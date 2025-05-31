Czy w Polsce można przyśpieszyć odchodzenie od papierosów? Fot. Ibrar Hussain/Tomas Griger/kolaż naTemat.

Obecnie, w 2025 roku, blisko 28 proc. dorosłych Polaków, co stanowi około 8 milionów osób, pali papierosy. Jest to wskaźnik wyższy niż średnia w Unii Europejskiej i w dodatku rośnie. Kiedy nasz kraj ma szanse osiągnąć status "społeczeństwa wolnego od dymu papierosowego"? Powstał pierwszy raport temu poświęcony, wskazujący trzy scenariusze.

Raport "Kiedy Polacy przestaną palić papierosy? Trzy scenariusze prognostyczne" Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej (IPPEZ), oparty na danych firmy Kantar Polska, jest pierwszym polskim opracowaniem prognozującym datę osiągnięcia statusu "społeczeństwa wolnego od dymu papierosowego".

Co jeśli nic nie zmienimy?

Niekorzystne statystyki palenia w Polsce skłoniły Ministerstwo Zdrowia do wycofania w 2023 roku deklaracji, że do 2030 roku będziemy mieć mniej niż 5 proc. palaczy papierosów w kraju. Wyraźna rezygnacja z wcześniej wyznaczonego celu wskazuje na niewystarczalność dotychczasowych strategii antytytoniowych i sygnalizuje pilną potrzebę redefinicji polityki zdrowia publicznego.

Dr Paweł Kuczyński, socjolog i autor raportu, podkreśla, że osiągnięcie 5 proc. odsetka palaczy byłoby znaczącym sukcesem polskiej polityki antynikotynowej. Rapot IPPEZ sprawdza warunki potrzebne, abyśmy mogli osiągnąć ten status, z poszanowaniem praw człowieka i bez naruszania wolności obywatelskich.

Pierwszy scenariusz (nazwany życzeniowym) zakłada brak istotnych zmian w obecnej polityce antynikotynowej, kierując się dalej rekomendacjami WHO. W tym przypadku zejdziemy do 5 proc. najwcześniej około 2046 roku, z dużą ilością niepewności co do daty. To obrazuje powolność obecnych polityk, a do tego bazując na danych z Ministerstwa Zdrowia, ma przekładać się na 1,78 mln zgonów do tego czasu.

Dwie alternatywy

W drugim scenariuszu (umiarkowanie optymistycznym) polityka fiskalna wspiera aktywnie politykę zdrowotną. Wiąże on ściśle poziom akcyzy za wyroby nikotynowe ze stopniem ich toksyczności, zgodnie z rekomendacjami Międzynarodowej Agencji ds. Badań nad Rakiem IARC. Z tym założeniem, osiągamy cel bezdymnej Polski około 2039 roku.

Ostatni scenariusz zakłada powyższe rozwiązanie oraz dodaje do niego zmianę polskiej polityki antynikotynowej wobec papierosów i ich zamienników. Każdy wyrób nikotynowy w Polsce zostaje gruntownie przebadany pod kątem emisji substancji szkodliwych i potencjalnie szkodliwych, a następnie sklasyfikowany w publicznie dostępnym rejestrze toksyczności, z oznaczeniem stopnia toksyczności przez właściwą jednostkę.

5 lata temu Czesi byli w tym samym miejscu co my dziś. Zmienili politykę z prohibicyjnej na edukacyjną. Polityka zakazów się tam nie sprawdziła, więc zaczęli wspierać palaczy w zmianie nawyków już na poziomie rządowym. Tam dorośli obywatele zostali potraktowani jak rzeczywiście dorosłe osoby i otrzymali dostęp do wiedzy i informacji. Dziś u Czechów odsetek palaczy spada, a u nas rośnie. Dr Izabella Anuszewska socjolożka z Kantar Polska

Połączenie komponentu fiskalnego i zdrowotnego (otwarta informacja o różnicach w stopniu toksyczności wyrobów nikotynowych) pozwoliłoby osiągnąć 5 proc. odsetek palaczy w Polsce potencjalnie najszybciej, bo już około 2037 roku. W tym modelu szacowana liczba zgonów spowodowanych paleniem papierosów byłaby o blisko 1 mln niższa niż w scenariuszu 1.

Różnice są ogromne. Najskuteczniejsze scenariusze pokazują zalety zróżnicowania zachęt fiskalnych, dostępu do alternatyw nikotynowych i transparentnych informacji o szkodliwości produktów.