i funkcjonalnie połączona z hipokampem.

REKLAMA

Wykazano również, że osoby te miały zwiększoną jakość pamięci przestrzennej i epizodycznej. Wyniki sugerują, że trening gier wideo na platformach 3D może być korzystny dla istoty szarej i pamięci, zależnych od hipokampa.

I umiejętności pozyskane przez uczestników w środowisku wirtualnym, przekładają się na zachowania w realu. A nowe aktywności poznawcze mogą zapobiegać negatywnemu wpływowi wieku na istotę szarą hipokampa.

Czemu akurat gry video mają taką sprawczość? Ponieważ podczas poruszania się po wirtualnej przestrzeni osoba, grając, uczy się dostrzegać i oceniać relacje między punktami orientacyjnymi (np. budynkami, drzewami, rzekami itp.) w celu stworzenia mapy poznawczej.

REKLAMA

Dodatkowo elastycznie wykorzystuje informacje środowiskowe pozyskane "po drodze" z jednego punktu orientacyjnego do drugiego.