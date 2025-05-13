Śląska policja zatrzymała wandala, który demolował sprzęt szpitalny Fot. Śląska policja

Na terenie Szpitala Powiatowego w Tarnowskich Górach doszło do osobliwego zdarzenia. Pacjent placówki, który uprzednio sam się z niej wypisał, wrócił do szpitala, a następnie zniszczył wyposażenie i automat z przekąskami. Już usłyszał zarzuty.

Zdarzenie miało miejsce w piątek, 9 maja, przed godziną 5 rano. Pracownik szpitala powiadomił policję i poczekał na jej przyjazd.

"Na miejscu czekał zgłaszający pracownik szpitala. Przekazał on policjantom, że słyszał podejrzane hałasy w momencie rozpoczynania swojej pracy i wtedy zauważył zniszczenia na drzwiach, a później mężczyznę, który włamywał się do automatu z przekąskami i wraz ze swoim łupem, oddalił się w nieznanym kierunku" – podała śląska policja.

Policja zatrzymała 38-letniego mężczyznę chwilę później. Okazało się, że pacjent był w tym szpitalu i wyszedł z niego na własne żądanie. Po kilkugodzinnym spacerze w okolicach placówki wrócił do niej i rozpoczął demolkę. Policjantom tłumaczył, że "nie miał się gdzie podziać".

Są zarzuty dla wandala

38-latek został poddany badaniu alkomatem, które wykazało blisko dwa promile alkoholu, więc noc spędził w policyjnej celi. Do stawianych mu zarzutów się przyznał, za kradzież z włamaniem i zniszczenie mienia grozi mu nawet do 10 lat więzienia.