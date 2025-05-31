Woreczki nikotynowe to nowość na polskim rynku produktów nikotynowych, prezentowana jako potencjalnie mniej szkodliwa alternatywa dla osób palących. Ostatnio zrobiło się o niej głośno za sprawą jednego z kandydatów na prezydenta, który sięgnął po nią podczas debaty. Czy rzeczywiście charakteryzują się one niższym poziomem ryzyka zdrowotnego?
Na to pytanie próbują odpowiedzieć najnowsze badania przeprowadzone w Szwecji, które zdają się potwierdzać korzystniejszy profil tych produktów*.
Szwedzcy badacze przeanalizowali dane w czterech grupach uczestników:
Innowacyjny charakter badania polegał na ograniczeniu się do pobrania kilku próbek krwi od uczestników, zamiast długoterminowego monitorowania ich stanu zdrowia. Następnie próbki przeanalizowano pod kątem obecności biomarkerów.
Biomarkery to swoiste "wskaźniki" obecności toksycznych substancji w organizmie. Dzięki ich analizie można określić, jak nikotyna i inne substancje wpływają na procesy biochemiczne zachodzące w komórkach. Szczególną uwagę zwrócono na kancerogeny, typowe dla produktów spalania tytoniu.
Mniejsze ryzyko u użytkowników woreczków nikotynowych niż u palaczy
Wyniki badań potwierdziły początkową hipotezę – osoby stosujące woreczki nikotynowe były w mniejszym stopniu narażone na działanie szkodliwych biomarkerów niż palacze tradycyjnych papierosów.
Użytkownicy saszetek wykazywali znacznie niższe stężenia zarówno biomarkerów ekspozycji, jak i tych świadczących o potencjalnych uszkodzeniach organizmu. Analizowane wskaźniki zostały wcześniej sklasyfikowane przez Światową Organizację Zdrowia jako „toksyny priorytetowe” w kontekście używania produktów tytoniowych.
Jak można zinterpretować wyniki? Upraszczając – potwierdzają one, że woreczki nikotynowe mogą stanowić mniej szkodliwą formę przyjmowania nikotyny niż papierosy. Kluczowym czynnikiem jest brak procesu spalania.
Podczas palenia papierosa do płuc trafiają substancje smoliste i inne toksyny, które w dużym stopniu odpowiadają za rozwój chorób nowotworowych czy układu krążenia – schorzeń najczęściej kojarzonych z paleniem tytoniu.
W przypadku woreczków nikotynowych nie zachodzi proces spalania, a sama nikotyna – choć silnie uzależniająca – nie jest klasyfikowana jako główny czynnik kancerogenny. To właśnie dlatego uznaje się ją za mniej szkodliwą w takiej formie podania. Warto również dodać, że woreczki są dyskretne – nie wydzielają dymu ani zapachu, co sprawia, że mogą być stosowane w miejscach publicznych, takich jak kina, biblioteki czy środki transportu.
*Azzopardi D, Haswell LE, Frosina J, McEwan M, Gale N, Thissen J, Meichanetzidis F, Hardie G. Assessment of biomarkers of exposure and potential harm, and physiological and subjective health measures in exclusive users of nicotine pouches and current, former and never smokers. Biomarkers. 2023 Feb;28(1):118-129.