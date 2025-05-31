Fot. Jakubdrastich2 / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0

Woreczki nikotynowe to nowość na polskim rynku produktów nikotynowych, prezentowana jako potencjalnie mniej szkodliwa alternatywa dla osób palących. Ostatnio zrobiło się o niej głośno za sprawą jednego z kandydatów na prezydenta, który sięgnął po nią podczas debaty. Czy rzeczywiście charakteryzują się one niższym poziomem ryzyka zdrowotnego?

REKLAMA

Na to pytanie próbują odpowiedzieć najnowsze badania przeprowadzone w Szwecji, które zdają się potwierdzać korzystniejszy profil tych produktów*.

W badaniu opublikowanym w czasopiśmie Biomarkers Journal naukowcy zestawili dane zdrowotne osób palących papierosy z wynikami użytkowników woreczków nikotynowych. Obie grupy przyjmują nikotynę, jednak spalanie tytoniu ma miejsce wyłącznie przy tradycyjnym paleniu. Nikotyna zawarta w saszetkach wchłania się do organizmu przez błonę śluzową jamy ustnej. Analizie poddano tzw. biomarkery, które wskazują na poziom ekspozycji na substancje chorobotwórcze związane z używaniem wyrobów tytoniowych.

REKLAMA

Szwedzcy badacze przeanalizowali dane w czterech grupach uczestników:

aktywnych palaczy, którzy sięgali po papierosy przynajmniej przez rok poprzedzający badanie użytkowników woreczków nikotynowych (badanie dotyczyło konkretnej marki VELO), korzystających z nich od co najmniej sześciu miesięcy osób, które rzuciły palenie i nie paliły od co najmniej pół roku osób, które nigdy nie paliły

Innowacyjny charakter badania polegał na ograniczeniu się do pobrania kilku próbek krwi od uczestników, zamiast długoterminowego monitorowania ich stanu zdrowia. Następnie próbki przeanalizowano pod kątem obecności biomarkerów.

REKLAMA

Biomarkery to swoiste "wskaźniki" obecności toksycznych substancji w organizmie. Dzięki ich analizie można określić, jak nikotyna i inne substancje wpływają na procesy biochemiczne zachodzące w komórkach. Szczególną uwagę zwrócono na kancerogeny, typowe dla produktów spalania tytoniu.

Mniejsze ryzyko u użytkowników woreczków nikotynowych niż u palaczy

Wyniki badań potwierdziły początkową hipotezę – osoby stosujące woreczki nikotynowe były w mniejszym stopniu narażone na działanie szkodliwych biomarkerów niż palacze tradycyjnych papierosów.

Użytkownicy saszetek wykazywali znacznie niższe stężenia zarówno biomarkerów ekspozycji, jak i tych świadczących o potencjalnych uszkodzeniach organizmu. Analizowane wskaźniki zostały wcześniej sklasyfikowane przez Światową Organizację Zdrowia jako „toksyny priorytetowe” w kontekście używania produktów tytoniowych.

REKLAMA

Jak można zinterpretować wyniki? Upraszczając – potwierdzają one, że woreczki nikotynowe mogą stanowić mniej szkodliwą formę przyjmowania nikotyny niż papierosy. Kluczowym czynnikiem jest brak procesu spalania.

Podczas palenia papierosa do płuc trafiają substancje smoliste i inne toksyny, które w dużym stopniu odpowiadają za rozwój chorób nowotworowych czy układu krążenia – schorzeń najczęściej kojarzonych z paleniem tytoniu.

W przypadku woreczków nikotynowych nie zachodzi proces spalania, a sama nikotyna – choć silnie uzależniająca – nie jest klasyfikowana jako główny czynnik kancerogenny. To właśnie dlatego uznaje się ją za mniej szkodliwą w takiej formie podania. Warto również dodać, że woreczki są dyskretne – nie wydzielają dymu ani zapachu, co sprawia, że mogą być stosowane w miejscach publicznych, takich jak kina, biblioteki czy środki transportu.