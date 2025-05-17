Najwięcej zdrowych dla naszego organizmu polifenoli znajdziemy m.in. w warzywach.
To odkrycie naukowców ucieszy nie tylko tych, którzy myślą o diecie odchudzającej. O polifenolach, związkach roślinnych o charakterystycznym, gorzkim smaku, od dawna było wiadomo, że to silne antyoksydanty, które neutralizują wolne rodniki. Teraz okazało się, że działają podobnie, jak leki stosowane w cukrzycy i do redukcji masy ciała, np. Ozempic, Wegovy czy Mounjaro. Hamują apetyt, obniżają poziomu cukru we krwi i w efekcie pomagają schudnąć. Poniżej znajdziesz listę popularnych produktów, które zawierają spore ilości polifenoli.

Polifenole, związki chemiczne występujące w roślinach i nasionach, to silne antyoksydanty. Działają przeciwzapalnie i chronią komórki naszych ciał przed tzw. stresem oksydacyjnym.

Dzięki temu korzystnie wpływają na układ sercowo-naczyniowy, modulują skład mikroflory jelitowej, mogą nawet hamować wzrost komórek nowotworowych. To wiadomo od dawna.

Badacze odkryli jednak także inne właściwości polifenoli, które ucieszą szczególnie osoby z cukrzycą i nadmiernym apetytem, szczególnie jeśli mają problem z utrzymaniem wagi na optymalnym dla ich zdrowia poziomie.

Zespół japońskich naukowców z Shibaura Institute of Technology, którzy pracowali pod przewodnictwem prof. Naomi Osakabe, dowiódł, że polifenole hamują apetyt i wpływają na obniżenie poziom cukru we krwi. Wyniki swoich badań naukowcy opublikowali w czasopiśmie "Food Bioscience".

Polifenole zastąpią leki GLP-1 na cukrzycę i otyłość?

Naukowcy odkryli, że polifenole aktywują w przewodzie pokarmowym receptory, które odpowiadają za wykrywanie smaku gorzkiego. Dzięki temu pobudzone zostają do działania hormony trawienne. A te regulują poziom cukru we krwi i apetyt. Modulują też korzystnie tolerancję glukozy i zmniejszają ryzyko powstania cukrzycy typu II.

Wspomniane hormony to cholecystokinina (CCK), a także GLP-1 (glukagonopodobny peptyd-1), hormon wytwarzany w jelicie, w odpowiedzi na spożycie pokarmu. Ten ostatni działa na kilka sposobów, m.in. zwiększa wydzielanie insuliny, hamuje wydzielanie glukagonu (hormonu podnoszącego stężenie glukozy we krwi), spowalnia trawienie w żołądku i wpływa na ośrodek sytości w mózgu.

Jeśli mamy zaburzenia wydzielania się GLP-1 po posiłku, nawet gdy zjemy dużo, to i tak nie czujemy się syci. Osoby z zaburzonym mechanizmem wydzielania się GLP-1 narażone są więc na ryzyko choroby otyłościowej i cukrzycy typu II.

A to właśnie one najczęściej stosują leki z substancjami działającymi analogicznie do GLP-1, takie jak Ozempic, Wegovy czy Mounjaro.

Niestety zdarza się, że leki mają objawy uboczne, np. powodują zaburzenia żołądkowo-jelitowe. W przypadku polifenoli, które też stymulują wydzielanie GLP-1, niepożądanych działań prawie nigdy nie ma.

Jak wyjaśnia profesor Osakabe: "Uważamy, że przyjmowanie polifenoli, które są bezpieczniejsze i wykazują podobne efekty, jest lepsze. Mają ona potencjał do tego, by zastąpić obecne dziś na rynku leki, które są analogami GLP-1".

Polifenole – w czym jest ich najwięcej?

W dzisiejszym świecie, gdzie coraz większą wagę przykłada się do zdrowego stylu życia i naturalnych metod wspomagania organizmu, polifenole zyskują na popularności.

Gdzie je znajdziemy? W wielu smacznych i powszechnie dostępnych produktach roślinnych, niektórych napojach i ziarnach. Oto one:

  • owoce: owoce jagodowe (borówki, maliny, truskawki, aronia), jabłka, winogrona, wiśnie, czarna porzeczka. Najbardziej bogate w nie są owoce o ciemnym kolorze,
  • warzywa: cebula, brokuły, szpinak, karczochy,
  • napoje: zielona herbata, czerwone wino, kawa,
  • kakao i czekolada: gorzka czekolada o wysokiej zawartości kakao,
  • orzechy i nasiona: orzechy włoskie, migdały, siemię lniane,
  • zioła i przyprawy: kurkuma, oregano, rozmaryn.

