Leki antydepresyjne SSRI podnosząc poziom serotoniny poprawiają też odporność i wspomagają leczenie raka. Fot. Canva

Najpopularniejsze antydepresanty, czyli leki z grupy SSRI leczą nie tylko depresję? – Uszczęśliwiają nie tylko nasze mózgi, ale także nasze limfocyty T, gdy walczą z guzami – mówi dr Lili Yang z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles, współautorka badań. O komentarz poprosiliśmy dwóch polskich psychiatrów.

Kto nie słyszał o słynnym Prozacu? Niemal każdy szanujący się, neurotyczny bohater filmów Woody Allena leżał na kozetce i łykał Prozac. A to nic innego, jak Fluoksetynie (bo to właśnie ta substancja znajduje się w tabletkach o tej nazwie), czyli lek z grupy SSRI.

Leki SSRI – stare, dobre antydepresanty

Tajemniczy skrót pochodzi od angielskich słów Selective Serotonin Reuptake Inhibitors (Selektywne Inhibitory Wychwytu Zwrotnego Serotoniny). Te leki są na rynku już kilkadziesiąt lat, bo powstały jeszcze w latach 80. Ubiegłego wieku.

I choć w literaturze i filmie rozsławili je Amerykanie, dwa lata wcześniej były już w Europie i jako pierwszych uszczęśliwiły Szwajcarów.

Do dziś chętnie swoim pacjentom zapisują je psychiatrzy, bo leki SSRI są skuteczne w walce z depresją (sprawa komplikuje się, jeśli pacjent ma tę lekooporną), a do tego są bezpieczne nawet przy długim stosowaniu i nie uzależniają, tak jak np. benzodiazepiny, które potrafią to zrobić już w kilka tygodni.

Leczenie nowotworu i leki antydepresyjne

Teraz te popularne leki antydepresyjne mogą znaleźć nowe zastosowanie – w leczeniu raka. Jak to możliwe? Po prostu okazało się, że pomagają układowi odpornościowemu w walce z nowotworami. Pokazały to nowe badania naukowców z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles, które Amerykanie właśnie opublikowali w prestiżowym magazynie naukowym "Cell".

Na jakiej zasadzie leki SSRI to robią? Nowotwory osłabiają aktywność limfocytów T, czyli komórek odpornościowych, rozkładając serotoninę. Leki SSRI działają odwrotnie – zwiększają poziom serotoniny, czyli tzw. hormonu szczęścia. I to nie tylko w mózgu. I tak pomagają limfocytom T niszczyć guzy nowotworowe.

Naukowcy udowodnili ten mechanizm na myszach, które chorowały na nowotwory – m.in. na raka piersi, prostaty i jelita. Okazało się, że leki SSRI zmniejszały guzy nawet… o połowę. A przy połączeniu antydepresantów z immunoterapią niektóre gryzonie… całkowicie wyzdrowiały z raka.

Serotonina działa na mózg i jelita. Poprawia nastrój i odporność

– Wyniki tego badania mnie nie dziwią. Od dawna wiadomo, że leki SSRI działają korzystnie na pracę układu odpornościowego. Myśląc "serotonina", mamy jedno skojarzenie – z depresją, która ustępuje, gdy poziom serotoniny rośnie. Koncentrujemy się głównie na jednym aspekcie działania leków SSRI – ich wpływie na nastrój. A korzystnych działań jest więcej – mówi dr hab. n. med. Sławomir Murawiec, psychiatra.

– Te leki poprawiają skład mikroflory jelit. A jelita i mózg komunikują się przez nerw błędny. Gdy przyjmujemy leki SSRI, poziom serotoniny rośnie w mózgu i w jelitach, korzystnie modyfikując ich mikrobiom – niszcząc niekorzystne szczepy bakterii, (podobnie, jak robią to antybiotyki) i działając też antyzapalnie. A są dowody na to, że gdy w organizmie toczy się stan zapalny, depresję trudniej się nie leczy – tłumaczy dr Sławomir Murawiec.

– Mało tego, w czasie pandemii ukazały się prace naukowe, które pokazały, że pacjenci, którzy przyjmowali leki SSRI, mieli lżejszy przebieg Covid-19 i częściej przeżywali, nawet jeśli trafiali pod respirator – dodaje dr Sławomir Murawiec.

Naukowcy sprawdzą teraz, czy równie skutecznie leki SSRI podnosząc poziom serotoniny, poradzą sobie z nowotworami u ludzi. Mają nadzieję, że tak.

– Istnieją teorie mówiące o zapalnym mechanizmie zarówno powstawania nowotworów, jak i o zapalnym podłożu depresji. Można je więc sprowadzić do wspólnego mianownika. Jeśli zatem potwierdzi się to, że leki podnoszące poziom serotoniny wspomagają mechanizmy komórkowej walki z onkocytami, byłby to znaczący krok w kierunku nowych metod leczenia nowotworów z wykorzystaniem przeciwzapalnego potencjału leków antydepresyjnych, szczególnie tych z grupy SSRI SSRI – dodaje dr hab. n. med. Grzegorz Opielak, psychiatra.

