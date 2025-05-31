fot. natemat.pl

Komisja Europejska rozważa podniesienie ceny papierosów w Unii Europejskiej. Gdyby dyrektywa ta weszła w życie, papierosy w Polsce kosztowałyby około 40 zł. W Światowy Dzień Bez Papierosa postanowiliśmy sprawdzić, czy cena papierosów ma rzeczywisty wpływ na to, ile osób pali je w naszym kraju.

Zapytaliśmy przechodniów, co sądzą o takiej zmianie, czy gdyby takie zmiany weszły w życie, rzuciliby palenie? Czy ich zdaniem papierosy w Polsce powinny kosztować tyle samo, ile w dużych krajach europejskich oraz czy podnoszenie podatków przez Unię Europejską w obecnej sytuacji to dobry pomysł?

Zdania były mocno podzielone. Część respondentów popiera unijną propozycję, inni wprost się z nią nie zgadzają.

fot. natemat.pl

Czy cena gra rolę?

Jeden z rozmówców uważa, że decyzja ta praktycznie nic nie zmieni: "Moim zdaniem nie, bo kto ma palić i tak będzie palił, niezależnie, czy to będzie wydatek rzędu 5, 10 czy 15 zł. Pamiętam czasy, kiedy paczka papierosów kosztowała 5-6 zł, a aktualnie kosztuje około 20 zł i to de facto nic nie zmienia.".

Podobną odpowiedź usłyszeliśmy od innego respondenta. Uważa on, że decyzja nie wpłynie na zdanie nałogowych palaczy: "Ludzie uzależnieni i tak palić będą. Raczej ta zmiana nie odstraszy nałogowego palacza i nie sprawi, żeby palił mniej albo rzucił.".

Pojawiły się również głosy, które są "za" wprowadzeniem takich przepisów. Jedna z respondentek wyznała nam, że od 3 lat próbuje rzucić palenie i nie udaje jej się z tego zrezygnować. Uważa, że wprowadzenie kwoty 40 zł za paczkę papierosów pomogłoby jej rzucić nałóg.

To zdanie podziela kolejny rozmówca, który uważa, że nowa dyrektywa unijna pomogłaby rozwiązać problem nałogowego palenia: "Uważam, że tak, bo palenie jest dość powszechne w Polsce, dlatego bym jednak zwiększył tę cenę, żeby może te papierosy nie były aż tak dostępne dla ludzi.".

Cena jako motywator?

Mogłoby się wydawać, że zwiększona cena paczki papierosów sprawdziłaby się jako idealny motywator do rzucenia nałogu. Większość respondentów przyznała jednak, że szukałaby tańszych bądź innych rozwiązań.

Jeden z nich na pytanie, czy gdyby papierosy zdrożały, rzuciłby palenie, odpowiedział: "Wydaje mi się, że nie, inaczej będę po prostu gospodarował budżetem, po prostu mniej jakichś wyjść gdzieś. Można powiedzieć, że jest to drogie hobby, więc ktoś zbiera znaczki, a ktoś pali papierosy.". Inny odpowiedział: "Prawdopodobnie zastanawiałbym się nad tym, aczkolwiek szukałbym sposobów, żeby gdzieś kupić taniej.".

fot. natemat.pl

Niektórzy palacze przyznali jednak, że cena znacząco zmotywowałaby ich do rzucenia palenia. Jedna z uczestniczek sondy tak uzasadniła to przekonanie: "Myślę, że jak nie będzie mnie stać na życie, tylko na same papierosy, no to oczywiście, że wybiorę życie.".

Polskie zarobki, zachodnie ceny – co uważają Polacy?

W Niemczech, Francji czy Holandii, za paczkę papierosów trzeba zapłacić ok. 8 euro. Zapytaliśmy więc, czy Polacy uważają, że wyrównanie cen do tego poziomu to dobry pomysł. Pojawiło się dużo głosów sprzeciwu.

Jeden z uczestników sondy powiedział, że cena papierosów powinna być adekwatna do wynagrodzenia, jakie otrzymujemy: "Uważam, że to powinno być gdzieś tam skorelowane tak naprawdę ze średnim wynagrodzeniem. W Niemczech 8 euro to jest inna kwota niż dla Polaka.". Tak samo uważa inny respondent: "Moim zdaniem to powinno mieć bezpośrednie odniesienie do waluty, którą operujemy w danym kraju.".

fot. natemat.pl

Czy to odpowiedni moment na podniesienie podatków?

Wielu respondentów zwracało uwagę na to, że podnoszenie podatków w obecnej sytuacji gospodarczej w Polsce nie jest dobrym pomysłem. Znalazły się jednak głosy, które uważają, że jest to nieodłączny czynnik naszego życia. Jeden z rozmówców powiedział: "Podatki są pewne niczym śmierć, więc one zawsze będą. Podnoszenie ich zawsze gdzieś tam będzie spotykało się z dezaprobatą społeczeństwa, natomiast pewnie tak jak większość, człowiek to przełknie.".

Z kolei kolejny rozmówca uważa, że: "Jeżeli to będzie 2-3 proc., ludzie tego nie odczują. Jeżeli więcej, to niezbyt dobrze. Im wyższe podatki, tym więcej osób będzie kombinować, żeby tych podatków nie płacić.".

